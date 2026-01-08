¿Limpieza de colon e hígado de comienzo de año? Una especialista advierte: ‘Inútil e inefectivo’ y recomienda esto

La médica especialista Juliana Suárez Correa publicó en las últimas horas un video en el que desaconseja las limpiezas de colon o hígado para empezar el año nuevo.

La gastroenteróloga de 45 años es conocida en redes sociales como la ‘Doctora Popó’ debido a sus recomendaciones sobre salud intestinal y digestiva.

Suárez lleva dos décadas en el campo de la medicina y, al terminar su carrera universitaria, realizó un posgrado en medicina interna de 4 años y uno en gastroenterología con una duración de dos años.

En 2018, se lanzó a hacer contenido en redes sociales. Una de sus cuentas más populares es la de TikTok, donde tiene más de 900 mil seguidores. Además, realiza consultas y entrega tratamientos a sus pacientes en todo el mundo.

Las limpiezas de colon e hígado

Su última recomendación se hizo viral en cuestión de minutos. La doctora Suárez aseguró que en el inicio de año, muchas personas recurren a detox o limpiezas para “sacar las impurezas” de los excesos típicos de diciembre.

La especialista fue enfática en que este tipo de prácticas no son útiles y pueden resultar dañinas para la salud. Se refirió específicamente a aquellas que prometen limpiar órganos como el colon o el hígado.

“Esto es absolutamente inútil, inefectivo e incluso podría llegar a ser riesgoso, pues muchas de estas sustancias, planes de limpieza y de detox podrían contener laxantes estimulantes bastante fuertes, purgantes y diuréticos que lo que van a hacer es causarte diarrea, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico e incluso complicaciones como la falla renal”, señaló.

Para la médica, es innecesario utilizar este tipo de medidas porque el intestino y el hígado son órganos que tienen la capacidad de limpiarse por sí mismos. Incluso, aseguró que “son máquinas fisiológicamente perfectas”.

“Si le quieres ayudar a tu intestino y a tu hígado, lo que tienes que hacer es mucho más sencillo: hidrátate muy bien, consume una gran variedad de plantas, frutas, verduras, nueces, semillas, leguminosas y granos enteros”, añadió.

Agregó que la práctica constante de ejercicio y el orden en los horarios de sueño contribuyen a la salud digestiva. Como último consejo, la médica le indicó a sus seguidores que es importante conectar con otros y consultar a un especialista en caso de tener síntomas digestivos.