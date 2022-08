Susan Sarandon sexy a los 75: el video que abrió la polémica, ¿hay edad para ser sensual?

Icónica figura de una de las épocas más destacadas de Hollywood, Susan Sarandon se convirtió con el paso del tiempo en una referente para las mujeres. Hoy tiene 75 años y no deja de sorprender, ajena a las creencias limitantes de que las mujeres adultas ya no pueden ser sensuales, la actriz demuestra lo contrario. Sí se puede ser sensual y tener confianza en una misma en la adultez.

El debate se consolidó con un video viral de más de tres millones de visualizaciones en Twitter en el que se la ve a la actriz en primer plano siendo peinada y maquillada. Con una sensualidad y femineidad única, Sarandon dejó boquiabiertos a todos los usuarios con la combinación de su presencia escénica y las palabras “tengo 75 años″ mientras que una de sus estilistas la elogiaba por su look.

this video has done irreparable damage to society pic.twitter.com/w0vdWfl2HO — v (@desertheartss) July 29, 2022

En su cuenta de Instagram Sarandon se define a sí misma como “madre, activista y actriz”. Siempre fue abierta sobre la lucha personal que enfrentó para ser mamá, las causas sociales y ambientales que abraza desde su adolescencia, y la carrera que eligió gracias a la vocación que tiene para la actuación.

En 2017, la revista Vogue le consultó sus secretos para desafiar el paso del tiempo y lo primero que dijo fue: “Sigo pensando que soy más joven, ¡y lo siento por dentro!”. Asimismo enumeró un par de recomendaciones generales que trata de aplicar:

Mantener el compromiso y la curiosidad como actitud frente a la vida

Estar hidratado y tener una buena alimentación

No hacer cosas extremas ni tener excesos

No fumar, cuidarse del sol, y tampoco beber mucho alcohol

Ser fiel a las convicciones propias, ser auténtico

No compararse con otras mujeres

“Si he aprendido algo con la edad, es a ser honesta conmigo misma y a permitirme un poco de diversión de vez en cuando”, declaró en ese entonces a la revista. Y añadió: “La belleza que plantean es injusta, arbitraria y caprichosa, pero para mí, una persona hermosa es alguien fuerte y linda por dentro, que se propone dejar un mundo mejor; y eso es lo que trato de hacer en mi vida”, sentenció.

Sensualidad y femineidad: ¿hay una edad límite?

Para la licenciada en Psicología, Sol Buscio (M.N. 71610) se trata de derribar las creencias limitantes de que porque una mujer tiene cierta edad no puede vestirse de una manera, sentirse sensual o expresarse de una forma en particular. “Escucho mucho en consulta esto de que a una edad en especial ya no tengo nada para dar ni para aportarme a mí como mujer ni al otro como pareja. Lo primero que hay que entender es que el límite se lo pone uno y después identificar estas creencias y reconocerlas para poder cambiarlas o buscarles alternativas que nos ayuden a reafirmar que todavía te podés sentir segura y sensual independientemente de la edad”, enfatiza la profesional.

Para Buscio una manera de enfrentar este problema y mejorar la seguridad propia es parándose frente a un espejo y haciendo un listado de cosas que uno siente que no le gustan de sí: de su aspecto, de la manera de ser, de la apariencia o de cómo se escucha. Este ejercicio sirve para ver esas cosas que no le agradan a uno desde otra perspectiva. “Es una manera de resignificar el hoy y ver para donde quiero ir, trabajando cómo me trato a mí misma y cómo me hablo. A partir de este cuestionamiento las mujeres aprendemos que las limitaciones nos las ponemos nosotras mismas”, agrega.

Un estudio hecho por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia llegó a la conclusión de que desde la Antigüedad hasta el día de hoy las imágenes y los roles en las relaciones personales entre hombres y mujeres siguen siendo los mismos. “Los hombres miran a las mujeres, las mujeres se miran a sí mismas a través de cómo son miradas y esto determina no solo la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres, sino también la relación de las mujeres consigo mismas por lo que debemos conocer esto en profundidad para poder contribuir mejor con la educación de los jóvenes”, destacaron los investigadores.