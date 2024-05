Revelan el presunto motivo por el que Tini Stoessel dejó de seguir a Rodrigo De Paul en Instagram

Escuchar

Corría abril de 2022 cuando se confirmó lo que para muchos era un secreto a voces: la relación entre Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul. Si bien desde un primer momento el noviazgo estuvo envuelta en polémicas - particularmente referidos con Camila Homs, expareja del deportista y madre de sus dos hijos - ellos supieron sortear las adversidades y apostar por su amor. Así como ella lo alentó en el Mundial de Qatar, él estuvo en la primera fila de varios de sus shows.

No obstante, en noviembre de 2023, la pareja confirmó su separación a través de un comunicado en redes sociales. Si bien en los últimos meses los rumores de una posible reconciliación se hicieron eco, también lo hicieron los que apuntaban a que cada uno ya estaría por su lado. Sin embargo, en los últimos días ocurrió algo que sorprendió a más de uno: Tini dejó de seguir al futbolista en Instagram. Esto despertó todo tipo de especulaciones, dado que él sí la sigue. Ahora revelaron cuál habría sido el motivo detrás de la decisión de la cantante.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron su separación en noviembre de 2023 Instagram: @rodridepaul

Recientemente, varios usuarios de redes sociales advirtieron que Rodrigo De Paul ya no tiene entre sus seguidores a Martina Stoessel, a quien hace solo unos días felicitó públicamente por su nuevo disco Un mechón de pelo. Sin embargo, el sí la sigue a ella. Esto despertó todo tipo de hipótesis y esta semana en Mitre Live - el ciclo de entrevistas que se emite en las redes de la radio - hablaron del tema. En diálogo con Juan Etchegoyen, el periodista Roberto Antolín reveló por qué la cantante habría dejado de seguir al futbolista.

“La gente está muy catastrofista. Me mandan mensajes de ‘ya se acabó todo’. Pero, No se acabó nada, acá no se acabó nada. Porque si te da igual Rodrigo De Paul, no lo dejás de seguir. Ella se enojó con Rodrigo De Paul porque algo la molestó, algo que sucedió en Ibiza”, aseguró el periodista desde España. De esta manera dejó entrever que en la famosa isla española habría sucedido algo que a la cantante aparentemente no le habría simpatizado mucho.

Tini dejó de seguir a Rodrigo De Paul en Instagram, pero él sí la sigue (Foto: Instagram @tinistoessel / @rodridepaul)

“Porque si te da igual una persona, si no estás enamorada de esa persona, si no te importa su vida, no hacés eso. Cuando dejás de seguir a alguien en redes sociales sabés que la gente se va a dar cuenta y va a hablar. Lo hacés porque algo te molestó, porque todavía te duele Rodrigo De Paul”, enfatizó Antolín, dando a entender que, por lo menos de parte de Stoessel aún habría sentimientos hacia su ex.

En cuanto a la información, el periodista recordó que Martina y Rodrigo vacacionaron en Ibiza cuando estaban en pareja. “Ella conoce gente ahí, entonces le escribieron y le dijeron ‘Rodrigo está acá muy contento con unas amigas’. Y Tini se puso como una arpía”, aseveró; no obstante, hizo foco en que el campeón del mundo aún tiene a su ex en su lista de “seguidos”.

“¿Por qué ella rompió ese vínculo en las redes sociales?”, cuestionó el comunicador y remarcó que si uno quiere “llevarlo de forma discreta” no hace algo como esto, puesto que rápidamente tendrá repercusiones. Por último, dio cuenta de que tenía en su poder audios de gente de Ibiza “que me cuentan cosas”.

