“El oro de los incas”: qué efectos tiene la lúcuma en el cuerpo y quienes no deberían consumirla

Le dicen el “oro de los incas” y es una fruta subtropical originaria de los valles andinos de Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Su denominación botánica es Pouteria lucuma y pertenece a la familia de las sapotáceas. Tiene un origen ancestral y su importancia en las culturas prehispánicas quedó reflejada en la cerámica de la cultura mochica entre el siglo I y el VII d.C.

La reciente popularidad de la lúcuma se debe a su capacidad para servir como edulcorante alternativo Shutterstock

En la mitología incaica, la lúcuma simboliza la fertilidad: cuenta una leyenda andina que una diosa se negaba al amor hasta que un ser mitológico, disfrazado de mendigo, logró conquistarla con una fruta de lúcuma.

Propiedades de la lúcuma

De apariencia similar a la palta, su piel dura y verde envuelve una pulpa carnosa, dulce y amarilla, con una textura parecida a la del mango. “Tiene un perfil nutricional interesante por su aporte de fibra, antioxidantes, carotenoides, potasio y carbohidratos complejos. Además, contiene compuestos bioactivos y polifenoles que hoy se estudian por su rol antiinflamatorio”, explica Ana Cascú, médica especialista en nutrición.

Según un estudio, la lúcuma contiene cantidades significativas de polifenoles, flavonoides y carotenoides, conocidos por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Dicha investigación detalla que su perfil de ácidos grasos también es favorable, con un alto porcentaje de ácido α-linolénico, asociado a diversos beneficios para la salud.

La lúcuma es ideal para sustituir al azúcar refinada por su perfil aromático, con notas dulces y acarameladas Shutterstock

De todos modos, Cascú asegura, es importante no caer en la idea de “superalimento”: “La lúcuma no tiene propiedades mágicas ni reemplaza alimentos básicos dentro de una alimentación equilibrada”.

Cómo consumirla

Si bien la fruta fresca es popular en algunos países de Sudamérica, sobre todo en Perú, se encuentra con mayor frecuencia en forma seca y en polvo. “Es una forma práctica de usarla en recetas, pero en este caso es importante revisar que no tenga agregado de azúcares u otros ingredientes”, advierte Cascú.

La lúcuma se encuentra con mayor frecuencia en forma seca y en polvo Shutterstock

Su sabor dulce se compara con el del jarabe de arce, la calabaza, el boniato y el caramelo. “La reciente popularidad de la lúcuma se debe a su capacidad para servir como edulcorante alternativo”, indica WebMD. Es ideal para sustituir al azúcar refinada por su perfil aromático, con notas dulces y acarameladas. Además, se destaca por su capacidad para realzar el sabor de los alimentos. En Perú, es uno de los sabores de helado más vendidos.

La mejor manera de consumirla, según la especialista en nutrición, es incorporarla como parte de preparaciones simples y equilibradas: en yogures, licuados, bowls, postres caseros o mezclada con frutas y frutos secos.

Lúcuma, el oro de los incas

Beneficios que se le atribuyen a la lúcuma

1) Ayuda a inhibir picos de azúcar

Un estudio de WebMD reveló que los extractos de lúcuma podrían ayudar a inhibir los picos de azúcar en sangre y la hipertensión relacionados con la diabetes tipo 2. La lúcuma tiene un mayor contenido de carbohidratos complejos (almidones y fibra).

2) Aporta saciedad y favorece la digestión

Para Cascú, uno de los principales beneficios es que, al tener fibra, puede colaborar con mayor saciedad y con una mejor respuesta digestiva. Según un informe de WebMD, “la fibra dietética insoluble ayuda a eliminar los desechos”.

Sustitutos naturales de los edulcorantes: lúcuma Shutterstock

3) Protege contra enfermedades cardíacas

La especialista destaca que “contiene antioxidantes y carotenoides, compuestos asociados a la protección celular y la salud cardiovascular”. Estos compuestos podrían ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, cáncer y diabetes.

Quienes no deberían consumirla

En general, la lúcuma es un alimento seguro cuando se consume como fruta o en polvo en cantidades adecuadas. Sin embargo, la evidencia científica disponible es limitada y no existen estudios clínicos de alta calidad que identifiquen grupos específicos en los que esté contraindicada. No obstante, se puede considerar la siguiente precaución, según detalla la médica nutricionista Analía Yamaguchi: