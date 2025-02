Cómo mediar en las peleas entre los hijos de distinta edad

Una de las cuestiones que pueden complicarse con la llegada de la adolescencia es la relación con los hermanos.

Los chicos admiran e idealizan a sus hermanos mayores y quieren permanecer cerca, pasar tiempo con ellos y, hasta la pubertad, los mayores aceptan y celebran esa ciega adoración, la cercanía, que los copien en cada gesto… ¡hasta en el sabor del helado que comen!

Pero cuando llegan a esta etapa empiezan a rechazarlos y a menudo de bastante mala manera: los chiquitos siguen intentando acercarse –como hasta unos días antes– y los más grandes no les responden, ni tienen ganas de pasar tiempo con ellos.

A los más chicos les duele, sienten el abandono de su hermano/a mayor, no entienden qué fue lo que pasó, en qué se equivocaron. Y nosotros nos enojamos con el adolescente y nos desilusionamos y se lo decimos con todas las letras. Un poco porque vemos el dolor de los menores y otro poco porque a esa edad no nos habríamos animado a “ningunear” de esa forma a nuestros hermanitos por miedo a la reacción de nuestros padres y esperamos lo mismo de nuestros adolescentes.

¿Qué le pasa a ese adolescente que estrena su traje de grande? Es real que le molestan los pedidos, comentarios infantiles e interrupciones, hasta la idolatría les incomoda, pero a la vez sienten celos al verlos tranquilos y seguros en su mundo de chicos sin dilemas de ninguna clase. Todo eso ya les aburre, les queda chico, pero les cuesta ver a sus hermanos menores tan cómodos, ¡y de a ratos les dan ganas de volver atrás!, y también por eso se alejan lo más que pueden … Por eso les molesta todo: que hagan ruido, que les hablen, que canten, que existan…

Los chicos admiran e idealizan a sus hermanos mayores y quieren permanecer cerca de ellos Shutterstock

Y de a ratos vemos el placer que les da (cuando nadie los mira) ponerse a jugar con ellos, canicas, autitos, lo que sea, o a contarles un cuento… y que los miren y admiren, esos momentos de intercambio les ofrecen recreos en el desafío de crecer.

Recordemos nuestra adolescencia y el fastidio –silenciado–que nos causaban los acercamientos de nuestros hermanitos, y el maravilloso reencuentro con ellos cuando todos superamos la adolescencia.

Aunque en algunos temas también siendo adultos nos costó que nuestro “hermanito” se pusiera a la par nuestra, que nos alcanzara, incluso que nos superara en algún tema. Así nos será más sencillo entender y aceptar sus sentimientos y sus deseos de apartarse, pero de ningún modo podemos aceptar ni validar los malos tratos. Podríamos explicarle que queremos que sus hermanos crezcan en un ambiente seguro y protegido y no a la defensiva, lo mismo que tuvo él a su edad.

Recordemos también el dolor de ese rechazo que no entendíamos si nos tocaba ser el menor y acompañemos a los más chicos a comprender lo que está ocurriendo. ¡Cómo les duele y nos duele!

Un casco de protección

Basta con que les expliquemos que no es contra ellos, que no tienen nada que ver. Ayudémolos también a apartarse para que no sigan recibiendo rechazos. Armemos con nuestras acciones y palabras un “casco de protección” imaginario para el o los menores, ya que así les va a doler y se van a lastimar menos. Nosotros también nos vamos a enojar menos con el más grande.

Les sirve también saber que en unos años van a ser ellos los que no van a tener paciencia con el que les sigue para abajo.

Una alternativa es explicarle que se desea que los hermanos crezcan en un ambiente seguro y protegido y no a la defensiva Drazen Zigic - Shutterstock

¿Y qué le pasa al chico que llega a la adolescencia cuando no es el mayor? Lleva años de ser el que no entiende los chistes, el que llega último en la carrera. Se acerca la época de ponerse a la par, pero le da muchos nervios e inseguridad, le cuesta creer que va a lograrlo y a los grandes también les cuesta darle un lugar.

Ahí también podemos actuar acompañando a los mayores en el duelo de que ya no son los únicos grandes, y a tomar conciencia de lo importantes que son su presencia, sus palabras y sus acciones para sus hermanos menores. Es bueno que estén al lado de los más chicos y los ayuden a seguir haciéndose su lugar sin rendirse y sin ofenderse.

La mesa familiar es una gran oportunidad, un entorno protegido por nosotros para que el grande aprenda a esperar su turno y tenga paciencia con el cuento del menor, y para que el menor también aprenda a escuchar temas de su hermano mayor que no entiende ni le interesan, y a quedarse en la mesa sin molestar. Con nuestra presencia y protección pueden seguir cerca, sin distanciarse tanto de modo que no les cueste el reencuentro al crecer e igualarse.

Sigamos celebrando la identidad individual de cada uno, sin compararlos, sin mostrar preferencias, sin ponerlos a competir entre ellos y esperemos tranquilos ese reencuentro, que va a llegar, pero no tan rápido.

Maritchu Seitún Por