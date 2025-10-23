Bienestar Fest: Cómo será “Meditando con arte”, la propuesta para equilibrar cuerpo, mente y emociones

Las fechas ya están establecidas: 1° y 2° de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Esas serán las citas en las que ocurrirá Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION y OSDE en el que se podrán disfrutar desde clases de fitness, biodanza, yoga, stretching hasta meditaciones, charlas y paseos de compra.

Podés acceder a más información sobre el festival haciendo clic acá.

En la primera jornada del festival una de las actividades estrella será la de “Meditando con arte”. Un espacio que comenzará a las 13:30hs y en el que, de la mano de Pan American Energy (PAE), Tere Prieto y Romina Battaglini −ambas artistas y facilitadoras del bienestar− enseñarán a quienes asistan a implementar técnicas novedosas de arte con momentos de meditación activa. Habrá dos sesiones: de 13.30 hs a 14 hs y otra de 14 hs a 14.30hs.

El objetivo es concreto: el arte será el recurso para soltar la expresividad a través de distintos planos (texto, dibujos, colores y texturas) y lograr experiencias creativas. Se trata de una invitación a explorar la calma desde la creación y a abrir nuevos canales de percepción. El encuentro promete un clima de disfrute, conexión y descubrimiento personal. Se realizará en el espacio chill.

En “Meditando con arte” se enseñará a implementar técnicas novedosas de arte con momentos de meditación activa Gentileza: Pan American Energy

Recorrer los trazos del alma entre colores y silencios

“Meditando con arte es el espacio donde nuestro interior se encuentra con el color, con la forma y con el movimiento”, destaca Leila Cura, médica especialista en neurología y Head of Health & Wellness de PAE, sobre esta actividad que se gestó años atrás exclusivamente para los colaboradores de la compañía y que, gracias al éxito que tuvo, ahora será replicada para todo el público en la ‘Zona Chill’ de Bienestar Fest.

Cómo será la actividad

La experiencia, detalla Cura, se dividirá en dos etapas: una meditación activa que buscará atraer la calma y, minutos más tarde, el proceso creativo en el que las manos se pondrán a trabajar mediante la escritura, el dibujo o la pintura.

Además de informar que la actividad es apta para todo público (no es necesario tener dotes artísticos ni ser hábil meditador), la experta en bienestar profundiza en que quienes se animen a esta experiencia recibirán −al comenzar− una hoja en blanco con consignas que se atenderán una vez que ya se esté bajo la influencia de la meditación.

Vale aclarar que en este espacio las profesionales a cargo fomentarán un entorno en el que todos puedan sentirse libres de explorar sin juicios. Sobre esto, Cura añade: “Queremos que cada uno se lleve una experiencia significativa, que recuerde el bienestar que obtuvo por la meditación y el proceso creativo”.

En este espacio se fomentará un entorno en el cual todos puedan sentirse libres de explorar sin juicios Gentileza: Pan American Energy

Pioneros del bienestar

“Meditando con arte” es una de las muchas de experiencias que el sector de Health & Wellness de PAE ofrece a todos los colaboradores de la compañía. “Como hay 5000 empleados, hay una diversidad de gustos importante. Esto nos llevó a idear un proyecto que ofreciera diversas variantes artísticas: arte, música, teatro, canto, entre otras”, se explaya Cura.

Con gran asistencia en cada una de las propuestas que ofrecen, Cura asegura que una de las claves del éxito de su sector es que en las actividades “se vinculan entre sí personas de distintas áreas, puestos jerárquicos y áreas geográficas que, de otra manera, no se conocerían”.

“Esta área de bienestar no fue creada con el objetivo de que los colaboradores tengan un mayor o mejor nivel de producción sino que el foco está en que ellos estén bien, que sepan que este acceso que les damos es un derecho”, concluye.