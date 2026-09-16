Longevidad: qué propone la nueva medicina para vivir más años y con mejor salud

Durante las últimas décadas, la medicina logró algo extraordinario: extender la expectativa de vida. Pero vivir más no necesariamente significa vivir más años con buena salud. Esa diferencia es, según Natalia Ayala Vázquez, uno de los principales desafíos que enfrenta la medicina actual.

“La medicina de la longevidad busca cerrar la brecha entre la cantidad de años que vivimos y la cantidad de años que vivimos con salud” , planteó la médica neurocirujana, especialista en medicina del dolor, longevidad y medicina regenerativa, durante el summit de Salud realizado hoy por LA NACION.

Ayala Vázquez, cofundadora y CEO de ERA Longevity, explicó que actualmente la expectativa de vida promedio global ronda los 73,3 años, mientras que los años vividos en salud —el denominado healthspan— se ubican en torno de los 63,3. La diferencia, de unos 10 años, representa el período en el que muchas personas conviven con enfermedades crónicas, limitaciones funcionales, múltiples medicamentos o intervenciones médicas.

Para la especialista, el desafío ya no sería solamente extender el lifespan (la cantidad de años de vida), sino ampliar el healthspan: los años que una persona puede vivir con autonomía, funcionalidad y buena calidad de vida.

La longevidad como nueva medicina: cómo vivir más y mejor

Y, según indicó, ese cambio implica modificar el momento en el que interviene la medicina: “Pasamos de una medicina tradicional reactiva —que espera a que haya enfermedad o síntomas para actuar— a una medicina de la longevidad que es predictiva y preventiva” .

El modelo se apoya en estudios de detección precoz, análisis de biomarcadores y evaluación de factores de riesgo para identificar cambios antes de que aparezca una enfermedad manifiesta. La premisa es que, cuanto antes se conozcan determinados riesgos, mayores son las posibilidades de intervenir sobre aquellos que pueden modificarse.

La especialista destacó que una proporción significativa de la carga de enfermedad está relacionada con factores sobre los que las personas pueden actuar. Entre ellos mencionó la hipertensión arterial, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, la exposición a radiación ultravioleta y determinadas infecciones.

En ese contexto, la prevención deja de ser una recomendación general —comer mejor, hacer ejercicio o dormir bien— para convertirse en un proceso que busca medir, personalizar y hacer seguimiento.

Las cinco “P” de la medicina de la longevidad

Ayala Vázquez resumió este enfoque en cinco características, a las que denominó las 5P. La primera es la medicina predictiva, que busca anticiparse al riesgo antes de que aparezcan los síntomas. La segunda es la preventiva, enfocada en intervenir sobre factores modificables.

La tercera es la medicina personalizada, que adapta las recomendaciones a los biomarcadores y al contexto de cada persona. La cuarta es la proactiva, que incorpora el seguimiento y la medición de la adherencia. Y la quinta es la participativa, que busca involucrar al paciente en las decisiones y adaptar las indicaciones médicas a su vida cotidiana.

Natalia Ayala vázquez: “El seguimiento es un pilar tan importante como el tratamiento” Fabián Malavolta

“El seguimiento es un pilar tan importante como el tratamiento”, sostuvo la especialista. Para ejemplificarlo, planteó el caso de una persona con un perfil lipídico alterado o colesterol elevado. La indicación médica puede incluir actividad física aeróbica, pero el modelo de longevidad propone además medir qué ocurre después: si la persona efectivamente cumple con la pauta, qué cambios se producen en sus marcadores y si el protocolo debe modificarse.

De acuerdo con Ayala Vázquez, uno de los cambios que propone este modelo es que la medicina no tenga que esperar a que una persona esté enferma para intervenir. “Incluye al paciente sano, analizando en qué parte del rango se encuentra antes de que desarrolle síntomas”, explicó.

La especialista remarcó, sin embargo, que la medicina de la longevidad no busca reemplazar a la medicina tradicional. Por el contrario, la presentó como una disciplina complementaria para personas sanas y también para pacientes que ya tienen enfermedades establecidas.

“Nuestra intención no es sobrecargar al sistema de salud actual, al médico que está en el sanatorio, que está en la guardia; es complementario y colaborativo, para poder generar mayor calidad de vida en las personas”, afirmó.

Qué hace un especialista en longevidad

En la práctica clínica, Ayala Vázquez describió un proceso que comienza mucho antes de indicar un tratamiento.

Primero se realiza una anamnesis detallada y se reconstruye la historia clínica, con antecedentes, hábitos y factores de riesgo. Luego se analizan estudios complementarios e imágenes. Con esa información se diseñan protocolos personalizados que pueden incluir cambios en hábitos, nutrición, actividad física, wellness y, según el caso, suplementación.

El último paso es el seguimiento: volver a medir, observar la adherencia y evaluar objetivamente si las intervenciones produjeron cambios. Según señaló, ERA Longevity lleva atendidos más de 4000 pacientes.