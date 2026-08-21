Los expertos en psicología coinciden: si te quedás dormido en el sillón no es solo por cansancio, sino por estrés acumulado y búsqueda de refugio emocional

Hay días en que contamos las horas para regresar a casa, prepararnos algo rico de comer, darnos una ducha y sentarnos a ver un capítulo más de la serie que nos tiene enganchados o esa película que tanto recomiendan, pero la vida nos tiene otros planes. Y es que a los pocos minutos de darle reproducir, terminamos en un sueño profundo.

Esta escena es cotidiana para muchos y despiertan de madrugada o recién en la mañana siguiente cuando suena el despertador. Frente a esto, los expertos en psicología coinciden en que si te quedas dormido en el sillón no es solo por cansancio o una señal de agotamiento, sino por estrés acumulado, búsqueda de refugio emocional y una dificultad para desconectar de la rutina.

¿Qué significa para la psicología que alguien se quede dormido en el sillón?

No se trata solo de un hábito o de que el cansancio te ganó y no llegaste a tu cama, sino que habla de la dificultad que tienes para relajarte, desconectar y formas de gestionar el estrés, la soledad o las tareas pendientes ya que tienen mucha exigencia personal, ¿qué dicen los expertos?

Si bien es una situación común para muchos, se relaciona directamente a la forma en la que se vive la rutina diaria y cómo se vincula con el entorno. Según la Sociedad Española de Sueño, muchos adultos duermen mal por causas fisiológicas, por hábitos inadecuados y una mala higiene del sueño, entre los que figura dormir en espacios poco preparados para el descanso.

Quedarse dormido en el sillón puede significar estrés acumulado, búsqueda de refugio emocional y una dificultad para desconectar de la rutina Shutterstock - Shutterstock

Uno de los rasgos más frecuentes entre quienes se duermen en el sofá mientras miran televisión o el smartphone es que son personas multitarea y que tienen numerosas responsabilidades o actividades simultáneas, por lo que al llegar la noche se sienten mentalmente agotados, pero no logran desconectar.

Eso no es todo, desde el Departamento de Psicología de la Universidad de Cambridge explican que quienes se duermen en el sofá de forma habitual lo usan para compensar una falta de conexión emocional y se caracterizan por la tendencia a la soledad y por experimentar sentimientos de aislamiento emocional. Así se elige una forma inconsciente de evitar irse hacia un dormitorio vacío y tener un momento solitario o cargado de pensamientos.

Además, esta conducta también puede estar asociada a síntomas de ansiedad o de insatisfacción personal, y en algunos casos puede evolucionar hacia trastornos del sueño más severos.

Esta conducta también puede estar asociada a síntomas de ansiedad o de insatisfacción personal Tara Moore - Digital Vision

En resumen, los expertos destacan que comparten tres rasgos principales: les cuesta relajarse, buscan refugio emocional y tienden a procrastinar.

¿Dormir en el sofá puede alterar el sueño?

Si te pasa un día o dos a la semana, no tiene que volverse algo preocupante, pero si pasa de manera frecuente o prefieres todas las noches dormir en el sillón en lugar de tu cama, pues la cosa cambia y se altera la rutina de sueño ya que refleja algo más que simple cansancio físico. Y es que cuando te levantás de madrugada para cambiar de ambiente, puede que sea más difícil volver a descansar profundamente; además, lo estrecho del mueble puede promover la aparición de molestias físicas por la mala postura, en especial en la espalda.