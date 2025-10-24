Reflexología Biodeco: qué dicen los pies sobre cómo estás

El primer fin de semana de noviembre, el Hipódromo de Palermo será sede del Bienestar Fest, un evento organizado por LA NACION en conjunto con OSDE, que reunirá propuestas vinculadas al autocuidado, el equilibrio físico y emocional, y las prácticas integrativas. Para conocer la agenda completa y quiénes estarán hacer clic acá.

En ese marco, la reflexóloga Paula Regazzoni ofrecerá una experiencia de reflexología Biodeco, una propuesta que excede el simple masaje podal y propone una indagación integral a partir de lo que el cuerpo —y la persona— necesitan expresar.

“El cuerpo está reflejado en los pies”, explica Regazzoni. Desde ahí parte la práctica reflexológica: un trabajo sobre zonas reflejas vinculadas a los ocho sistemas del cuerpo —locomotor, nervioso, endócrino, cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y linfático— que se agrupan según los cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. “Últimamente, las consultas que más recibo tienen que ver con desequilibrios vinculados a lo emocional: estrés, angustia, falta de energía, duelos, cortisol elevado”, detalla. Es decir, todo lo que involucra el sistema neuroendocrino y cardio-respiratorio, dentro de las zonas aire y fuego.

Desde los pies se trabaja sobre zonas reflejas vinculadas a los ocho sistemas del cuerpo

Lo distintivo de la reflexología Biodeco está en su abordaje previo y posterior al tratamiento en sí.

Cada sesión empieza con un diálogo con la persona, un espacio de escucha donde Paula recoge la información que luego traduce en un trabajo corporal específico. “Según lo que la persona me cuenta, diseño la sesión y toco diferentes zonas reflejas: órganos, glándulas, estructuras musculares”, explica.

Una vez finalizado el tratamiento, llega uno de los momentos más significativos de la experiencia: la devolución. “Trabajo con el mensaje de la biodescodificación, entonces en la devolución les hago preguntas que no están pensadas para que me respondan a mí, sino para que se las lleven. Que algo quede resonando: ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué estoy viviendo esto ahora? ¿Qué me trajo a esta consulta?”.

La propuesta de Regazzoni, entonces, es una invitación a mirar el síntoma no como un enemigo a combatir, sino como un mensaje del cuerpo que vale la pena atender. Una búsqueda de sentido, desde los pies, hacia adentro.

Quienes participen del Bienestar Fest podrán vivenciar esta experiencia, única en su enfoque y sensibilidad, como una forma de reconectar con el cuerpo, resignificar el malestar y, quizás, empezar a hacerse nuevas preguntas.