La ludopatía, una patología que busca el milagro

Solo un milagro hará que usted se haga rico a través de un juego de azar o de apuestas. Puede acertar un pleno cada tanto, los partidos tal vez cumplan alguna vez con sus vaticinios en las apuestas online o la maquinita quizás le dé la suerte hoy, tras mil días previos de no habérsela dado (y mil otros días futuros de no dársela tampoco), pero eso sí: de hacerse rico por esa vía ni hablar… salvo un milagro.

No porque ya nos hayamos acostumbrado a la omnipresente ofensiva publicitaria de los juegos de apuestas online significa que los efectos de la “timba instituida” dejen de ser perniciosos. No es solamente la ludopatía como efecto patológico del asunto lo que perturba, sino que lo que inquieta es la filosofía o, si se prefiere, la ideología misma que subyace a la noción de vivir a “golpes de suerte” como camino hacia algo parecido a la felicidad.

En tiempos desangelados, sea por pobreza (material o anímica) o por la riqueza sin horizonte, la suerte, ese guiño de los dioses, pasa a ser “eso” que estimula y seduce con un paraíso atisbado al que se accede, “milagro” mediante, cuando la martingala funciona.

Es obvio que, cuando el trabajo deja de ser una vía para vivir con dignidad o cuando la riqueza ya se consiguió y se ve lo poco que vale cuando es un fin en sí misma, todo lo que tenga que ver con el juego y la mera suerte como fuente de sentido florecerá. La historia así lo ha demostrado y no es casual que la industria del juego se beneficie en tiempos de desesperanza.

En tiempos de desesperanza la industria del juego suele beneficiarse Shutterstock

Cuando no hay fe en el “paso a paso” propio de una construcción, no queda otra que patear de mitad de cancha para que quizás, con suerte, la pelota entre al arco. A eso se suma, en las nuevas generaciones, la idea de inmediatez en los resultados, propios de la virtualidad, y es así como tenemos la tormenta perfecta en relación al tema.

Jerry Sunborne, personaje interpretado por Benicio del Toro en el film Things we lost in the fire (en castellano, Lo que perdimos en el camino), era un exadicto a la heroína. En un momento dialoga con un joven y cuenta lo que era “el beso de Dios”, refiriéndose a ese sentimiento de éxtasis que, solamente la primera vez que se consumía, se sentía con la heroína, y que luego, en posteriores consumos, nunca más aparecería. Relataba cómo en la posterior procura imposible de ese beso divino de la “primera vez”, se iba la vida entera, en una búsqueda de atajos hacia la trascendencia que terminaba, como sabemos, con el descalabro de la adicción.

El relato vale también para entender ese “milagro” buscado en la apuesta y en los juegos de azar, ese “beso de Dios” que anhelan los que están presos en una infructuosa espera del acierto, del pleno, de la aparición del número indicado. En clave mística, sería el anhelo de sentir el “subidón” del golpe de suerte como una bendición de los dioses, ya que lo que resta en la vida ordinaria poco tiene para aportar.

La incidencia de la filosofía de la apuesta en muchos jóvenes es importante. Se retroalimenta por el contexto de negatividad y confusión reinante en muchos aspectos. Se puede decir que los menores no deben apostar, lo que es correcto, pero no hay que olvidar qué hace que tanto menores como mayores apuesten, y, muchos de ellos, lo hagan de maneras que preocupan.

Regular lo que tenga que ver con los juegos de azar y de apuestas es necesario, pero no suficiente, para darle salud a la situación. Como solemos decir, no se trata de solamente combatir lo malo, sino de generar lo bueno a la hora de las políticas públicas o, más aún, a la hora de educar en clave de cercanía a los más jóvenes.

En el sentido de esto último, y más allá del implacable dato de los índices de pobreza y deterioro de parte de la sociedad, vale revisar el concepto de éxito con el que se bombardea a los jóvenes, que en el presente parece emparentarse con el acceso a productos de catálogo, y no tanto a una vida con sentido y ganas, no tanto por obtener cosas, sino por bancarse la que venga, generando realidad, no solamente comprándola hecha.

La cultura de la inmediatez lleva a los jóvenes a adentrarse más en la industria del juego Magnific

No se trata de hacer cruzadas contra el juego, que generalmente solo apuntan a lavar conciencias, sino de plantarse a revisar el mapa que indica el camino de eso que llamamos éxito. Eso es más difícil. El valor de caminar es, sin dudas, superior al de llegar. Estamos muy entrenados a pensar que lo mejor está “allá adelante” y lo peor “acá”. Eso facilita la noción de que hay que salvarse del presente, comprando espejos de colores que prometen paraísos que nunca llegan.

Sabemos lo que nos hace bien: afectos, comunidad, familia, apuntar a valores más que a ideales inalcanzables que generan frustración y sinsentido. Y no comprar buzones. El milagro existe, pero se da en un día a día que tenga sentido y no a través de golpes de suerte que, en los hechos, aparecen de vez en cuando, solamente como señuelo para que muchos sigan intentando en vano obtener la gloria del “beso de Dios”.