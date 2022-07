El duelo de separarse: cinco claves para acompañar a un amigo

La evolución de las personas, los cambios y su impacto en los vínculos afectivos siempre exponen a la incertidumbre de un final incierto. Es justamente en las situaciones de duelo cuando las relaciones de amistad se profundizan o terminan desconectando. De hecho, los especialistas afirman que el llamado de un amigo para contar “la separación de su pareja” es una prueba de fuego para cualquier amistad. ¿Por qué? “Uno desde el lugar de par quiere acompañar, aconsejar y ayudar a atravesar ese duelo rápido y sin sufrir, pero eso a veces lleva a tomar posturas extremas y poco aconsejables. ¿Cómo actuar para demostrarle a un amigo que se lo va a acompañar sin que las opiniones y experiencias propias influyan en las suyas?, es la pregunta que suelen hacerme los pacientes que atraviesan este tipo de situaciones”, relata la psicóloga Andrea Viale.

Tampoco existe una fórmula única para acompañar a un amigo que atraviesa una separación, pero sí hay ciertas actitudes, acciones y palabras que ayudan a que dicho proceso difícil sea más leve.

Los especialistas aconsejan acompañar, aconsejar y ayudar sin juzgar shutterstock - Shutterstock

¿Cómo acompañar a un amigo que se está separando?

Las relaciones interpersonales, y en especial las de pareja, no son sencillas, ya que en ellas se entremezclan lo que cada uno quiere, piensa y siente. Por eso, cuando una pareja se rompe, no solo se pierde la relación con la otra persona, sino que se pierde un mundo compartido, un lenguaje creado entre ambas personas, expectativas e ilusiones, un proyecto de vida conjunto, y todo lo que conlleva la intimidad de una pareja.

“La separación ocurre cuando alguno de los dos o los dos integrantes de la relación se desapegan. A medida que vamos creciendo estos patrones se repiten con otras personas, por ejemplo, en la niñez los objetos de apego suelen ser los papás y ya en la adultez esa figura la ocupa la pareja”, profundiza la psicóloga Carolina Moché.

La especialista añade que la ruptura tampoco es un hecho que se da de un día para el otro, “a veces nos damos cuenta de lo que está pasando y en esos momentos hay gente que busca llamar la atención del otro quedándose callado, buscando pelea, poniéndose celoso”, estas son clasificadas como estrategias inconscientes que se hacen con el propósito de recuperar ese objeto de apego.

Para Valentina Aguero Vera, licenciada en Psicología, separarse implica una reconstrucción. “Implica volver a plantearse hacia dónde vamos y qué queremos para nuestra vida. Sin embargo, eso lleva tiempo y lo primero es dejar pasar las emociones que vienen con la separación. Para algunos será tristeza pero también puede ser enojo con la otra persona, culpa por no haber podido hacer más, ansiedad por lo que va a pasar, miedo a no volver a ser amado y más”, aclara la profesional. Respecto a los tiempos que suelen durar los duelos, los libros de psicología estiman un año de duración , pero en realidad depende mucho de cada persona aunque está claro que el tiempo ayuda a disminuir la intensidad del dolor.

Con esta descripción, Aguero Vera dda algunos tips para acompañar a un amigo que vive la separación de su pareja:

Validar sus emociones: hacerle saber que es lógico que se sienta así, pero que las emociones, tarde o temprano, pasan. No siempre es bueno aconsejar, a veces las personas solo quieren que se las entienda.

hacerle saber que es lógico que se sienta así, pero que las emociones, tarde o temprano, pasan. No siempre es bueno aconsejar, a veces las personas solo quieren que se las entienda. No juzgar: ni sus decisiones ni sus emociones. Hay que entender que no se está en los zapatos del otro y que esa persona está haciendo verdaderamente lo que puede.

ni sus decisiones ni sus emociones. Hay que entender que no se está en los zapatos del otro y que esa persona está haciendo verdaderamente lo que puede. Ignorar reglas sociales: el cerebro tiende a organizar la información que recibe usando atajos mentales de acuerdo a lo que percibe de la sociedad. Esas reglas si bien a veces resultan adaptativas, no permiten ver la individualidad del caso. Es necesario identificarlas y evitarlas. Frases como “no está bien que le escribas a tu ex” o “si te cortó no se merece que pienses en él”, pueden ser invalidantes para la otra persona.

el cerebro tiende a organizar la información que recibe usando atajos mentales de acuerdo a lo que percibe de la sociedad. Esas reglas si bien a veces resultan adaptativas, no permiten ver la individualidad del caso. Es necesario identificarlas y evitarlas. Frases como “no está bien que le escribas a tu ex” o “si te cortó no se merece que pienses en él”, pueden ser invalidantes para la otra persona. Respetar los deseos del otro: escuchar si es que la persona quiere expresar lo que le pasa o simplemente quiere un abrazo. Priorizar sus deseos por sobre los de uno.

escuchar si es que la persona quiere expresar lo que le pasa o simplemente quiere un abrazo. Priorizar sus deseos por sobre los de uno. Proponer planes de su interés: debido a que la persona podría estar la mayor parte del tiempo experimentando emociones angustiantes, es importante ofrecerle aunque sea pequeños momentos de disfrute que le generen otro tipo de emociones más positivas.

No hay un tiempo exacto para estimar la duración del duelo, pero con el tiempo, la intensidad del dolor disminuye Freepik.es

“Uno como amigo no puede resolverle la vida al otro, ‘entiendo tu dolor, me tenés a mí para lo que necesites’ esa es la mejor manera de acercarse, saber que estoy para vos. Puedo empatizar, entender y hacer mi devolución siempre siendo cuidadoso, tratando de acompañar según lo que el otro necesita sin dramatizar ni minimizar el dolor”, finaliza Moché. Y agrega que en relación a los duelos la psicología clásica habla de un año de duración del duelo, pero en verdad es algo que depende mucho de la persona individual:“No hay un tiempo exacto para saber cuándo va a terminar, pero sí que a medida que se lo transita disminuye su intensidad”.