La regla del 10 y 5 para reducir el riesgo de infarto en todas las personas

La salud cardiovascular continúa siendo una de las principales preocupaciones médicas en el mundo, especialmente por el aumento de enfermedades relacionadas con el sedentarismo, el estrés y los malos hábitos alimenticios.

Sin embargo, un reciente estudio internacional reveló que pequeños cambios diarios podrían marcar una diferencia importante en la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares.

La investigación, divulgada por ‘AS España’ en el artículo titulado “Los tres pequeños hábitos que pueden reducir un 10% el riesgo de infarto, según un estudio”, analizó durante ocho años a más de 53.000 personas y encontró que acciones sencillas como dormir algunos minutos más, realizar un poco más de actividad física y aumentar el consumo de verduras pueden reducir cerca de un 10 % el riesgo cardiovascular.

Los expertos denominaron estas recomendaciones como la “regla del 10 y 5”, una fórmula basada en ajustes fáciles de incorporar a la rutina diaria. Entre ellos destacan dormir aproximadamente 11 minutos adicionales, hacer cerca de cinco minutos más de ejercicio moderado y consumir una mayor cantidad de alimentos frescos y naturales.

Según los hallazgos, las personas que implementaron pequeños cambios sostenidos en sus hábitos presentaron mejores indicadores de salud del corazón. El estudio evidenció que no siempre se requieren transformaciones extremas para obtener beneficios, sino mantener acciones constantes que ayuden al organismo a funcionar de manera más equilibrada.

La actividad física reduce riesgos cardíacos Freepik

Las claves para reducir el riesgo cardiovascular

Uno de los factores más relevantes fue el descanso: Dormir adecuadamente permite que el cuerpo se recupere, regula la presión arterial y disminuye el estrés, elementos que tienen una relación directa con el riesgo de sufrir problemas cardíacos.

Dormir adecuadamente elementos que tienen una relación directa con el riesgo de sufrir problemas cardíacos. La actividad física: Los especialistas explicaron que caminar, usar las escaleras, montar bicicleta o realizar ejercicios moderados durante algunos minutos más al día ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular y mejorar la circulación sanguínea.

Los especialistas explicaron que y mejorar la circulación sanguínea. Alimentación balanceada: Incrementar el consumo de verduras aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y controlar factores asociados a enfermedades cardíacas. Además, insistieron en disminuir el consumo de productos ultraprocesados y comidas con exceso de grasa o azúcar.

Los expertos en salud recalcaron que muchas personas abandonan rápidamente las rutinas estrictas porque suelen ser difíciles de mantener. Por esa razón, consideran más efectivo comenzar con objetivos pequeños y realistas que puedan sostenerse con el paso del tiempo sin afectar la vida cotidiana.

Los investigadores concluyeron que la prevención cardiovascular puede comenzar con decisiones simples tomadas todos los días. Dormir un poco más, moverse con mayor frecuencia y mejorar la alimentación serían pasos clave para proteger el corazón y disminuir el riesgo de enfermedades que afectan a millones de personas en el mundo.