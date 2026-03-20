Llegó LN WEEK: la semana más esperada para suscribirse a los productos digitales de LA NACION

Del 20 al 27 de marzo se activa una semana pensada para quienes buscan informarse mejor, ahorrar en su día a día y resolver de manera más simple su rutina en la cocina
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Después de días de expectativa, finalmente comienza LN WEEK, la iniciativa de LA NACION que concentra -en un solo lugar y por tiempo limitado- las mejores oportunidades del año para acceder a sus productos digitales.
Desde este viernes 20 de marzo y hasta el 27, se activa una semana pensada para quienes buscan informarse mejor, ahorrar en su día a día y resolver de manera más simple su rutina en la cocina. Una propuesta integral que responde a cómo evolucionaron los hábitos digitales en los últimos años.
En un contexto donde el consumo de contenido crece y se vuelve cada vez más personalizado, LN WEEK aparece como una respuesta concreta: acercar soluciones útiles, accesibles y relevantes a nuevos usuarios, y potenciar la experiencia de quienes ya forman parte del ecosistema.
Tres productos, una misma lógica: mejorar lo cotidiano
LN WEEK pone el foco en tres propuestas digitales que hoy forman parte del día a día de miles de personas.
El acceso digital a LA NACION permite navegar sin límites todos los contenidos periodísticos. Desde coberturas en profundidad hasta análisis y opinión, es una herramienta para entender la actualidad con una mirada completa.
Por su parte, Club LA NACION suma valor desde lo práctico: beneficios y descuentos en categorías clave como gastronomía, supermercados, entretenimiento, viajes y más. Una propuesta que impacta directamente en el ahorro cotidiano.
A esto se suma Foodit, la plataforma pensada para organizar la cocina diaria sin complicaciones. Recetas, planificación semanal, ideas de menú y herramientas que simplifican una de las rutinas más constantes del hogar.
Tres soluciones distintas, pero con un mismo objetivo: hacer más simple, informada y eficiente la vida diaria.
Una semana, oportunidades únicas
Durante LN WEEK, cada uno de estos productos contará con promociones imperdibles que podés mirar AQUÍ. No se trata de promociones habituales: es el momento para hacerlo.
Las ofertas estarán disponibles de forma individual, permitiendo que cada usuario elija según sus intereses y necesidades.
Todas las oportunidades tendrán un factor en común: duración limitada. Algunas incluso podrán tener cupos, por lo que la recomendación es clara: estar atentos y actuar rápido.
Lo que tenés que saber
- Cuándo sucede: del 20 al 27 de marzo.
- Dónde ver las ofertas: en lnweek.lanacion.com.ar, a partir del inicio de la semana.
- Qué tipo de propuestas habrá: beneficios exclusivos que no se repiten en otras campañas del año.
LN WEEK ya está en marcha. Es una semana. Tres formas de mejorar tu día a día y las mejores oportunidades del año para empezar.