Horóscopo: cómo será tu semana del 1° al 7 de noviembre de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Venus en su signo le otorga el cielo. No aceptará dudas ni respuestas esquivas. Hará bien en confrontar a su pareja. Revelaciones.

DINERO: Algún contratiempo de convivencia en el trabajo que lo retrasa, pero que no llega a paralizarlo. Experto en finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Acepte nuevos puntos de vista. Apertura.

21/4 al 21/5

AMOR: Mantener sana una relación requiere sentimientos fuertes y una cierta dosis de trabajo. Necesita el apoyo de la familia.

DINERO: La ansiedad propia o de superiores genera roces en su ambiente de trabajo. Vaya con pies de plomo.

CLAVE DE LA SEMANA: No trate de convencer a los demás de su verdad.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Placer y encuentro. Rodeado de buena gente que lo comprende, algo vital para su comunicativo signo. Dispuesto a la entrega.

DINERO: Gastos controlados le permitirán salir adelante. Cuide a quienes están a su lado. Un colega comparte datos importantes.

CLAVE DE LA SEMANA: Si el amor se afianza, muéstrese tal cual es.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Su hogar será un refugio rodeado de paz, aunque por momentos se sentirá algo aislado del mundo. Cariño profundo de los más cercanos.

DINERO: Cierta inestabilidad, aunque lo compensa con creatividad y empeño. Poco a poco irá organizando sus números.

CLAVE DE LA SEMANA: Controla sus propios gastos, pero no los ajenos. Límites.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Tomará en cuenta a su pareja y por eso cederá el mando en su hogar. El poder compartido les dará a ambos mayor libertad.

DINERO: En esta etapa será más útil el sentido común que la creatividad. Resuelve problemas complicados con pocos recursos.

CLAVE DE LA SEMANA: Tiempo de jugarse por algo importante. Haga su voluntad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Fluye el deseo gracias a que pierde timidez. Se sentirá comprendido, querido y más libre que nunca. Vínculos sin exigencias.

DINERO: Modificaciones comerciales positivas. Mantenga una mirada atenta y hallará soluciones que dejen a todos conformes.

CLAVE DE LA SEMANA: Le dará alegría hacer algo por los demás.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: La atracción se impone y nublará por momentos su razón. Momentos de ternura, pero también cierto desorden emocional que confunde.

DINERO: Tratará con gente distinta a la que conoció hasta hoy. Déjese guiar por su cabeza, no por impulsos.

CLAVE DE LA SEMANA: Júntese solo con gente que le haga bien.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Los tiempos se aceleran y debe tomar una decisión aunque tenga que superar mil trabas. No espere nunca que el destino elija por usted.

DINERO: Pone en su sitio a un colega que solía interferir. Por primera vez en bastante tiempo, tiene el vía libre para progresar.

CLAVE DE LA SEMANA: Si los desacuerdos lo perturban, dialogue.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Las circunstancias lo llevan a estar poco en casa, aventurándose por el mundo o rodeado de amigos. La vida social será su centro.

DINERO: Laboralmente, es una época inestable. La ayuda llega de un modo inesperado. Finalmente, resuelve sus problemas financieros.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque un asesor que acompañe su desarrollo.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Firmes bases afectivas que mantienen su vida en orden y le brindan cierta paz. Querrá compartir con la familia salidas y reuniones.

DINERO: Abundancia de opciones y buenos recursos a su disposición. Excelente momento para las relaciones públicas.

CLAVE DE LA SEMANA: No se quede esperando el progreso, sálgalo a buscar.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Entusiasmo contagioso. Momentos muy especiales con amigos o pareja. Está poco en casa, pero le da a su gente tiempo de calidad.

DINERO: Se propone una meta y la alcanza. Causa admiración por su habilidad comercial y su manejo del público.

CLAVE DE LA SEMANA: Si presiona a inversores o clientes, puede ser contraproducente.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: La actitud posesiva de alguien que quiere puede resultar exasperante. Una mirada más comprensiva y mucho diálogo les da equilibrio.

DINERO: Sus proyectos marchan a buen ritmo. Tiene un objetivo claro y muchas ganas de superarse. Bien en los estudios.

CLAVE DE LA SEMANA: Busque siempre un hombro amigo en el que apoyarse.