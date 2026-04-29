Qué es el yogur viili long: diferencias con el kéfir, beneficios probióticos y cómo prepararlo en casa

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Fermentados lácteos: características del viili long, comparación con kéfir, propiedades digestivas y preparación casera
- 3 minutos de lectura'
El yogur viili long es un fermentado tradicional escandinavo que destaca por su textura elástica y viscosa, resultado de cultivos específicos de bacterias lácticas que producen compuestos naturales beneficiosos.
A diferencia del kéfir, su proceso de fermentación es más suave y no utiliza granos, lo que influye tanto en su sabor como en su consistencia única. Este alimento no solo aporta probióticos, sino que también puede favorecer la salud digestiva gracias a sustancias bioactivas generadas durante la fermentación.
De acuerdo con un estudio publicado en el International Journal of Molecular Sciences, los exopolisacáridos presentes en el viili pueden contribuir a mejorar la microbiota intestinal y estimular la producción de compuestos clave como el ácido butírico. Estos compuestos bioactivos no solo influyen en la textura característica del yogur viili long, sino que también desempeñan un papel relevante en el equilibrio del ecosistema intestinal, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas.
Diferencias entre el kéfir y los beneficios del yogur viili long
El kéfir y el yogur viili long son dos fermentados lácteos con características muy distintas tanto en su proceso de elaboración como en su composición microbiana. El kéfir se obtiene mediante granos que contienen una comunidad compleja de bacterias y levaduras, lo que genera una fermentación más activa, ligeramente efervescente y con mayor diversidad de microorganismos. En cambio, el yogur viili long presenta una fermentación más suave, sin granos, y se distingue por su textura viscosa y elástica, resultado de la producción de exopolisacáridos que influyen en su consistencia y en sus propiedades funcionales.
Beneficios del yogur viili long
- Favorece el equilibrio de la microbiota intestinal
- Contribuye a una digestión más ligera y estable
- Aporta bacterias lácticas beneficiosas para el organismo
- Contiene exopolisacáridos naturales asociados a efectos prebióticos
- Puede apoyar la salud intestinal y el tránsito digestivo
- Se asocia con una mejor tolerancia de los lácteos fermentados
- Contribuye al bienestar digestivo general
- Es un alimento natural, sin procesos industriales complejos
- Presenta una textura única que facilita su uso en recetas saludables
Cómo preparar yogur viili long en casa de forma sencilla
El yogur viili long puede elaborarse en casa mediante un proceso de fermentación lenta que no requiere equipos complejos, solo un cultivo iniciador y leche fresca. Su preparación se basa en mantener condiciones de higiene y temperatura estables para permitir que las bacterias lácticas actúen correctamente, generando una textura espesa y elástica característica.
Preparación del yogur viili long en casa
- Utilizar leche fresca (entera o parcialmente descremada) preferiblemente sin ultra pasteurizar
- Añadir un cultivo iniciador de viili o una pequeña porción de yogur viili previo
- Mezclar suavemente sin agitar en exceso para no alterar la fermentación
- Colocar la mezcla en un recipiente limpio de vidrio o cerámica
- Cubrir sin sellar herméticamente para permitir la fermentación
- Mantener a temperatura ambiente estable (aprox. 20–25 °C)
- Dejar fermentar entre 12 y 24 horas, según la textura deseada
- Refrigerar una vez alcanzada la consistencia espesa y viscosa
- Reservar una pequeña porción como cultivo para futuras preparaciones
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