Llegó LN WEEK: la semana más esperada para suscribirse a los productos digitales de LA NACION

Después de días de expectativa, finalmente comienza LN WEEK, la iniciativa de LA NACION que concentra -en un solo lugar y por tiempo limitado- las mejores oportunidades del año para acceder a sus productos digitales.

Desde este viernes 20 de marzo y hasta el 27, se activa una semana pensada para quienes buscan informarse mejor, ahorrar en su día a día y resolver de manera más simple su rutina en la cocina. Una propuesta integral que responde a cómo evolucionaron los hábitos digitales en los últimos años.

En un contexto donde el consumo de contenido crece y se vuelve cada vez más personalizado, LN WEEK aparece como una respuesta concreta: acercar soluciones útiles, accesibles y relevantes a nuevos usuarios, y potenciar la experiencia de quienes ya forman parte del ecosistema.

Suscribite a Foodit, el sitio de LA NACION con recetas, planificación semanal, ideas de menú y herramientas para aliviar la rutina en la cocina Shutterstock - Shutterstock

Tres productos, una misma lógica: mejorar lo cotidiano

LN WEEK pone el foco en tres propuestas digitales que hoy forman parte del día a día de miles de personas.

El acceso digital a LA NACION permite navegar sin límites todos los contenidos periodísticos. Desde coberturas en profundidad hasta análisis y opinión, es una herramienta para entender la actualidad con una mirada completa.

Por su parte, Club LA NACION suma valor desde lo práctico: beneficios y descuentos en categorías clave como gastronomía, supermercados, entretenimiento, viajes y más. Una propuesta que impacta directamente en el ahorro cotidiano.

A esto se suma Foodit, la plataforma pensada para organizar la cocina diaria sin complicaciones. Recetas, planificación semanal, ideas de menú y herramientas que simplifican una de las rutinas más constantes del hogar.

Funcionalidades para cocinar con Foodit

Tres soluciones distintas, pero con un mismo objetivo: hacer más simple, informada y eficiente la vida diaria.

Una semana, oportunidades únicas

Durante LN WEEK, cada uno de estos productos contará con promociones imperdibles que podés mirar AQUÍ. No se trata de promociones habituales: es el momento para hacerlo.

Las ofertas estarán disponibles de forma individual, permitiendo que cada usuario elija según sus intereses y necesidades.

Todas las oportunidades tendrán un factor en común: duración limitada. Algunas incluso podrán tener cupos, por lo que la recomendación es clara: estar atentos y actuar rápido.

Lo que tenés que saber

Cuándo sucede : del 20 al 27 de marzo.

: del 20 al 27 de marzo. Dónde ver las ofertas : en lnweek.lanacion.com.ar, a partir del inicio de la semana.

: en lnweek.lanacion.com.ar, a partir del inicio de la semana. Qué tipo de propuestas habrá: beneficios exclusivos que no se repiten en otras campañas del año.

LN WEEK ya está en marcha. Es una semana. Tres formas de mejorar tu día a día y las mejores oportunidades del año para empezar.