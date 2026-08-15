LN WEEK 2da. edición: conocé todos los beneficios y promociones para ahorrar, informarte y resolver tus comidas en la semana

Cada día hay decisiones que se repiten casi de manera automática. Entender qué está pasando en el país, aprovechar oportunidades para cuidar el bolsillo o resolver qué cocinar son algunas de las más frecuentes. Aunque parezcan cuestiones simples, suelen demandar tiempo: buscar información confiable, comparar precios, pensar un menú o decidir qué comprar.

Hoy, distintas herramientas digitales ayudan a simplificar esas tareas cotidianas. Y durante la segunda edición de LN WEEK -del 14 al 21 de agosto- quienes quieran incorporarlas podrán acceder a promociones especiales para suscribirse a los productos digitales de LA NACION.

LN Week

Cuando querés entender qué está pasando

La actualidad cambia minuto a minuto y, frente al volumen de información que circula, encontrar fuentes confiables y contexto se volvió tan importante como conocer la noticia.

Desde política y economía hasta deportes, negocios, cultura o el valor del dólar, el acceso a información verificada y análisis permite comprender mejor los temas que impactan en la vida cotidiana y tomar decisiones con más herramientas.

Con Acceso Digital LA NACION, los suscriptores pueden acceder a la cobertura periodística, análisis y contenidos exclusivos para mantenerse informados y comprender la actualidad desde distintas perspectivas.

Cuando buscás cuidar el bolsillo

Otra de las decisiones que se repite todos los días es cómo gastar mejor. Ya sea para salir a comer, hacer las compras del supermercado, planificar una escapada o aprovechar beneficios en distintos rubros, acceder a descuentos puede representar un ahorro significativo a lo largo del mes.

En ese escenario, los programas de beneficios se consolidan como aliados para quienes buscan maximizar cada compra y acceder a promociones exclusivas.

Con Club LA NACION, los socios acceden a promociones y beneficios en miles de comercios de todo el país. Además, durante esta edición de LN WEEK.

¿No sabés qué cocinar? La nueva IA de Foodit te ayuda en la cocina Shutterstock

Cuando llega la pregunta: “¿Qué comemos hoy?”

Pensar las comidas de la semana también demanda tiempo. Elegir recetas, organizar un menú, hacer la lista de compras o encontrar ideas para aprovechar los ingredientes disponibles son desafíos habituales en muchos hogares.

Para resolverlos, existe Foodit, el sitio de LA NACION que ofrece recetas, menús, herramientas para planificar las comidas y funcionalidades que ayudan a cocinar de manera más práctica, desde ajustar las porciones hasta generar automáticamente la lista de compras.

Foodit reúne herramientas pensadas para resolver esas tareas: más de 2.600 recetas, menús semanales, un buscador inteligente para encontrar qué cocinar según los ingredientes disponibles, listas de compras automáticas, ajuste de porciones y videos con técnicas para cocinar de manera práctica y organizada.

Llega la segunda edición de LN WEEK

Con ese objetivo de acompañar distintas necesidades cotidianas, del 14 al 21 de agosto se realizará la segunda edición de LN WEEK, una campaña que ofrecerá promociones especiales para acceder al ecosistema digital de LA NACION.

Durante esa semana estarán disponibles las siguientes promociones:

Acceso Digital LA NACION: $650 por mes durante seis meses.

$650 por mes durante seis meses. Club LA NACION: $1000 por mes durante seis meses.

$1000 por mes durante seis meses. Foodit: seis meses gratis.

Las promociones estarán vigentes por tiempo limitado y podrán contratarse a través del sitio oficial de la campaña.