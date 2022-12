La generación +65: un océano de oportunidades en la región que envejece más rápidamente en el mundo

escuchar

Los mayores de 65 atraviesan una etapa que es cada vez más activa y por eso quieren disfrutarla plenamente, sin limitaciones ni condicionamientos, pero, a la vez, sintiéndose cuidados, contenidos y conectados.

Sin embargo, muchas veces, factores fisiológicos, emocionales y afectivos, los mantienen lejos de sus expectativas, y en ocasiones sin posibilidades de disfrutar como quisieran. Por ejemplo, hay quienes no salen muy lejos de su hogar porque no se sienten seguros si llegaran a necesitar atención, lo que hace que se recluyan, pierdan interés en realizar algunas distintas actividades e incluso en sociabilizar. Debido a esto, las situaciones de depresión y aislamiento son más frecuentes cuanto más entrada en edad sea la persona.

Por esta razón, desde hace algunos años, Gervasio Videla Dorna, ingeniero industrial del ITBA (Instituto Tecnológico de Buenos Aires), con un MBA y un postgrado en MIT (Massachusetts Institute of Technology), se dedica a pensar soluciones para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Así es como el año pasado creó Ellie Care, una de las pocas propuestas Age-Tech de Latinoamérica. ¿De qué se trata? Es una plataforma tecnológica que permite a una familia, una empresa, un barrio, o incluso una ciudad, cuidar y promover el bienestar de sus adultos mayores. “Nuestro objetivo es simple: ayudar a los +65 y sus familias a vivir plenamente esta lindísima etapa de la vida, con salud, seguridad, independencia, y cerca de los afectos”, dice el fundador de Ellie Care.

Su conexión con los mayores se dio hace casi una década, cuando durante la Jornada Mundial de la Juventud, en 2013, el Papa Francisco pronunció unas palabras que resonaron su interior: “Hagan lío, cuiden los extremos del pueblo que son los mayores y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los mayores, y no licúen la fe en Jesucristo”. Ese fue el puntapié para poner su talento al servicio de las personas de más de 65 años.

La solución: salud integral que fomenta los vínculos afectivos a través de la tecnología

¿Cómo funciona Ellie Care? La plataforma tiene como base una aplicación para smartphones y smartwatches que recopila información sobre el bienestar físico, cognitivo y socioafectivo del adulto mayor, que luego es procesada por un motor de inteligencia artificial con algoritmos predictivos. El objetivo es promover hábitos saludables, fortalecer los vínculos con las familias, y proveer información vinculada a la salud, de manera que el propio adulto mayor, su familia, o el sistema de salud trabajen preventivamente.

Ellie Care recolecta distintos datos sobre la persona, por ejemplo, si se levanta de noche o si pasa muchas horas sentado en su living, cómo es su movilidad, si realiza actividad física. Permite entender también como están sus funciones neurocognitivas, y trabajar en la prevención y atención de caídas.

“Hay estadísticas muy interesantes de la OMS y Harvard, que ponen de manifiesto el desafío, pero también la oportunidad: en 2050 casi el 20% de la población mundial tendrá más de 65 años”, aclara el fundador de Ellie Care. Y asegura que, según estos informes, de dicha población, el 23% no puede hacer las actividades de vida diaria de manera independiente, el 40% vive solo y en su mayoría son mujeres, el 50% dice que son “invisibles” para las empresas y la sociedad, y el 90% quieren atravesar esta etapa de la vida donde ellos quieran y no donde los cuiden.

Adicionalmente a los beneficios para los usuarios de la plataforma y sus familias, a partir de la información recopilada y procesada, es posible generar iniciativas de ahorro de tiempo y dinero en el sistema de salud, moviéndose hacia una medicina más preventiva y personalizada.

Finalmente, la propuesta de Ellie Care se complementa con una plataforma de premios y beneficios que reconoce y premia las interacciones familiares y la actividades de sociabilización. Estos incluyen descuentos en sus lugares favoritos, como un restaurante, una cafetería, el cine o teatro.

“La etapa +65 años es rica en experiencia, en sabiduría, en capacidad de dar y recibir cariño, en entender las cosas realmente importantes de la vida. Es una etapa para transmitir las tradiciones, la cultura, los valores, para disfrutar todo lo sembrado”, explica Videla Dorna. El creador de Ellie Care sostiene además que, así como en los últimos años los seres humanos advertimos la importancia del cuidado del planeta, la vejez es otro espacio que nos encontrará a todos nosotros y del cual también es hora de ocuparnos.

