Horóscopo: cómo será tu semana del 16 al 22 de agosto de 2026

21/3 al 20/4

AMOR: Su buen desempeño social está en el punto más alto del año. Recibe demostraciones de afecto sinceras del entorno. Armonía en casa.

TRABAJO: Un ir y venir de ideas. Su mente analítica se enfoca en perfeccionar los procesos de su labor diaria.

CLAVE DE LA SEMANA: Negocie por ahora acuerdos básicos que cuiden sus intereses.

21/4 al 21/5

AMOR: Retoma contactos del pasado que lo conmueven. Su sensibilidad extrema le permitirá sanar viejas asperezas de pareja. Intercambio.

TRABAJO: Llegan oportunidades inesperadas de la mano de sus colegas. Se destraban antiguos conflictos laborales.

CLAVE DE LA SEMANA: Su sensibilidad es un radar; aléjese de gente tóxica.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: En su zona de bienestar gracias a una convivencia casi perfecta. Construirá puentes sólidos que lo conecten al mundo con empatía.

TRABAJO: Destaca por su optimismo y entusiasmo. Con creatividad resuelve acertijos laborales en extremo complejos.

CLAVE DE LA SEMANA: No fuerce. Deje que el otro marque el rumbo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Es tiempo de buscar la armonía cotidiana. Pequeños gestos de ternura transformarán su rutina en un refugio. Priorice a sus afectos.

TRABAJO: Su atención estará puesta en la estabilidad. Que todo proyecto le ayude a organizar mejor sus finanzas.

CLAVE DE LA SEMANA: Conserve el eje, evite discusiones estériles.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: El romance llama a su puerta. Vive momentos divertidos y cálidos con amigos o incluso con la familia. Disfrute compartido.

TRABAJO: Reveladoras ideas comerciales. Ciclo ideal para estudiar, capacitarse e incorporar nuevas herramientas.

CLAVE DE LA SEMANA: Exprese su verdad sin tanto temor al ridículo.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Los afectos se consolidan. Profundas charlas en los encuentros familiares y respeto en el hogar acortan las distancias emocionales.

TRABAJO: Exigencia laboral que aumenta día a día. Use su ingenio para optimizar recursos y cancelar pronto sus deudas.

CLAVE DE LA SEMANA: Evite el doble discurso; sea directo y transparente.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Genera un ambiente de equilibrio con su sola presencia y lo hace del modo más natural del mundo. Un lindo romance en el horizonte.

TRABAJO: Decisiones con un peso estratégico determinante. Cierra tratos comerciales y firma contratos pendientes.

CLAVE DE LA SEMANA: No necesita copiar modelos; usted brilla con luz propia.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Se da espacio para disfrutar de los placeres simples de la vida en compañía de gente que no demanda aquello que usted no puede dar.

TRABAJO: En la cima. Demuestra un fino talento financiero. Le conviene elegir sus inversiones y optar por las más sólidas.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga sus cambios en forma progresiva, paso a paso.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: En materia de nuevas relaciones, ponga desde el día uno sus cartas sobre la mesa. Si es transparente, atraerá gente noble a su vida.

TRABAJO: Potencia su red de contactos. Con agudo instinto sabrá qué puertas tocar… y cuáles no. Proyectos colectivos ambiciosos.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea ordenado con sus cuentas, pues tiende a excederse en gastos.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Experimenta pasiones profundas y transformadoras. Los vínculos superficiales quedan atrás para dar lugar a una entrega total.

TRABAJO: No anticipe a nadie sus próximos movimientos, pero actúe sin demoras. Organice la rutina con paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: No se doblegue ante el poder, haga valer su postura.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Su vitalidad y su facilidad para hacer amigos serán irresistibles. Horizonte amoroso en expansión con nuevas propuestas sentimentales.

TRABAJO: Abierto al aprendizaje continuo. Es tiempo de planificar viajes de negocios o expandirse en su actividad.

CLAVE DE LA SEMANA: Comparta lo bueno y lo malo de cada día con su entorno.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Es posible explorar el mundo de la mano de sus seres queridos. La armonía social y las salidas grupales renovarán sus ganas de vivir.

TRABAJO: Alguien con mente aguda guiará sus pasos financieros. A la hora de negociar, sea educado, pero no dé el brazo a torcer.

CLAVE DE LA SEMANA: Malo conocido no es mejor que bueno por conocer. Pruebe.