Los expertos en psicología coinciden: quienes olvidan los nombres en una conversación estarían presentando sobrecarga mental

¿Te ha pasado que estás hablando con alguien y de pronto no recuerdas cómo se llama? No consideres que te pasa únicamente a ti; le ocurre a millones de personas. En ese sentido, los especialistas en psicología consideran que no debe tomarse únicamente como una señal de memoria débil o falta de interés, ya que existen distintas respuestas que se deben prestar atención.

Esto suele pasar cuando entablás un diálogo con una persona que recién acabas de conocer, ya sea en el trabajo o en tu centro de estudios. Si bien la otra parte te mencionó su nombre, en cuestión de minutos lo olvidás y nuevamente debés preguntarle.

¿Realmente es preocupante presentar este hábito? Los expertos en salud mental han realizado investigaciones con la finalidad de comprender un poco más al respecto; los resultados son interesantes.

Qué dice la psicología sobre las personas que olvidan los nombres de otras en una conversación

En una entrevista concedida a CuerpoMente, la psicóloga Olga Albaladejo fundamentó por qué hay personas con este patrón, señalando que siempre priorizan el tema que se trató o cómo se comportó la otra parte durante el diálogo.

Millones de personas en el mundo tienen la costumbre de no acordarse los nombres de las personas tras mantener conversaciones Shutterstock

Esto quiere decir que las historias, emociones o experiencias vividas durante la conversación crean más conexiones en el cerebro a comparación de tener presente cómo se llama la otra parte.

“Si alguien nos dice que es médico, arquitecto o profesora, nuestro cerebro activa inmediatamente una red de conocimientos, imágenes y asociaciones relacionadas con esa profesión. En cambio, si nos dice que se llama Elena, Marta o Javier, recibimos una etiqueta que todavía no está conectada con nada”, añadió.

Albaladejo también complementó que el estrés y la sobrecarga mental ocasionan que la persona presente este cuestionado hábito. Esto sucede cuando presenta muchas preocupaciones, tareas o realmente está cansado de la rutina que lleva diariamente.

En este caso, el cerebro no cuenta con la “energía” suficiente para concentrarse en todo al mismo tiempo. Entonces, si tienes varias cosas en mente, acordarse el nombre de alguien nuevo no será tan relevante.

Por su parte, otros expertos en psicología consideran que la ansiedad social juega un papel en esta situación. ¿En qué sentido? Si alguien intenta parecer agradable o generar una buena impresión, es posible que olvide rápidamente el nombre de la otra parte.