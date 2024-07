El costoso vestido que utilizó Tini Stoessel para la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Escuchar

Este sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí en una celebración en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, ante 350 personas. Martina ‘Tini’ Stoessel fue una de las celebridades que asistió y sorprendió a más de uno con el costoso vestido que eligió para la ocasión.

El costo outfit que eligió Tini para el casamiento de Dybala y Sabatini

Como ninguno de los invitados podía tener consigo su teléfono celular para evitar que se filtrara información, recién en las últimas horas compartieron los detalles de su outfit; y la intérprete de “Miénteme” lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 21.2 millones de seguidores.

Frente al espejo, la también actriz mostró la parte superior de su atuendo: vestido negro con manga larga y transparencias. En lo que respecta a los accesorios, eligió un collar, aros y pulseras de perlas; y se arriesgó al posar con unos lentes transparentes.

El vestido que usó Tini Stoessel en el casamiento de Dybala y Oriana Sabatini (Foto: captura X/@PeruconTini)

Pero lo que más llamó la atención entre los usuarios de las redes sociales fue el precio que pagó la exnovia de Rodrigo De Paul por el vestido. Desde @PeruconTini, uno de los perfiles de X que tienen los fans de la cantante, revelaron el costo del mismo. “El vestido que usó Tini Stoessel para el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala es de la marca Dion Lee, valorizado en 1.380 dólares”, escribieron.

“Ese vestido fue hecho para ella, le queda de maravilla, me encanta”; “Banco”; “Qué hermosa, por Dios” y “Solo a ella le queda bien”, fueron los comentarios con los que la halagaron algunos usuarios, mientras que otros no dudaron en ocultar su opinión con respecto al precio y la elección: “No creo que algo tan feo valga tanto”; “¿En serio utilizó eso para una boda?”; “Caro para mí, pero no significa que sea elegante y menos el mejor vestido para una boda de una amiga. Pero para los precios que maneja gente topísima es una oferta jaja” y “Amo a Tini, pero hubo varias que en mi mente decía ‘che... no da”.

El reencuentro entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de su viaje por México, Tini regresó a la Argentina para estar presente en la boda de Sabatini y Dybala. Entre los futbolistas invitados se encontraba Rodrigo De Paul, con quien la intérprete de “Un mechón de pelo” salió durante un año y medio.

“Entró Tini Stoessel y a los tres minutos entró Rodrigo De Paul en otra camioneta. No se cruzaron por casualidad, entraron uno detrás del otro”, indicaron en Implacables (elnueve).

Tini Stoessel volvió al país y confirmó que irá al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dyabala (Foto: Captura de TV / América)

Por su parte, Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, creadora de la cuenta de Instagram Gossipeame, comentó que la cantante y el futbolista no habrían compartido momentos juntos durante la celebración: “Me cuentan que ayer en el casorio de Oriana y Dybala, Tini y De Paul cero bola, ella estaba con Emilia y Lizardo onda clan yendo de acá para allá y él con sus amigos modo jodón haciendo reír a todos”.

Sin embargo, a diferencia de su colega, la periodista Cande Mazzone destacó en sus redes sociales que Tini y De Paul se saludaron, intercambiaron unos minutos de charla y, después, cada uno se dedicó a disfrutar con su grupo de amigos.

