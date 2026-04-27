“Tiene un significado especial”: la nueva firma de Juan Martín Del Potro

SanCor Salud lanzó “Le pongo la firma”, su nueva plataforma de comunicación, y lo hizo con un gesto que lo dice todo: el de Juan Martín Del Potro estampando su nombre sobre la cámara, tal como hacía después de cada victoria importante en su carrera. Ese momento icónico es ahora el sello de una propuesta que la prepaga argentina quiere instalar con claridad: que en salud también existe el alto rendimiento, y que se mide en excelencia, confianza y capacidad de respuesta.

La campaña, desarrollada junto a McCann Buenos Aires y con producción de Landia, toma situaciones de la vida cotidiana para mostrar que la exigencia está presente mucho más allá de las canchas: en quienes emprenden, estudian, crían hijos o sostienen múltiples responsabilidades al mismo tiempo. La premisa es que todas esas personas merecen un sistema de salud que esté a la altura, que responda con la misma precisión que se le exige a cualquier profesional de alto nivel.

“A partir de este concepto, la campaña se desarrollará en una secuencia de piezas dirigidas a distintos públicos, desde nuevas generaciones hasta familias y entornos corporativos”, explicó Nora Mosso, Gerenta de Marketing de SanCor Salud.

El comercial de "Le pongo la firma", la nueva campaña de SanCor Salud.

Para encarnar esa idea, la compañía eligió a Del Potro. No solo por su palmarés —dos medallas olímpicas, ex número 3 del ranking ATP— sino por lo que su historia representa más allá del deporte. “Queríamos sumar a alguien cuya trayectoria hablara por sí sola. Juan Martín representa valores que para nosotros son esenciales: compromiso, profesionalismo, cercanía y resiliencia”, afirmó el Dr. Fernando Werlen, director general del Grupo SanCor Salud. “Su historia deportiva es admirada, pero también lo es su calidad humana. Esa combinación fue decisiva”, completó.

Del lado del tenista, la decisión también tuvo una lógica propia. “Me gustó encontrar una empresa seria, con trayectoria y con una mirada muy clara sobre lo que quiere construir. Sentí que había coincidencias genuinas”, explicó la Torre de Tandil. Y agregó algo que revela el peso de la elección: “Trabajar con una marca vinculada al cuidado de las personas tiene un significado especial”.

La campaña se desplegará a lo largo de todo el año con ejecuciones progresivas y un enfoque multicanal que articula medios masivos, digitales y espacios estratégicos. El lanzamiento llega en un momento de expansión sostenida para la compañía, que creció 400% en la última década y hoy cuenta con más de 870.000 asociados, 300 puntos de atención en todo el país y una cartera de más de 6.500 empresas clientes. “Seguimos creciendo con una convicción clara: combinar innovación y calidad de servicio. Esta campaña expresa esa visión y la proyecta hacia el 2030”, señaló Werlen.

Del Potro, que supo levantarse después de lesiones que habrían doblegado a cualquiera, presta ahora su historia a una marca que quiere contar exactamente eso: que detrás de cada esfuerzo hay alguien que respalda. Y a eso, firmó.

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