Gaby Piccoli, activista cuántica: “Muchas veces vivimos sintiendo que la realidad nos afecta. Pero nosotros también participamos del campo que habitamos”

¿Qué pasa cuando un pensamiento modifica la manera en que respiramos? ¿Cuándo una situación que rechazamos ocupa buena parte de nuestra atención? ¿O cuando una persona logra cambiarnos el humor en cuestión de segundos?

Aunque muchas veces sentimos que lo que sucede afuera determina nuestro estado interno, también existe otra posibilidad: observar de qué manera participamos de esa experiencia.

Un trabajo de presencia

A partir de esa pregunta, Gabriela Piccoli —escritora, conferencista y activista cuántica— propone ¿Qué llevás puesto por dentro?, una experiencia de presencia que se realizará en el marco de Bienestar Fest. La invitación es a explorar durante aproximadamente media hora la relación entre cuerpo, emoción, mente y conciencia, no desde una exposición teórica sino a través de ejercicios concretos.

Bienestar Fest es el evento de Bienestar más importante del país organizado por LA NACION y OSDE y se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

“Muchas veces vivimos sintiendo que la realidad nos afecta. Pero la realidad nos afecta y nosotros también participamos del campo que habitamos”, plantea Piccoli. La experiencia parte justamente de esa interacción: qué llevamos internamente y cómo eso puede modificar nuestra manera de percibir y atravesar lo que ocurre.

¿Qué llevás puesto por dentro? invita a explorar la relación entre cuerpo, emoción, mente y conciencia Camila Godoy

Del cuerpo a la conciencia

El recorrido comienza por el cuerpo. Respiración, postura, tensión y sensaciones corporales serán el punto de partida para explorar la sonrisa interior, una práctica orientada a modificar el estado desde el que estamos presentes.

El segundo eje serán las emociones, especialmente aquellas vinculadas con el miedo, el rechazo y la necesidad de que las cosas sucedan de determinada manera. A través de una práctica de desmagnetización emocional, la propuesta busca observar qué sucede cuando disminuye la carga asociada a una emoción, sin necesidad de negarla ni combatirla.

Después será el turno de la mente, ese espacio en el que se acumulan anticipaciones, interpretaciones y exigencias. Piccoli propone experimentar dos movimientos simples: permanecer en suspenso y pasar del esfuerzo a la neutralidad. No se trata de volverse indiferente, sino de generar un espacio antes de reaccionar.

El último ejercicio apunta a integrar las dimensiones anteriores y poner el foco en la conciencia: ¿qué calidad de presencia aportamos al campo que compartimos? La propuesta invita a considerar que no somos únicamente receptores de estímulos, sino que también construimos experiencia.

Una pausa para mirarse

Para Piccoli, una parte importante de la experiencia estará en poder registrar esos cambios. Por eso, al comienzo de la actividad cada participante hará un chequeo de su estado: cuerpo, tensión, emoción, pensamientos, atención y disponibilidad.

Al finalizar, volverá sobre las mismas preguntas. ¿Cómo llegué? ¿Cómo está ahora mi cuerpo? ¿Qué pasó con mi tensión? ¿Dónde está mi atención? ¿Cómo estoy percibiendo este mismo momento?

La propuesta invita a considerar que no somos únicamente receptores de estímulos, sino que también construimos experiencia Fabián Marelli

No se trata de cambiarlo todo

El desafío no es alcanzar un estado perfecto ni salir transformado después de treinta minutos. La apuesta es más concreta: detenerse, observar y comprobar que existe cierto margen de intervención sobre la propia experiencia.

En tiempos en los que buena parte de la atención está puesta en controlar lo que sucede alrededor, ¿Qué llevás puesto por dentro? propone mirar hacia otro lugar: aquello que cada persona lleva consigo y que, consciente o no, también determina la manera en que habita el presente.

Media hora para experimentar la transformación con una única herramienta: nosotros mismos.