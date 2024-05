Tomar esta cantidad de agua por día trae beneficios para la salud, según los expertos

Escuchar

Ya sea que se esté bebiendo de un vaso moderno o de un vaso viejo y simple, no existe una respuesta única para la cantidad de agua que se debe beber en un día. Lo más parecido que tiene Estados Unidos a una recomendación de consumo de agua proviene de la Academia Nacional de Medicina, que, en 2004, informó que los hombres sanos suelen mantenerse adecuadamente hidratados cuando beben al menos tres litros (casi 13 tazas) de agua al día y que las mujeres suelen estar hidratadas cuando beben al menos 2,2 litros (poco más de nueve tazas) por día, sin incluir el agua que consumen a través de los alimentos.

Pero estas directrices no deben tomarse como un evangelio, afirman los expertos.

“La mayoría de las personas, incluso si se mantienen por debajo de esa recomendación, estarán bien”, asegura el Dr. Siddharth P. Shah, nefrólogo del Hospital de la Universidad de Pensilvania que se especializa en hidratación y equilibrio electrolítico.

¿Cuánta agua tomar y en qué momento es mejor?

El agua es, por supuesto, crucial para la supervivencia. Ayuda a eliminar desechos, mantener la presión arterial, regular la temperatura corporal y más.

Algunas personas necesitan más agua que otras. “Quienes son especialmente activos (que tienen trabajos físicamente exigentes o que hacen mucho ejercicio) pierden más agua a través del sudor y necesitarán compensar bebiendo más agua”, explica el Dr. George Chiampas, especialista en medicina de emergencia de Northwestern Medicine y director médico en la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

El agua permite eliminar desechos, mantener la presión arterial, regular la temperatura corporal y más Imagen de Freepik

Se puede necesitar tomar más si se vive en climas cálidos, se tiene un cuerpo más grande o mucha masa muscular, heces blandas, están en periodo de embarazo o amamantando, o han tenido cálculos renales o infecciones recurrentes del tracto urinario, sostienen los expertos.

“A lo largo de la vida, el agua de una persona también necesita cambios. Normalmente, con la edad, las personas pierden músculo y ganan grasa”, dice el Dr. Shah. Debido a que la grasa contiene menos agua que el músculo, las personas generalmente necesitan consumir menos agua con la edad para mantener los tejidos sanos.

Los adultos mayores y el agua

“Sin embargo, algunos adultos mayores todavía no consumen tanta agua como necesitan”, añade el Dr. Shah y agrega que esto ocurre porque los cuerpos de las personas mayores (en particular, las investigaciones sugieren que los mayores de 60 años) no son tan buenos para detectar la sed. “El nivel de deshidratación que le daría sed a los 40 años podría no provocar tanta sed a los 80 años”, explica.

“Si uno tiene sed, probablemente esté deshidratado y deba tomar agua”, dice la Dra. Alysia Robichau, médica de medicina familiar y deportiva en Houston Methodist.

También añade que puede haber signos más sutiles de deshidratación, como sentir frío constantemente o tener la piel seca. “Las personas que tienen deshidratación aguda o crónica también presentan dolores de cabeza u ojos secos”, adiciona.

Debido a que muchos se quedan sin agua mientras duermen, “la mayoría de las personas se despiertan y ya están deshidratadas”, informa el Dr. Chiampas. Sugiere como solución comenzar el día con un vaso.

¿El café, té o mate hidratan el cuerpo?

“Está perfectamente bien agregar saborizantes al agua o beber agua con gas”, dice la Dra. Robichau, pero advierte que el café y otras bebidas con cafeína pueden no ser tan hidratantes como las que no llevan cafeína. Tomar una bebida con cafeína, especialmente si no se la bebe regularmente, puede reducir la capacidad de los riñones para absorber agua, lo que lleva a perder agua adicional a través de la orina. Las bebidas alcohólicas también deshidratan.

“Se debe tener en cuenta que también se puede obtener agua de los alimentos. Algunas frutas y verduras, como la sandía y el apio, son principalmente agua”, señala el Dr. Shah. La Academia Nacional de Medicina estima que las personas obtienen, en promedio, el 20 por ciento del agua que consumen a través de los alimentos.

“Es poco probable que la mayoría de las personas tomen demasiada agua, pero sí es posible entre los atletas de resistencia que toman mucha agua y rápidamente”, dice Chiampas. Hacerlo puede alterar el equilibrio corporal de sodio y potasio y provocar una intoxicación por agua potencialmente mortal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan no beber más de 1,5 litros de agua por hora. También se debe tener en cuenta que probablemente no exista ningún beneficio para la salud beber toneladas de agua.

“Hoy en día, la gente lleva consigo muchas botellas de agua excesivamente grandes”, sostiene el Dr. Shah. “Pero la mayoría no necesita beber agua en exceso”, finaliza.

Las bebidas alcohólicas también deshidratan Shutterstock

The New York Times

The New York Times