Jóvenes adultos: los desafíos que enfrentan y cómo navegar la “crisis del cuarto de vida”

Satya Doyle Byock, una terapeuta de 39 años, notó un cambio de tono en los últimos años en los jóvenes que llegaban a su oficina: clientes frenéticos y agotados en su adolescencia, entre los 20 y los 30 años. Estaban desconcertados y sin amarras, sintiendo constantemente que algo andaba mal con ellos.

“La ansiedad paralizante, la depresión, la angustia y la desorientación son efectivamente la norma”, escribe la Byock en la introducción de su nuevo libro, “Quarterlife: The Search for Self in Early Adulthood”. El libro usa anécdotas de la práctica de la Sra. Byock para delinear los obstáculos que enfrentan los adultos jóvenes de hoy, aproximadamente entre las edades de 16 y 36 años, y cómo lidiar con ellos.

Al igual que la mediana edad, los cuartos de vida pueden traer su propia crisis: tratar de separarse de sus padres o cuidadores y forjar un sentido de sí mismos es una lucha. Pero la generación que ingresa a la edad adulta ahora enfrenta desafíos nuevos, a veces debilitantes.

Muchos jóvenes de hoy luchan para pagar la universidad o deciden no asistir, y la “crisis existencial” que solía ocurrir después de graduarse desciende cada vez más temprano, dijo Angela Neal-Barnett, profesora de psicología en la Universidad Estatal de Kent que ha estudiado la ansiedad en jóvenes. “Nos hemos visto limitados por este mito de que te graduás de la universidad y comenzás tu vida”, dijo. Sin el guión social que siguieron las generaciones anteriores (graduarse de la universidad, casarse, formar una familia), la Sra. Byock dijo que sus clientes jóvenes a menudo se encontraban en un estado de adolescencia prolongada.

De hecho, según una encuesta reciente realizada por Credit Karma, una plataforma de finanzas personales, casi un tercio de los adultos de la Generación Z viven con sus padres u otros familiares y planean quedarse allí. Muchos se encuentran tan sumidos en las preocupaciones monetarias del día a día, desde la incesante crisis de la deuda estudiantil hasta los crecientes costos de todo, que se sienten incapaces de considerar lo que quieren para sí mismos a largo plazo. Esa parálisis a menudo se ve exacerbada por la creciente ansiedad climática y el trabajo duro de una pandemia de varios años que ha dejado a muchos jóvenes en duelo por familiares y amigos, o pérdidas menores como una experiencia universitaria convencional o las tradiciones de comenzar un primer trabajo.

Los expertos dijeron que aquellos que ingresan a la edad adulta necesitan una guía clara sobre cómo salir del lío. Estos son sus mejores consejos sobre cómo navegar hoy una crisis de un cuarto de vida.

Los jóvenes adultos tienen su propia crisis: tratar de separarse de sus padres y forjar un sentido de sí mismos es una lucha Shutterstock

Tomarse a sí mismos en serio

“Reservá tiempo para ser egoísta”, dijo la Dra. Neal-Barnett, quien también es autora de “Calma tus nervios: la guía de la mujer negra para comprender y superar la ansiedad, el pánico y el miedo”. Ella recomienda programar recordatorios para verificar consigo mismo, aproximadamente cada tres meses, para examinar dónde te encuentras en tu vida y si te sientes estancado o insatisfecho. A partir de ahí, dijo, puedes comenzar a identificar los aspectos de tu vida que deseás cambiar.

La Sra. Byock dijo que prestes atención a lo que naturalmente te da curiosidad y que no descartes tus intereses como estúpidos o fútiles. Tal vez hay un lugar que siempre has querido visitar o un idioma que quieres aprender. Tal vez quieras dedicarte a un nuevo pasatiempo o investigar una parte de tu historia familiar. “Empieza a darle a tu propia vida interior el respeto que se merece”, dijo.

Sin embargo, hay una diferencia entre el interés propio y la autoindulgencia, dijo la Sra. Byock. Investigar e interrogar quién eres requiere trabajo. “No se trata solo de elegir las etiquetas y terminar”, dijo.

Ser pacientes

“Algunas personas todavía están encerradas en la idea de que te convertís en un adulto cuando tenés 18 años y que deberías estar listo para hacerlo”, dijo Jeffrey Jensen Arnett, investigador de la Universidad de Clark que estudia la psicología de la edad adulta joven. “No sé si eso alguna vez tuvo sentido, pero ciertamente no lo tiene ahora”.

Los Quarterlifers pueden sentir la presión de correr a través de cada paso de sus vidas, dijo Byock, anhelando la sensación de logro que viene con completar una tarea. Pero aprender a escucharse a uno mismo es un proceso de toda la vida. En lugar de buscar soluciones rápidas, dijo, los adultos jóvenes deberían pensar en objetivos a más largo plazo: comenzar una terapia que se extienda más allá de unas pocas sesiones, desarrollar hábitos saludables de nutrición y ejercicio, trabajar hacia la autosuficiencia.

“Sé que parece algo absurdamente grande y de gran alcance”, dijo. “Pero es permitirnos deambular y movernos por la vida, en lugar de simplemente ‘marcar las casillas y hacerlo bien’”.

Preguntarse qué falta

La Sra. Byock también dijo que hay que hacer un balance de la vida cotidiana y observar dónde faltan cosas. Ella agrupa a los quarterlifers en dos categorías: “tipos de estabilidad” y “tipos de significado”.

Los “tipos de estabilidad” son vistos por otros como sólidos y estables. Priorizan una sensación de seguridad, tienen éxito en sus carreras y pueden dedicarse a formar una familia. “Pero hay una sensación de vacío y una sensación de fingir”, dijo. “Piensan que esto no podría ser todo de lo que se trata la vida”.

En el otro extremo del espectro, hay “tipos de significado” que son típicamente artistas; tienen intensas pasiones creativas, pero les cuesta mucho hacer frente a las tareas del día a día, dijo la Sra. Byock. “Estas son personas para las que hacer lo que la sociedad espera de uno es tan abrumador y tan discordante con su propio sentido de identidad que parece estar tambaleándose constantemente”, dijo. “No pueden entenderlo del todo”.

Pero Quarterlife se trata de convertirse en una persona completa, dijo Byock, y ambos grupos necesitan absorber las características del otro para equilibrarse. Los tipos de estabilidad necesitan pensar en cómo darle a sus vidas un sentido de pasión y propósito. Y los tipos de significado necesitan encontrar seguridad, tal vez comenzando con una rutina constante que pueda anclar y desbloquear la creatividad.

Canal Yoda

Ese proceso de improvisar la autocomprensión puede parecer inútil en un mundo inestable, reconoció la Sra. Byock, y muchos jóvenes están abrumados por el estado actual del mundo.

Ella recurre a quizás la inspiración prototípica para mantener la calma en el caos: Yoda. El maestro Jedi es “una de las pocas imágenes que tenemos de cómo puede ser sentirse tranquilo en medio del dolor extremo y el apocalipsis”, dijo Byock. Incluso cuando parece haber poca estabilidad externa, dijo, los que viven un cuarto de vida pueden intentar crear su propia estabilidad.

El Dr. Gregory Scott Brown, psiquiatra y autor de “The Self-Healing Mind”, dijo que establecer hábitos que lo ayuden a conectarse a sí mismo como un adulto joven es fundamental porque los períodos de transición nos hacen más susceptibles al agotamiento. Él sugiere construir un conjunto de herramientas de prácticas de cuidado personal, como hacer un balance regular de lo que se está agradecido, respirar de forma controlada y mantener una nutrición saludable y rutinas de ejercicio. “Estas son técnicas que pueden ayudarte a encontrar claridad”, dijo.

"Algunas personas todavía están encerradas en la idea de que te convertís en un adulto cuando tenés 18 años y que deberías estar listo para hacerlo”, dijo el investigador Jeffrey Jensen Arnett Shutterstock

No tener miedo de hacer un gran cambio

Es importante identificar qué aspectos de la vida tiene el poder de modificar, dijo el Dr. Brown. “No podés cambiar a un jefe molesto”, dijo, “pero podrías planear un cambio de carrera”. Es más fácil decirlo que hacerlo, reconoció, y los adultos jóvenes deben sopesar los riesgos de continuar viviendo en su status quo (quedarse en su ciudad natal o persistir en una carrera que no los emociona) con los beneficios potenciales de probar algo nuevo .

A pesar de la confusión y las limitaciones, el cuarto de vida suele ser “la etapa más libre de toda la vida”, dijo el Dr. Arnett. Los adultos jóvenes pueden tener más facilidad para mudarse a una nueva ciudad o comenzar un nuevo trabajo que a sus contrapartes mayores.

Viaje de la dependencia a la independencia

Quarterlife se trata del viaje de la dependencia a la independencia, dijo la Sra. Byock: aprender a confiar en nosotros mismos, después de, para algunos, crecer en una cultura de crianza de helicópteros y dinámicas familiares prácticas.

Pero incluso si todavía vivís en la habitación de tu infancia, dijo la Sra. Byock, hay formas en que tu relación con tus padres puede evolucionar, ayudándote a forjar una mayor independencia. Eso puede implicar hablar sobre la historia familiar y los recuerdos del pasado o hacer preguntas sobre la educación de tus padres. “Estás haciendo la transición de una relación de jerarquía a una de amistad”, dijo. “No se trata solo de alejarse o de distanciarse físicamente”.

Aquellos que transitan el cuarto de vida generalmente tienen un momento en el que saben que necesitan alejarse de sus padres y enfrentar los obstáculos por su cuenta, dijo Byock. Para ella, la realización se produjo después de una ruptura a mediados de sus 20 años. Llamó a su madre llorando en medio de la noche, y su madre se ofreció a visitarla y ayudarla. La Sra. Byock estuvo tentada, pero se negó. “Me sentí tan bien que ella se ofreciera venir a rescatarme, pero también supe en ese mismo momento que tenía que hacer esto sola”, dijo Byock. Eso no significa que no puedas, o no debas, seguir dependiendo de tus padres en momentos de crisis. “No creo que se trate simplemente de no volver a necesitar a los padres, sino de hacer el trabajo sutil dentro de uno mismo para saber: este es un momento en el que necesito valerme por mí mismo”, concluye