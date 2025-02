La infusión milenaria que protege el hígado, lo depura y ayuda a disminuir la acidez

La infusión amarga, hepatoprotectora y antioxidante que facilita la digestión

Las infusiones herbales han sido parte de los rituales cotidianos de distintas culturas a lo largo de la historia. Dependiendo del tipo de hierba su función varía y, aquellas con propiedades medicinales siempre conservaron un lugar especial en el conocimiento popular, incluso con el paso de los años y con los avances de la medicina. En este sentido, el té de boldo, se destaca por sus atributos desintoxicantes y digestivos.

Endémico de Chile y, con el tiempo, difundido en otros países de la región como Argentina, Paraguay, Perú, Guatemala y México, el Peumus boldus es un arbusto perenne de la familia de las monimiáceas, cuyas hojas, frescas o secas, se usan para hacer el té.

En cuanto a los orígenes de su uso, se han encontrado restos de hojas de boldo usadas por los seres humanos hace unos 14.500 años en el sitio arqueológico de Monte Verde, en el sur chileno.

Beneficios para el organismo

“La boldina y el aceite esencial, son los principios activos del boldo, y los responsables de sus propiedades hepatoprotectoras, antioxidantes, antiparasitarias, digestivas, antimicrobianas, calmantes, relajantes y desintoxicantes“, señala Milagros Sympson, nutricionista (M.N. 12067). ”Se recomienda tomar este té para tratar problemas estomacales, como indigestión, hinchazón y gases; también, preventivamente, para proteger el hígado y la vesícula“.

Entre los beneficios que tiene el consumo moderado del té de boldo, la especialista destaca los siguientes:

Apoya la salud digestiva.

Aunque Sympson advierte que la evidencia científica que respalda los beneficios del consumo de té de boldo con fines terapéuticos todavía es limitada, explica que, al estimular la producción de jugos gástricos y bilis, esta infusión facilita la digestión, especialmente después de comidas pesadas o ricas en grasas.

“Es muy útil para aliviar cuadros estomacales como la indigestión, la hinchazón abdominal y los gases”, comparte la nutricionista. Además, agrega que tiene propiedades antiespasmódicas, aspecto que puede ayudar a calmar retorcijones intestinales.

Protege el hígado.

La boldina, el compuesto activo estrella del boldo, es un alcaloide presente en sus hojas que actúa como hepatoprotector, ayudando a desintoxicar el hígado y a mejorar su funcionamiento. “Esto lo convierte en un aliado para tratar condiciones como hígado graso o tras excesos de alcohol, siempre y cuando no haya enfermedades hepáticas graves”, dilucida Sympson.

Desintoxicante.

Auxiliar en los procesos depurativos del organismo, la boldina -junto con flavonoides y polifenoles también presentes en la planta- tiene un efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos retenidos y toxinas acumuladas en el cuerpo. “Esto puede ser útil para reducir la hinchazón general y combatir infecciones urinarias leves”, señala Sympson.

Antiinflamatorio y antioxidante.

Ya mencionados entre sus compuestos, los flavonoides y polifenoles presentes en el boldo ayudan a reducir la inflamación y combatir el daño oxidativo en las células, expone Sympson.

De hecho, un estudio de laboratorio sobre 13 infusiones herbales comúnmente utilizadas en Sudamérica y publicado en el National Institute of Health (NIH), encontró que el té de boldo tenía una de las actividades antioxidantes más altas, basándose en su capacidad para combatir radicales libres, compuestos nocivos que pueden causar daño celular.

Entre otros posibles beneficios que, sin embargo, carecen de suficiente evidencia científica, Sympson menciona la reducción de los niveles de colesterol y, por otro lado, la acción expectorante del consumo de té de boldo.

Consumo, precauciones y posibles efectos secundarios

Sympson hace hincapié en que, si bien el té de boldo tiene varios beneficios, un exceso de su ingesta podría llegar a causar efectos adversos como irritación estomacal o toxicidad.

En este sentido, recomienda no tomar más de una taza por día (con no más de tres gramos de hojas secas de boldo) y no prolongar su consumo durante períodos de más de cuatro semanas consecutivas.

Healthline, el sitio web especializado en la difusión y corroboración de información relacionada con la salud, sugiere limitar el consumo de esta infusión para tratar condiciones ocasionales, y no regularizarlo en la rutina cotidiana.

Por otro lado, Sympson advierte que la infusión está contraindicada para embarazadas, lactantes, menores de 12 años y personas con obstrucción de vías biliares o enfermedades hepáticas graves. Además, menciona que su consumo podría interactuar e interferir con algunos medicamentos, como anticoagulantes y medicamentos para el corazón.

Preparación

Para preparar té de boldo, Sympson identifica que la mejor manera es usar hojas secas de boldo, para aprovechar las propiedades y al mismo tiempo medir bien la cantidad, agregar una cucharadita a una taza de agua hirviendo y esperar entre cinco y 10 minutos. Luego, colar las hojas y servir el té tibio.

La infusión tiene un sabor fuerte con notas amargas. Para suavizarlo, muchas personas le agregan miel, canela, limón o mezclas de otras hierbas como manzanilla, menta y, en algunos casos, yerba mate.

