A 185 km de CABA: el pueblo que es ideal para visitar los días feriados de Semana Santa, a menos de 2 horas de Buenos Aires

“Para llegar a Saladillo, hay que tomar por la ruta 205 camino al suroeste desde Buenos Aires por casi doscientos km hasta toparse con la entrada del partido. Allí está mi pueblo, el de la llanura verde, el pueblo de mis recuerdos”. Con 81 años, Gabriel Orlando, el famoso peluquero de los 90 -quien junto con su hermano Rubén Orlando cortaban el pelo y hacían raros peinados nuevos a famosos y no tanto en sus coquetas peluquerías de Recoleta o Punta del Este-, enseña con nostalgia cómo llegar al partido de Saladillo en cuya ciudad cabecera, Saladillo, tendrá lugar la Quinta Fiesta de la Galleta el 11 y 12 de abril próximos.

A 185 km al suroeste de la Capital Federal, Saladillo y sus pueblos aledaños resultan un refugio para los buscadores de horizontes infinitos y sueños de llanura interminable, los árboles y las lagunas deshechas en vapores, con el omnipresente olor del pan. Y hablando de pan…

La fiesta de la galleta de piso de Saladillo va por su quinta edición y se festejará con cocina en vivo de productos locales. Redonda, con un diámetro que puede llegar a los 20 cm de acuerdo con el panadero, es el último pan que se cocina directo en el piso del horno sin bandeja y es uno de los íconos saladillenses a partir de que la familia Onis, dueña de la tradicional panadería La Estrella, realizara la hazaña de mandar una lata de galletas por barco hasta Milán. Así obtuvieron el primer premio en un concurso internacional… ¡en 1918! Todavía quedan algunas panaderías, muy poquitas, con horno de leña.

Saladillo está a 185 km al suroeste de la Capital Federal Alejandro Guyot

Las galletas de piso, deliciosas por su gusto distintivo y su corteza crujiente, se piden por encargo salvo en la fiesta, para llevar a casa o a la cercana Laguna del Indio Muerto, muy cerca de la ciudad, ideal para la pesca.

Saladillo debe su nombre al sabor ligeramente salado de su arroyo. Con 35.000 habitantes, en esta ciudad se pueden visitar los edificios antiguos como el Teatro Comedia y el Palacio Municipal y los museos como el de Susana Soba, artista plástica y poetisa declarada ciudadana ilustre, que vivió en una casa preciosa de estilo colonial y hoy se abre a exposiciones de arte, presentaciones de libros y conciertos. Otras personalidades destacadas fueron el Vasco Olarticoechea, campeón del mundo en México 86: hay un monumento en su honor en la entrada de Saladillo. Y Marcos Delía, jugador de básquet y referente del deporte local.

Un millón de árboles

A pocos kilómetros de Saladillo, una serie de pueblos y parajes perdidos en el “campo exagerado”, al decir de Borges, son el imán que atrae a los que buscan tranquilidad, naturaleza, almacenes antiguos, autos viejos y frondosas arboledas.

Y si de frondosidades se trata, Cazón, a 10 km de Saladillo con 200 habitantes, se conoce como “el pueblo del millón de árboles”, porque se encuentra allí el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, uno de los más importantes del país y el más grande de la provincia de Buenos Aires. También funciona una escuela técnica agropecuaria de donde provienen muchos de los productos alimenticios de la zona, especialmente lácteos, pulperías como Lo de Tenca y el tambo Pasturas de Cazón, entre otros sitios.

La experiencia de manejar, pasear, comer y beber con vista al horizonte en lugares en medio de la nada como si fuera una road movie continúa. En Polvaredas, una pequeña localidad de poco más de 300 habitantes a 30 km de la cabecera del partido, el Luna Park se convirtió en el corazón del pueblo. Mezcla de bar, museo y cancha de bochas, este pintoresco espacio es sostenido por Marcos y Estefanía, quienes lograron transformar una esquina histórica en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Cada objeto expuesto guarda una historia.

El Luna Park de Polvaredas, entre museo, bar y cancha de bochas Alejandro Guyot

Con más de seis décadas llevando ese nombre, el Luna Park conserva la mística de los tiempos en que el tren pasaba por Polvaredas y el bar era escenario de cartas, bochas y largas charlas. Abre los fines de semana por la noche.

Álvarez de Toledo es un paraje de pocas casas y 300 habitantes a 15 km de Saladillo. Allí estaba El Puntal, un viejo almacén de ramos generales que ahora permanece cerrado. En cambio, La Peña del Oxidado está abierta desde 2022 por Ángel Vicente Tiseira para ofrecer gastronomía, un gran patio que invita a un recorrido por sus fotografías y un hermoso fogón donde reunirse a celebrar la vida.

Saladillo Norte se fundó como localidad en 2019. Los viajeros cuentan con la cancha de golf, el aeroclub Pirincho Cicaré, en el que se pueden tomar vuelos en avioneta y helicópteros, la fábrica de helicópteros Cicaré, visitar la pulpería El Payador para comer y escuchar música o Kiwis Saladillo, para ver la cosecha hasta mayo.

Antes de volver, conviene darse una vuelta por Del Carril, el pueblo de Gabriel Orlando, por donde “Juan Manuel Fangio pasaba asiduamente para visitar a Augusto Ulderico Cicaré, reconocido inventor del primer helicóptero monoplaza de Sudamérica, en dirección a Polvaredas, donde vivía en ese entonces, porque eran amigos”, recuerda Gabriel.

Del Carril es un pueblo por el que Juan Manuel Fangio pasaba asiduamente para visitar a Augusto Ulderico Cicaré, reconocido inventor del primer helicóptero monoplaza de Sudamérica Gentileza

También evoca las idas a la escuela con el frío de la escarcha reluciendo trémula sobre el pasto, “enfundado en un delantal blanco impoluto y almidonado que me ponía mi vieja peluquera, que en el pueblo apodaban La Negra. Nos gustaba caminar hacia la escuela bien temprano con el olor del pan y de la galleta de campo o de piso de los hornos a leña de la panadería en las calles de tierra del pueblo”.

Nada más rico que la galleta de campo Gza de Víctor Bosero

Llega el atardecer en la geografía de la pampa. Es hora de emprender la retirada con el alma apretujada por la añoranza de las tardes de sol, risas y silencios, el sonido de las chicharras y la memoria del amor en la siesta interminable.