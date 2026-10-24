Hoy comienza el Bienestar Fest: una por una las experiencias y charlas de este sábado

Hacer una pausa, dedicarse un día para uno mismo con actividad física, meditación, charlas inspiradoras o sonidos relajantes. Cada uno puede armar su recorrido según sus gustos en la primera jornada del Bienestar Fest, el festival de bienestar más importante de la Argentina organizado por LA NACION y OSDE que se realiza hoy y mañana en el Hipódromo Palermo.

A partir de las 11.30, cuando se abren las puertas, se despliega una agenda de actividades encabezadas por prestigiosos médicos y referentes del bienestar local en diferentes escenarios: Principal Flux, Inspiración, Zona Chill, Isla Zen y la novedad de este año, la Isla Sound Healing.

El mapa con las diferentes áreas del Bienestar Fest

La propuesta se completa con la Isla Activa SportClub, un espacio dedicado al movimiento y la actividad física, con distintas clases para entrenar, activarse y disfrutar del ejercicio al aire libre, y con el Espacio Astro Place, donde cada visitante podrá acceder a la carta natal y descubrir nuevas dimensiones de la personalidad.

Además, habrá food trucks con una gran diversidad de opciones, un paseo de compras y un sector especial para los chicos.

Bienestar Fest abre las puertas a las 11.30 y finaliza a las 19, con el cierre a cargo del grupo Gonga.

Las entradas, que se pueden adquirir en la boletería del Hipódromo Palermo, cuestan $25.000. También podés comprar las entradas haciendo clic acá. Si vas hoy y mañana, el combo cuesta $40.000.

La agenda del sábado 24

Una por una, la agenda del sábado 24

Zumba

SHARON SILVA

A las 12, se pone en marcha el festival con una clase de zumba, disciplina basada en una rutina aeróbica que combina pasos de baile con movimientos de tonificación muscular a cargo de la profesora certificada Sharon Silva. Escenario Principal: Flux, a las 12.

Yoga

LULI MONTORFANO

Su propuesta está enfocada en una experiencia de movimiento y conexión en comunidad, ideal para pausar, respirar y relajar el cuerpo en un entorno de bienestar integral. Isla Zen, a las 12.

Tratarse bien para tener bienestar

DANIEL TANGONA

Daniel Tangona. Bienestar Fest. Hipódromo de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 01/11/2025 Camila Godoy

La charla del personal trainer y coach será sobre por qué la salud es considerada como el nuevo lujo, algo que no se compra, sino que se construye todos los días. Tangona compartirá sus reflexiones y pequeños hábitos relacionados con la actividad física, los vínculos y el sueño que, repetidos durante años, terminan construyendo una vida completamente diferente. Además, la importancia de tener un propósito de vida. Escenario Inspiración, a las 12.30.

Yoga facial

CECILIA NAVARRO GAMBOA

Cecilia Navarro Gamboa propondrá relajación muscular, conciencia corporal y automasaje facial Gentileza: Faceit

Cecilia Navarro Gamboa, kinesióloga y fisiatra de Faceit se presentará en el festival con una experiencia enfocada en la relajación muscular, la conciencia corporal y el automasaje facial. La propuesta parte de una idea simple: el rostro no funciona de manera aislada. Es una extensión de todo lo que ocurre en el organismo y refleja las tensiones, emociones y hábitos que acumulamos a lo largo del día. A través de ejercicios suaves, respiración guiada, estiramientos y técnicas de automasaje, los participantes recorrerán distintas zonas corporales para identificar dónde se alojan las tensiones y comprender cómo estas impactan también en la expresión facial. Zona Chill, a las 12.30.

Animal flow

AGUSTÍN CARMUEGA

Animal flow combina fuerza, movilidad y coordinación a través de movimientos inspirados en animales archivo

En esta disciplina, que combina fuerza, movilidad y coordinación a través de movimientos inspirados en animales, no hay máquinas ni rutinas repetitivas. La propuesta es bajar al piso, explorar, desplazarse y recuperar una forma de moverse más instintiva. Sus secuencias pueden incluir posiciones inspiradas en un oso, un cangrejo o un mono, patrones que se toman como punto de partida para explorar las posibilidades del cuerpo. Escenario Principal Flux, a las 13.

Alimentación ayurvédica

CLARA CORREA

Clara Correa, especialista en Ayurveda Instagram: @doabyclaracorrea

La especialista en ayurveda, la medicina tradicional de la India, explicará qué le pasa al cuerpo con la llegada de la primavera, que necesita entrar en calor, activar la digestión y dejar atrás la pesadez del invierno. “Me gustaría que la gente se lleve herramientas simples y que sepa que su farmacia puede estar en su cocina –adelanta Correa–. Hay un montón de especias, como jengibre, cúrcuma y cardamomo, que son superpoderosas”. Isla Zen, a las 13.

Yoga de la risa

MARÍA LAURA BARDELLI

María Laura Bardelli, instructora de yoga de la risa, propone recuperar la espontaneidad a través de ejercicios que combinan movimiento y carcajadas

El acto de reírse es una de las primeras expresiones que aparecen en la vida. Se estima que durante la infancia, los chicos se ríen entre 300 y 400 veces al día. Sin embargo, parecería que esa liviandad se pierde con los años y que en la adultez, entre las obligaciones y el ritmo acelerado, esos momentos se vuelven cada vez menos frecuentes.

Recuperar esa espontaneidad es parte de la propuesta del yoga de la risa, una práctica creada en la India por el médico Madan Kataria que invita a activar la risa de manera voluntaria sin que haga falta que algo cause gracia. María Laura Bardelli, instructora de yoga de la risa, terapeuta en inteligencia emocional y neurociencia e instructora en mindfulness, invitará al público a explorar este yoga que combina movimiento, ejercicios lúdicos y risa. Zona Chill, a las 13.30.

El amor no duele, el ego sí

NICOLÁS REINOSO

Nicolás Reinoso habla sobre el amor Aníbal Greco - La Nación

Autor del libro El amor no duele, el ego sí, el ingeniero agrónomo, con un MBA y programas en el MIT y Cornell, radicado en Estados Unidos, viene al país para dar una charla que profundizará sobre los vínculos, las razones por las que no se encuentra pareja y los sesgos inconscientes que afectan el comienzo de una relación. Reinoso invita a despertar una forma de pensar distinta y encarar vínculos de una forma diferente. Escenario Inspiración, a las 13.30.

Taichí

LIU MING

Liu Ming dará una clase de taichí

Liu Ming, maestro de taichí y de medicina tradicional china, es reconocido en China y en Latinoamérica como una eminencia de la medicina tradicional (dirige el consultorio de medicina tradicional Tao) y las artes marciales (es dueño de una escuela que lleva su nombre), Ming está radicado en la Argentina desde 2002, cuando llegó como turista y sintió que aquí tenía una misión por cumplir. Dará una clase magistral en el Bienestar Fest, tanto para los que practican como para principiantes. Escenario Principal Flux, a las 14.

Kalaripayattu

CARLA GUIDA

Kalaripayattu, disciplina milenaria de la India Gentileza

Originario de Kerala, en el sudoeste de la India, el kalaripayattu es un arte marcial tradicional considerado uno de los más antiguos del mundo. Su práctica combina movimientos dinámicos, posturas, flexibilidad, coordinación, fuerza y concentración. Una de sus características más llamativas es la inspiración en los animales: algunas secuencias recuperan la agilidad de la serpiente, la potencia del león o la estabilidad del elefante para explorar distintas posibilidades del cuerpo. A diferencia de los entrenamientos que repiten movimientos aislados, esta disciplina propone trabajar el cuerpo de manera integral, con desplazamientos que requieren atención, equilibrio y control. La respiración y la concentración forman parte de la práctica.

En el festival, Carla Guida Johnson, fundadora de Kalari Argentina y formada en la India, acercará esta tradición. Será una oportunidad para conocer una disciplina que combina movimiento y atención plena, y que propone ampliar las formas habituales de entrenar. Isla Zen, a las 14.

Sabiduría japonesa

FER NIIZAWA

Fer Niizawa acerca las enseñanzas japonesas Fabián Marelli

El conferencista y autor del best seller Ikigai dará una charla donde acercará al público algunos de los aprendizajes más profundos que incorporó durante los años que vivió y trabajó en Japón. Los disparadores serán los conceptos milenarios de ikigai, como brújula para conectar propósito y sentido, y bushido, el código de valores de los samuráis, basado en principios como disciplina, coraje, honor y resiliencia. Escenario Inspiración, a las 14.30.

Meditación: afinar el instrumento

NATALIA LOBO

Natalia Lobo guiará una meditación Gentileza Natalia Lobo

Natalia, en su nueva faceta como coach y creadora de experiencias transformadoras, guiará una meditación que invitará a los participantes a conectar con el cuerpo, con las células y a escuchar el sonido que brota de nuestra esencia más pura. “Como decía Nikola Tesla, somos una antena y atraemos lo que vibramos. Por eso, vamos a aprender a vibrar sin interferencias”, resume su propuesta la reconocida actriz. Isla Sound Healing, a las 14.30

Relaj-ARTE by PAE

TERESA PRIETO Y THAIS MONTERO

Entre colores, pinturas y hojas, las facilitadoras de bienestar guiarán un espacio para pausar, cerrar los ojos y volver al eje a través del arte.

Tere Prieto durante la actividad del año pasado en Bienestar Fest Camila Godoy

Zona Chill, a las 14.30.

Jiu-jitsu brasileño

FACUNDO SIRIMARCO

En japonés, jiu jitsu significa “arte suave”, una disciplina en la que la técnica busca imponerse a la fuerza

Junto con el profesor Jesús Vila, darán una clase abierta para quienes nunca pisaron un tatami, un acercamiento suave y de poco contacto para aprender a caerse, sacarse a alguien de encima y conocer algunas herramientas básicas de defensa de este arte marcial de cuerpo a cuerpo en el que la técnica tiene prioridad sobre la fuerza. No hay patadas ni golpes: hay agarres, posiciones y una lucha que termina cuando uno de los dos se rinde. Isla Zen, a las 15.

Ritmos Deluxe by Sport Club

Una propuesta variada y divertida para activar el cuerpo. Escenario Principal Flux a las 15.

Una nueva forma de alimentarse

PABLO MARTÍN

El chef Pablo Martín compartirá los pasos de su técnica para incorporar hábitos conscientes de alimentación que puedan sostenerse en el tiempo

El reconocido chef, periodista y autor de once libros, en una charla by Foodit, compartirá los pasos de su técnica para incorporar hábitos conscientes de alimentación que puedan sostenerse en el tiempo. De manera dinámica y participativa, mostrará que comer saludable no significa seguir dietas de moda, ni que todos los alimentos que consumimos sean saludables siempre. Cómo lograrlo, qué alimentos incorporar y cuáles evitar. Espacio Inspiración, a las 15.30.

HeartMath

GISELLE OCHOA

Meditación del perdón Shutterstock

Las emociones no se manifiestan solamente en lo que pensamos o sentimos: también producen respuestas fisiológicas. Cuando estamos bajo presión, por ejemplo, el ritmo cardíaco y la respiración pueden cambiar. HeartMath trabaja sobre la relación entre el corazón, el cerebro y el estado emocional, con técnicas que buscan ayudar a regular esas respuestas y recuperar la calma.

La práctica de coherencia rápida propone dirigir la atención hacia la zona del corazón, respirar de manera lenta y rítmica y evocar una emoción positiva, como la gratitud o la compasión. La combinación busca favorecer un estado de mayor equilibrio fisiológico y emocional, que permita responder con más claridad ante situaciones cotidianas de tensión.

Giselle Ochoa, coach y facilitadora de bienestar certificada en HeartMath en Estados Unidos, guiará la experiencia. Zona Chill, a las 15.30.

Sesión de sound healing

GONGA VIBES

Grupo musical Gonga Gentileza Gonga

El grupo Gonga ofrecerá además Gonga Vibes, una sesión dedicada exclusivamente al sound healing, en la que el foco estará puesto en las frecuencias, las vibraciones y la escucha como herramientas para bajar el ritmo, conectar con el cuerpo y generar un espacio de mayor presencia. Isla Sound Healing a las 15.30.

Movimiento y stretching

AGUSTINA ECHEGOYEN

Junto con Diego Real, realizarán una clase de flexibilidad para vincularse con el cuerpo de manera consciente. Agustina, al ser instructora del dinámico yoga vinyasa y de power yoga y de tener formación en distintas disciplinas, en sus clases combina la relajación muscular con la movilidad articular, posturas de estiramiento de cadenas posteriores, apertura de caderas y descarga de tensión en la espalda y los hombros. Escenario Principal Flux, a las 16.

DeRose, método ancestral

AGUSTINA LÓPEZ GARRÓN

Agustina López Garrón junto a Luciano Troentle darán una clase de este tipo de yoga ancestral

Es un sistema de entrenamiento integral que combina fuerza, movilidad y flexibilidad a través de técnicas corporales, acompañadas por respiración consciente, concentración y meditación a partir de técnicas provenientes de tradiciones antiguas de la India. La experiencia está pensada como un recorrido que comienza en el cuerpo y suma otras dimensiones. Los participantes se llevarán recursos que puedan aplicar fuera de la clase. Isla Zen, a las 16.

Terapia postural holística (TPH)

NACHO MONTI

Monti, creador del método TPH, va a guiar una experiencia pensada para quienes nunca tuvieron contacto con este sistema postural que integra cuerpo, mente, meditación y emoción para restablecer el equilibrio. Los participantes realizarán respiración, movimientos conscientes y ejercicios simples de percepción corporal. La actividad se hace recostado o sentado, en la posición que el cuerpo pida para relajarse. Zona Chill, a las 16.30.

Transformación personal

TOMÁS CUIROLO

El psicólogo, escritor e influencer que se dedica a investigar la conciencia es autor de Liberar el ser y dará una charla sobre cómo abordar temas universales como la transformación, el crecimiento y el autoconocimiento. Con una mirada sensible y honesta, buscará inspirar a los participantes a abrazar los cambios, cuestionar sus propias creencias y animarse a descubrir nuevas versiones de sí mismos. Espacio Inspiración, a las 16.30.

Afrodance

BÁNSSU

Bánssu presentará una experiencia de afrodance en la que la música y el ritmo serán el punto de partida para explorar el movimiento. El afrodance propone una relación muy física con la música: seguir el ritmo, desplazar el cuerpo, jugar con diferentes movimientos y dejar que la energía de la música marque el recorrido. No se trata de aprender una coreografía para reproducirla perfectamente, sino de animarse a bailar y encontrar una forma propia de moverse. La experiencia suma una dimensión colectiva. Bailar rodeado de otras personas modifica la manera en que cada uno se mueve y genera una dinámica compartida. Para quienes suelen acercarse a las propuestas de bienestar desde la quietud o la meditación, será una manera completamente diferente de trabajar sobre la conexión con el cuerpo. Isla Sound Healing, a las 16.30.

5Ritmos

BRENDA COHEN

Brenda Cohen en acción Fabián Marelli

Los 5Ritmos, creados por la norteamericana Gabrielle Roth, proponen una meditación en movimiento, un ejercicio corporal donde la invitación es a transitar cada uno de los ritmos a través del movimiento espontáneo libre y la expresión auténtica. Cohen guiará a los participantes para que se dejen llevar por el pulso de los sonidos. Fluido, staccato, caos, lírico y quietud: los cinco estados por los que atraviesa cada clase. Escenario Principal Flux, a las 17.

Colorimetría

DANISA BEVCIC

La estilista Danysa Bevcic en una sesión de colorimetría Hernan Zenteno - La Nacion

La elección de la ropa suele estar atravesada por una pregunta: qué colores nos quedan bien. Sin embargo, la colorimetría aplicada a la imagen personal propone sumar otra dimensión: qué comunicamos cuando elegimos una tonalidad determinada y cómo puede influir en la forma en que nos perciben los demás.

El sábado, la asesora de imagen Danisa Bevcic llevará una propuesta para explorar la relación entre los colores, la identidad y la comunicación personal. A partir del análisis de las tonalidades que armonizan con las características de cada persona, la colorimetría permite reconocer qué colores pueden acompañar la imagen que queremos proyectar y cuáles nos hacen sentir más cómodos y representados.

Los colores pueden convertirse en una herramienta para expresar personalidad, acompañar distintos momentos y transmitir mensajes sin necesidad de palabras. Una invitación a revisar el guardarropa desde otra perspectiva y entender que la imagen también puede ser una forma de conocerse mejor. Isla Zen, a las 17.

Prevención del ACV

CONRADO ESTOL

Conrado Estol dará una charla sobre prevención de ACV Fabián Marelli

El reconocido neurólogo ofrecerá una charla centrada en uno de los grandes desafíos de la salud pública: la prevención del accidente cerebrovascular, el resultado visible de procesos biológicos que se acumulan durante décadas. A partir de recomendaciones, explicará qué decisiones cotidianas pueden reducir significativamente el riesgo y por qué cuidar el cerebro empieza mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Escenario Inspiración, a las 17.30.

Hipnosis para aliviar dolores

PAULA ECHEVERRÍA

Paula Echeverría realizará una hipnosis Camila Godoy

La especialista en RTT (terapia transformacional rápida) presentará una práctica orientada al alivio del dolor, en la que los participantes serán guiados a través de una visualización de un “remolino de energía curativa” que recorre el cuerpo. La propuesta, orientada a personas que conviven con dolores persistentes como migrañas, fibromialgia o colon irritable, invita a explorar el poder de la mente como complemento. Zona Chill, a las 17.30.

Vibración de cuencos tibetanos

ANABELLA MUSERI

La terapeuta vibracional Anabella Museri propone una experiencia centrada en la escucha, la vibración y la percepción corporal

Anabella Museri, terapeuta vibracional que acompaña procesos individuales y grupales, ofrecerá una sesión centrada en el trabajo con la vibración de los cuencos tibetanos y de cuarzo. La experiencia invita a bajar el ritmo, dejar de lado por un rato el exceso de estímulos y entregarse a la escucha, mientras los sonidos sostenidos van construyendo un paisaje que se percibe no solo con los oídos, sino también a través del cuerpo. Los cuencos producen distintas resonancias que se suceden a lo largo de la sesión, entre sonidos que aparecen, se expanden y lentamente desaparecen. En ese tiempo, la atención puede correrse de las preocupaciones cotidianas y orientarse hacia la respiración, las sensaciones corporales y lo que sucede en el momento. Isla Sound Healing, a las 17.30.

Gongs, mantras y música electrónica

GONGA

Grupo musical Gonga Gentileza Gonga

Con el uso de instrumentos como gongs y handpans, además de cantos, mantras y música electrónica, en sus shows invitan a que el público forme parte. Gonga nació hace menos de un año cuando Lis Sikorski y Pablo Crespo comenzaron a explorar la posibilidad de unir dos mundos que suelen presentarse por separado: el sonido ceremonial y la música electrónica, el sound healing y el movimiento, la contemplación y la fiesta. Escenario Principal Flux, el cierre, a las 18.

La agenda de mañana domingo 25

La agenda de mañana sigue con nuevas actividades. Sofi Lofi abrirá el festival con ecstatic dance, una propuesta que fusiona baile y meditación en movimiento. Federico Vila invitará a dar los primeros pasos en el taichí. Para activarse, se podrá probar zumba con Yasmin Focosi y movilidad articular y relajación muscular, con Agustina Echegoyen y Diego Real.

Entre las charlas imperdibles, se destacan las de alimentación antiinflamatoria, a cargo de la nutricionista Malena Ramos Mejía, y la de hongos adaptógenos y sus propiedades con Nacha Serra, especialista en medicina tradicional china y fitoterapia.

También, la presentación del economista Ezequiel Starobisky, que enseñará cómo alcanzar el bienestar financiero y aprender a gestionar las emociones que despierta el manejo del dinero.

Agenda Bienestar Fest domingo 25

Sanar las heridas de amor y romper con patrones instalados y prejuicios a la hora de iniciar una relación serán los ejes de la charla del psicólogo Matías Muñoz.

El médico gastroenterólogo Facundo Pereyra hablará sobre alimentación antiinflamatoria enfocada en desinflamar el cuerpo y las articulaciones. La chef Titi Siegrist realizará una presentación sobre alimentación consciente y acercará recetas para llevarse a casa. Pablo Ferrero, conocido como Doctor Sueño, compartirá recomendaciones sobre cómo construir un buen entorno para dormir y Daniel López Rosetti, reconocido cardiólogo, explicará cómo gestionar nuestra propia vida para vivir mejor, sin quedar atrapados únicamente en las exigencias del trabajo, el dinero o las obligaciones.

Para bajar un cambio y descontracturarse, la influencer Yoguilover dará una clase de yoga vinyasa, el estilo más dinámico de todos, movimiento fluido entre posturas y respiraciones. Nicole Guillemette y Karina Amatucci también invitarán a clases de yoga. Por su parte, Emilce Mariano presentará una experiencia que combina elongación, movimiento consciente y respiración.

Laura Castagneto, con su propuesta de pausas activas, buscará mostrar pequeñas oportunidades para moverse en medio de la rutina. Luciano Troentle acercará técnicas respiratorias y ejercicios de atención para comprender cómo la respiración puede influir en la percepción del estrés, la concentración y el rendimiento.

Sol Wais, referente de sound healing y dedicada a la terapia de sonido, invitará a una experiencia inmersiva en la nueva Isla Sound Healing. Virginia Gigena llegará con una experiencia que combina meditación guiada con tecnología de ondas escalares y la musicoterapeuta Clara Peper con música de los tambores africanos.

Pablo Crespo, músico y referente de la Escuela Argentina de Handpan, ofrecerá un taller sobre este curioso instrumento. Gea y Sabina propondrán un concierto de mantras, donde el público podrá participar.

La coherencia rápida una práctica que combina la atención focalizada, la respiración rítmica y la evocación emocional profunda, estará en manos de Pilar Pose, y la reflexóloga Eleonora Biaiñ brindará los lineamientos principales de esta terapia que alivia el estrés y eleva las defensas del organismo.

¿Te animás a un hackeo mental y corporal? Gaby Picolli, escritora y activista cuántica, propondrá una experiencia para explorar la relación entre cuerpo, emoción, mente y conciencia a través de ejercicios concretos.

Y el gran cierre de esta segunda edición del Bienestar Fest llegará con Intención en movimiento, la propuesta de Dafne Schilling que fusiona yoga, danza y expresión corporal.