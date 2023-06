Los estudios que muestran cómo la taurina puede alargar la vida

escuchar

Un grupo de científicos reveló recientemente que el aminoácido taurina, que suele añadirse a las bebidas energéticas, parece tener propiedades que prolongan la vida y mejoran la salud de algunos mamíferos. Los resultados aún no se reprodujeron en humanos, pero se espera que pronto sea así.

Pero, ¿por qué se añade este suplemento a las bebidas energéticas? ¿Podría ser beneficioso beber taurina? La taurina es un aminoácido que suele encontrarse en la carne, el pescado y los huevos; es poco frecuente en las plantas, pero se halló en menores cantidades en algas, bacterias y hongos.

A veces también se vende como suplemento, siendo muy popular entre culturistas y atletas, que creen que puede ayudarles a controlar su temperatura corporal y reducir la fatiga muscular durante el ejercicio.

La taurina es un nutriente que se encuentra la carne, pescado y se vende como un suplemento GETTY IMAGES

Aunque la taurina no se utiliza para fabricar proteínas, como otros aminoácidos, desempeña diversas funciones, sobre todo en el sistema nervioso central, al regular la cantidad de calcio en las células nerviosas y controlar la inflamación, entre otras cosas. De hecho, la taurina representa alrededor del 0,1% del peso corporal de los animales.

Se aisló por primera vez en la década de 1820, a partir de la bilis del ganado vacuno europeo (Bos taurus), del que deriva su nombre. Para su estudio más reciente, un equipo internacional de investigadores probó los efectos de una dosis diaria en ratones de mediana edad y macacos (tenían 14 meses y 15 años, respectivamente, en el momento de la prueba).

La cantidad de taurina en la sangre de ratones, monos y humanos disminuye de forma natural con la edad, por lo que el equipo tenía curiosidad por saber si una dosis extra del aminoácido podría ser beneficiosa.

Para los monos de mediana edad, tomar un suplemento diario de taurina les proporciona una vida más larga y juvenil GETTY IMAGES

Los resultados fueron sorprendentes. Los animales que recibieron taurina parecían significativamente más saludables y jóvenes (sus músculos, cerebros, sistemas inmunológicos y otros órganos funcionaban mejor) que aquellos que no recibieron el suplemento de aminoácidos.

Fundamentalmente, la esperanza de vida de los ratones tratados con taurina aumentó entre un 10 y un 12 %, y los monos experimentaron un efecto similar. Si tomar taurina adicional en la vejez tiene los mismos beneficios en humanos, podría ser equivalente a casi una década más de vida.

“Pensé que esto era demasiado bueno para ser verdad”, le dijo a la BBC Henning Wackerhage, profesor titular de fisiología molecular del ejercicio en la Universidad Técnica de Múnich y uno de los 50 coautores del estudio.

Una apuesta arriesgada

La primera bebida energética se lanzó en Estados Unidos en 1949 con el nombre de Dr. Enuf. Se inventó como una alternativa más sana a los refrescos, con sabor a lima-limón, vitaminas del grupo B y cafeína. Pero, no fue hasta 35 años después que la taurina entró en escena, cuando un ejecutivo de marketing austriaco se topó con una marca tailandesa -Krating Daeng- durante un viaje de negocios.

Esta bebida sin gas contenía taurina y además inositol, un tipo de azúcar que se encuentra en el cerebro. Se vendía como cura para la resaca. Los dos hombres modificaron la fórmula original y añadieron burbujas para crear Red Bull. Había nacido así la bebida energética moderna.

Los ingredientes del Red Bull, incluida la taurina, mejoran el rendimiento mental de las personas. GETTY IMAGES

La lógica original para añadir taurina no está clara. Hoy en día muchas empresas tampoco tienen una justificación, más allá de señalar sus beneficios para el corazón, el cerebro y los músculos. Sin embargo, se realizaron algunas investigaciones sobre sus posibles efectos. Por ejemplo, un estudio descubrió que la combinación de ingredientes de Red Bull, incluida la taurina, mejoraba el rendimiento aeróbico y mental de las personas.

¿Podrían las bebidas energéticas ayudar a vivir más años?

En el reciente estudio sobre la taurina, los mayores beneficios para la salud y la longevidad se observaron en los animales que recibieron 1000 mg de esta sustancia por kilogramo de peso corporal al día.

Con base en un método para convertir dosis para animales en dosis para humanos, usando el área de superficie del cuerpo, se obtiene como resultado alrededor de 6 g por día para un adulto promedio, equivalente a la cantidad que se encuentra en seis latas de Red Bull, o la misma cantidad de latas de Monster (hay otras marcas disponibles).No es algo recomendable.

Red Bull ha apostado desde sus inicios a promocionar deportistas y publicitar deportes extremos GETTY IMAGES

El autor principal del estudio sobre la taurina no quiso revelar a la BBC si está tomando taurina para no influenciar a otros. Aún no se estableció si la suplementación con taurina tendría los mismos beneficios en humanos. Y hay que mencionar los efectos potencialmente negativos de consumir las otras sustancias que contienen 1,5 litros de Red Bull o 3 litros de Monster (las latas son el doble de grandes) en un solo día.

En el caso de Red Bull , esto incluiría más de tres veces el límite diario recomendado de azúcar, alrededor de 32 cucharaditas, y el doble de esta cantidad en el de Monster.

De acuerdo con las pautas establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), los adultos deben consumir no más del 10% de sus calorías diarias de azúcar añadida, lo que equivale a aproximadamente 12 cucharaditas por día para un adulto con una dieta típica de 2.000 calorías. Por lo tanto, no es una buena idea consumir en exceso bebidas energéticas.

Aunque es posible que la taurina mejore la salud de los humanos, habrá que esperar a más investigaciones.

*Por Zaria Gorvett

BBC Mundo

BBC Mundo