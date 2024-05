Tini Stoessel habló con Gabriel Rolón sobre su crisis de salud mental

Escuchar

“Este álbum tiene todas las emociones de lo que es un duelo. En un punto elegimos empezar a contar esta historia y abrir el disco con ese shock tan grande que fue lo que le pasó a mi papá”, le reveló Martina ‘Tini’ Stoessel al reconocido psicólogo argentino, Gabriel Rolón, en un mano a mano que se trasmitió junto al show íntimo de ‘Un mechón de pelo’ que brindó la cantante a sus fans en Hurlingham días atrás.

Con el objetivo de profundizar en su lucha contra los aspectos negativos de la fama y animarse a hablar abiertamente de su salud mental, la intérprete se sinceró con Rolón acerca de las ‘tormentas’ que atravesó en el último tiempo, de las cuales llegó a pensar que nunca podría salir.

“Lo que pasó con mi papá (en referencia al grave estado de salud que sufrió Alejandro Stoessel en 2022) fue la gota que rebalsó el vaso que ya estaba lleno de agua. Me empecé a encontrar en lugares oscuros, a los que no sabía qué nombres ponerles, a quiénes recurrir o si contarlo o no”, confesó Tini.

Frente a sus revelaciones, el autor de Historias de diván le consultó: “¿Sabés qué sentí al leer las letras de tus canciones? que hay mucho de vos puesto en cada verso y en cada estrofa, ¿es así?”.

En respuesta, Stoessel describió el doloroso ‘desalme’ de sentir que su papá se estaba muriendo, mientras que, por otro lado, tenía que subirse inmediatamente a un escenario y sonreír. “Cuando llegaba a mi casa no entendía lo que me estaba pasando. No sabía lo que era la ansiedad ni los ataques de pánico, pero me estaban pasando. Me di cuenta de que no había hablado un montón de cosas que me pasaron a lo largo de mi vida y ese vaso lleno que era mi alma, explotó”, declaró.

También relató que hubo días en los que, debido al malestar que estaba viviendo, no podía levantarse de la cama. En sus propias palabras, afirmó haber creído que no superaría lo que le estaba ocurriendo y que permanecería para siempre sumergida en esa oscuridad.

“Vos hablás de duelo y esto es una lucha dolorosa que debe llevar adelante quien pierde algo que ama. Cuando sentís que perdés eso realmente uno se acerca a un lugar que es su propio infierno, ¿sentís que te pasó eso?”, le consultó el psicoanalista.

“En mi cabeza se repetía: ‘fuiste a un colegio privado, nunca te faltó un plato de comida, ¿cómo vas a estar mal? ¿Cómo te vas a permitir llorar?’”, señaló la joven de 27 años en alusión al peso del escarnio público que ha enfrentado desde que encarnó el papel de Violetta que la catapultó a la fama. “El ser humano tiene esta cosa de atarse a lo malo y yo por algún motivo me recontra creí todo lo que me decían”, dijo.

¿Cómo hacer para quitarse etiquetas que fueron impuestas por extraños? “Pienso que fue un montón de tiempo el fondo que toqué y yo permití que todo eso entrara. Me costó amigarme conmigo misma”, respondió.

En uno de sus nuevos temas la cantante menciona la frase ‘no existe lo que no se nombra’ por lo que Rolón le constató: “Lo que no se nombra sí existe, pero en un lugar inconsciente que escapa a las palabras pero hace mucho más daño”.

Por un lado, estaba la Tini que se escondía y, por el otro, la actual que se anima a hablar y enfrentar sus monstruos, a eso hace referencia Stoessel a lo largo de las 10 canciones que conforman el álbum.

“Empecé a sentir que taparme era la solución a las críticas sobre mi cuerpo. Me vestía con ropa más grande, usaba guantes, me engordaba en las fotos, un montón de cosas que vivían adentro de mi cabeza y que yo había normalizado”, señaló.

Llegó un punto en que se dio cuenta de que la vida no pasa por esperar la aceptación de todo el mundo. “Ya no me alcanzaba con hablarlo con mis amigas, familia, psicólogo o psiquiatra; necesitaba sacarlo para fuera”, confesó.

Tini Stoessel habló de su nuevo disco, Un mechón de pelo, y se sinceró sobre cuando le diagnosticaron depresión (Foto: Captura de video / Instagram @tinistoessel)

Otra revelación que reflejó la magnitud del malestar que atravesaba fue su incapacidad para dormir sola durante cinco años. “No podía hacerlo, ni en un hotel ni en mi casa. Saqué el nuevo álbum y, tres días después, ya estaba durmiendo sola en mi casa. Los que me conocen no lo podían creer”, se sinceró.

Su arte aborda una problemática de salud mental que afecta a mucha gente. “Compartí mi historia y lo lindo fue que, a partir de eso, muchas personas pudieron conectar con la suya propia”, contó.

Para Rolón este tipo de procesos enseñan que nadie lo puede todo y que está ‘buenísimo’ decir que se tiene miedo o que se necesita ayuda. “Estoy yendo a un lugar desconocido en mi carrera. Podría haber sacado otra música y no hablar de esto, pero prefiero sacar todo para fuera y permitirme hacer lo que tengo ganas de hacer... si total van a opinar igual”, enfatizó.

Hoy lo que prioriza la artista es estar bien y aunque reconoce haber pasado los momentos de ‘oscuridad’ consideró relevante destacar que para llegar a donde está hoy tuvo que rearmarse “juntando los pedazos de platos rotos”.

El mechón de pelo con el que se titula el disco es metafórico: “Cada mechón que fui dejando atrás me llevó a acordarme de situaciones del pasado. De cuando empecé a perder el pelo con mi papá internado. Cuando me sentí tocar fondo, me miraba en el espejo y me vivía cambiando el pelo hasta que me lo corté todo y eso marcó un volver a empezar de cero”.

El ‘me voy’ que enuncia en sus letras no tiene un tinte literal, “me voy de esa Martina que creía que no tenía que mostrarse vulnerable. Justamente, me voy para encontrarme con algo nuevo y pararme desde otro lugar”, explicó.

En un mensaje de concientización y promulgación de la charla sobre la salud mental, la cantante reconoció que las grandes herramientas que tuvo a su lado durante el camino fueron la terapia, la medicación y el poder poner en palabras lo que le estaba pasando.

“Hay que retrotraerse a las heridas, al pasado, meterte de lleno y aceptar un montón de cosas que, obviamente, son incómodas”, advirtió a la vez que constató: “Hoy estoy orgullosa de la persona que soy después de todo lo que viví. Sé que cuando venga otra tormenta, hay heridas que volveré a tocar pero voy a estar parada desde otro lugar”.

Por último, el psicólogo le aconsejó que nunca se olvidara de lo que canta en cada estrofa de sus canciones; “Sigmund Freud decía que recordar es la mejor manera de olvidar. Es decir, recordá todo esto para no repetirlo”.

Tini en Hurlingham presentando 'Un mechón de pelo' @martinicolombini.ph