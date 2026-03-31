El sistema que explica por qué repetimos situaciones o vínculos que no nos hacen bien: cómo romper con el patrón

A veces, el camino del autoconocimiento comienza con una pregunta solitaria, pero florece de verdad cuando nos permite entender a quienes nos rodean.

En un mundo que nos empuja a la velocidad constante, detenerse a observar la arquitectura interna de nuestra energía no es solo un acto de introspección, sino una herramienta fundamental para transformar nuestra forma de ver y de relacionarnos con el entorno.

Como licenciada en Turismo y diplomada en Antropología, mi formación siempre estuvo ligada a comprender al ser humano dentro de sus estructuras culturales. Sin embargo, fue el encuentro con el Diseño Humano —un sistema que integra la sabiduría de tradiciones ancestrales con la genética y la física cuántica— lo que me permitió ver la radiografía real de nuestras interacciones y, sobre todo, de nuestra percepción individual.

La figura con la que trabaja la especialista

La física cuántica actual nos plantea un desafío fascinante al demostrar que el observador modifica lo observado. Nuestra forma de ver es intrínsecamente subjetiva; no vemos el mundo tal como es, sino que lo decodificamos a través de nuestros sentidos, estructurándolo según vivencias, creencias y conocimientos previos. Ya lo advertía el Talmud hace siglos al señalar que no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos nosotros. Aquí surge una pregunta inquietante:

¿Quiénes somos realmente debajo de todas esas capas?

Como seres culturales, el condicionamiento es inevitable. Muchas de nuestras reacciones cotidianas, miedos y deseos no nos pertenecen genuinamente, sino que son patrones prestados por el entorno familiar, social o laboral.

El mapa del Diseño Humano nos invita precisamente a un experimento de observación neutral para darnos cuenta de estos mecanismos y empezar a desaprender, eliminando la disonancia entre la identidad construida y nuestra verdadera autenticidad.

El mapa del Diseño Humano nos invita a eliminar la disonancia entre la identidad construida y nuestra verdadera autenticidad Betsie Van der Meer - Getty Images

En este proceso de alineación, la mente no siempre es nuestra mejor aliada. Ella funciona como un excelente almacén de memorias, mandatos y nociones lógicas de lo que debería ser correcto, pero suele perderse en el ruido del condicionamiento externo cuando intenta tomar el control absoluto.

Para recuperar nuestra verdad, necesitamos volver a confiar en la inteligencia del cuerpo como brújula de decisiones. Nuestra percepción del mundo determina la realidad que creamos, y esa percepción no es otra cosa que un intercambio de frecuencias. Si nuestra energía está distorsionada por el afán de encajar o por el deber ser mental, la realidad que proyectemos será simplemente un reflejo de ese condicionamiento.

El desafío entonces es preguntarnos:

Quién está creando nuestra realidad hoy

Es nuestro yo condicionado o nuestro yo auténtico. Tras años de acompañar procesos de transformación en consulta y en el ámbito educativo, intuyo que no hay mejor camino de evolución que estudiarse a uno mismo sin juzgarse.

Entender el propio diseño energético es como activar la primera ficha de un dominó. Una vez que comprendemos en qué áreas podemos confiar ciegamente en nosotros mismos y en cuáles estamos más expuestos al ruido ajeno, las siguientes fichas empiezan a caer por su propio peso.

Las repeticiones de errores dejan de ser un misterio frustrante y nuestras elecciones cotidianas empiezan a cobrar un sentido profundo y relajado. Pero el verdadero salto ocurre cuando logramos trasladar esta comprensión a los demás. Ya sea en el núcleo de la pareja, la familia, la crianza de los hijos o en la práctica profesional terapéutica, este sistema nos entrega un mapa para descifrar las dinámicas vinculares. Nos permite dejar de exigirle al otro que sea un reflejo de nosotros y nos enseña a honrar y contener su naturaleza única.

Este sistema nos permite dejar de exigirle al otro que sea un reflejo de nosotros Foto: Freepik

Hacer habitable este conocimiento requiere de espacios donde la teoría dialogue con la práctica cotidiana.

Para eso y para quienes busquen profundizar en este sistema —ya sea por interés personal, para mejorar sus vínculos o para integrarlo como herramienta profesional en sus terapias—, en Fundación Columbia existe una formación integral bajo una modalidad flexible que se adapta a cada ritmo: clases online y encuentros presenciales opcionales para quienes deseen vivenciar la experiencia grupal. Es una propuesta académica de estructura modular, con certificaciones intermedias, diseñada para que cada persona decida hasta dónde avanzar en este viaje de consciencia y misterio, sin necesidad de conocimientos previos.

La experiencia de quienes se acercan a estos espacios suele ser reveladora: no se trata de sumar más conceptos abstractos, sino de encontrar un alivio profundo al comprender finalmente cómo funciona la propia energía y aprender a tomar decisiones correctas para uno mismo.

Cuando logramos correr el velo de lo que creemos que tenemos que ser para simplemente empezar a ser quienes somos, la energía vital regresa sola. Tal vez el verdadero desafío no sea intentar cambiar la realidad exterior a la fuerza, sino ajustar la frecuencia de nuestra propia mirada.

La autora es especialista en Diseño Humano y creadora del espacio Diseño Humano Ser Uno Mismo y docente en Fundación Columbia.