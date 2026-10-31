Horóscopo: cómo será tu semana del 1° al 7 de noviembre de 2026

Las predicciones de Kirón sobre el amor, el dinero y la suerte
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21/3 al 20/4
AMOR: Venus en su signo le otorga el cielo. No aceptará dudas ni respuestas esquivas. Hará bien en confrontar a su pareja. Revelaciones.
DINERO: Algún contratiempo de convivencia en el trabajo que lo retrasa, pero que no llega a paralizarlo. Experto en finanzas.
CLAVE DE LA SEMANA: Acepte nuevos puntos de vista. Apertura.
21/4 al 21/5
AMOR: Mantener sana una relación requiere sentimientos fuertes y una cierta dosis de trabajo. Necesita el apoyo de la familia.
DINERO: La ansiedad propia o de superiores genera roces en su ambiente de trabajo. Vaya con pies de plomo.
CLAVE DE LA SEMANA: No trate de convencer a los demás de su verdad.
Géminis
22/5 al 21/6
AMOR: Placer y encuentro. Rodeado de buena gente que lo comprende, algo vital para su comunicativo signo. Dispuesto a la entrega.
DINERO: Gastos controlados le permitirán salir adelante. Cuide a quienes están a su lado. Un colega comparte datos importantes.
CLAVE DE LA SEMANA: Si el amor se afianza, muéstrese tal cual es.
Cáncer
22/6 al 22/7
AMOR: Su hogar será un refugio rodeado de paz, aunque por momentos se sentirá algo aislado del mundo. Cariño profundo de los más cercanos.
DINERO: Cierta inestabilidad, aunque lo compensa con creatividad y empeño. Poco a poco irá organizando sus números.
CLAVE DE LA SEMANA: Controla sus propios gastos, pero no los ajenos. Límites.
Leo
23/7 al 23/8
AMOR: Tomará en cuenta a su pareja y por eso cederá el mando en su hogar. El poder compartido les dará a ambos mayor libertad.
DINERO: En esta etapa será más útil el sentido común que la creatividad. Resuelve problemas complicados con pocos recursos.
CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de jugarse por algo importante. Haga su voluntad.
Virgo
24/8 al 23/9
AMOR: Fluye el deseo gracias a que pierde timidez. Se sentirá comprendido, querido y más libre que nunca. Vínculos sin exigencias.
DINERO: Modificaciones comerciales positivas. Mantenga una mirada atenta y hallará soluciones que dejen a todos conformes.
CLAVE DE LA SEMANA: Le dará alegría hacer algo por los demás.
Libra
24/9 al 23/10
AMOR: La atracción se impone y nublará por momentos su razón. Momentos de ternura, pero también cierto desorden emocional que confunde.
DINERO: Tratará con gente distinta a la que conoció hasta hoy. Déjese guiar por su cabeza, no por impulsos.
CLAVE DE LA SEMANA: Júntese solo con gente que le haga bien.
Escorpio
24/10 al 23/11
AMOR: Los tiempos se aceleran y debe tomar una decisión aunque tenga que superar mil trabas. No espere nunca que el destino elija por usted.
DINERO: Pone en su sitio a un colega que solía interferir. Por primera vez en bastante tiempo, tiene el vía libre para progresar.
CLAVE DE LA SEMANA: Si los desacuerdos lo perturban, dialogue.
Sagitario
24/11 al 22/12
AMOR: Las circunstancias lo llevan a estar poco en casa, aventurándose por el mundo o rodeado de amigos. La vida social será su centro.
DINERO: Laboralmente, es una época inestable. La ayuda llega de un modo inesperado. Finalmente, resuelve sus problemas financieros.
CLAVE DE LA SEMANA: Busque un asesor que acompañe su desarrollo.
Capricornio
23/12 al 20/01
AMOR: Firmes bases afectivas que mantienen su vida en orden y le brindan cierta paz. Querrá compartir con la familia salidas y reuniones.
DINERO: Abundancia de opciones y buenos recursos a su disposición. Excelente momento para las relaciones públicas.
CLAVE DE LA SEMANA: No se quede esperando el progreso, sálgalo a buscar.
Acuario
21/1 al 19/2
AMOR: Entusiasmo contagioso. Momentos muy especiales con amigos o pareja. Está poco en casa, pero le da a su gente tiempo de calidad.
DINERO: Se propone una meta y la alcanza. Causa admiración por su habilidad comercial y su manejo del público.
CLAVE DE LA SEMANA: Si presiona a inversores o clientes, puede ser contraproducente.
Piscis
20/2 al 20/3
AMOR: La actitud posesiva de alguien que quiere puede resultar exasperante. Una mirada más comprensiva y mucho diálogo les da equilibrio.
DINERO: Sus proyectos marchan a buen ritmo. Tiene un objetivo claro y muchas ganas de superarse. Bien en los estudios.
CLAVE DE LA SEMANA: Busque siempre un hombro amigo en el que apoyarse.