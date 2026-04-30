La “hierba del sapo” que mejora la digestión y desinflama el cuerpo

De apariencia similar a la menta, las hojas de la planta de marrubio tienen un vello espeso, blanquecino y un sabor amargo. Algunos la apodan ‘hierba del sapo’ o ‘toronjil cuyano’ y le adjudican un alto potencial bioactivo cuya aplicación más extendida en la medicina tradicional es para el tratamiento de trastornos gastrointestinales y respiratorios. También existe evidencia de sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios y sus formas más populares de empleo son: su infusión, extracto o cápsulas.

Nativa del Mediterráneo y la zona central de Asia, el marrubio es una planta herbácea de la familia de las Lamiaceae que hoy se encuentra expandida por todos los continentes. Desde la Antigüedad fue una hierba valorada por sus propiedades terapéuticas: los antiguos egipcios la llamaban “semilla de Horus”, en alusión al dios con cabeza de halcón que protegía al faraón; y los griegos la recetaban como remedio contra afecciones como el asma, la tos y la tuberculosis.

En la obra De Materia Medica −precursora de la farmacopea moderna− del médico del ejército romano, Dioscórides, se la elogia como calmante para la tos y la digestión. Y durante la Edad Media, Avicena −eminente médico, filósofo y polímata persa, considerado el “príncipe de los médicos”− mencionaba en sus escritos que el marrubio blanco funcionaba como tónico reconfortante para fortalecer los estómagos débiles y despejar la flema de los pulmones.

El marrubio blanco se diferencia de otras variedades por tener flores del mismo color y sabor levemente amargo Vankich1 - Shutterstock

Liliana Papalia, médica especialista en Nutrición y Obesidad, revela que la forma de consumo del marrubio influye directamente en sus efectos. Su infusión es la forma de uso más tradicional; luego está su extracto y las cápsulas o fitopreparados, que permiten ingerir dosis más controladas y estandarizadas. En términos de potencia, explica, los extractos suelen ser más efectivos que las infusiones y cápsulas. Pero advierte que se debe corroborar que el extracto provenga de un laboratorio certificado y que, como toda ingesta oral, puede desencadenar efectos tóxicos.

Una taza de té preparada con sus hojas y tomada en ayunas es el remedio usual para controlar la bilis y los resfríos en varios estados mexicanos, informa la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Además, la institución señala que, para potenciar su efecto digestivo, se recomienda emplear las ramas con hojas y, en muchos casos, también sus flores, ya sea en forma de infusión o mediante una decocción.

Sus efectos en el cuerpo

A diferencia de otras hierbas, no se destaca por su valor nutricional (como fuente de vitaminas o minerales en grandes cantidades), sino más bien por su perfil fitoquímico. Papalia añade que el marrubio contiene compuestos bioactivos como la marrubina, flavonoides (quercetina, apigenina, luteolina), aceites esenciales y taninos, que son los responsables de sus efectos terapéuticos. “No es una planta ‘nutritiva’ en el sentido clásico”, dice. “Es funcional y medicinal”.

Dentro de las funciones que ejerce en el organismo se encuentra su capacidad aperitiva, es decir, que estimula el apetito. En su libro La naturaleza es tu farmacia Florencia Fasanella, farmacéutica y fitoterapeuta, señala que la hierba tiene propiedades aperitivas y coleréticas, que son consecuencia de sus principios activos amargos. La profesional señala también que las mismas ayudan a la activación de la vía vagal parasimpática −“autopista” de comunicación entre el cerebro y los órganos que activa el modo de “descanso y digestión”−.

Una taza de té preparada con sus hojas y tomada en ayunas es el remedio usual para controlar la bilis y los resfríos en varios estados mexicanos, informa la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: FREEPIK

Asimismo, el Comité de Medicamentos a Base de Plantas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) concluyó que, basándose en su uso tradicional prolongado y seguro durante décadas, el marrubio puede ser efectivo en el tratamiento de patologías digestivas y síntomas leves de dispepsia, como hinchazón y flatulencia. Frente a esto, Papalia añade que su sabor amargo es capaz de activar reflejos digestivos que aumentan la secreción de jugos gástricos, favorecen la digestión y mejoran la función hepática. “También presenta efectos antiespasmódicos, lo que puede ayudar a disminuir molestias intestinales”, indica.

Un estudio publicado en la revista Molecules destaca que el uso de su extracto en heridas y cicatrices fue beneficioso gracias a sus compuestos polifenólicos y marrubiina, que promueven la migración celular y la proliferación de fibrosis, acelerando así el proceso de cicatrización de la piel. Marcas de cosmética como la francesa Clarins hacen uso de su extracto orgánico para combatir los efectos nocivos de la contaminación.

Papalia menciona que en estudios experimentales sobre animales se evidenció que los extractos de la planta pueden reducir significativamente procesos inflamatorios, con efectos comparables incluso a fármacos antiinflamatorios.

Contraindicaciones

Aunque es bien tolerado en dosis habituales, Papalia advierte que no está exento de efectos adversos. “Se han observado efectos gastrointestinales graves cuando se consumen dosis elevadas y se sugiere precaución en casos de embarazo, en personas con patologías digestivas agudas o crónicas", resalta. Se desaconseja su uso prolongado sin supervisión médica y Fasanella informa que no debe consumirse si se cuenta con un diagnóstico de litiasis vesicular.