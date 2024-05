Cuánto deberías caminar diariamente para estar en forma

Escuchar

La cantidad exacta de pasos que se deberían caminar diariamente para estar sano es motivo de debate y confusión entre profesionales de la salud. Mientras que algunos defienden la regla de los 10.000 pasos como el estándar de referencia, otros cuestionan si esa cifra es realmente efectiva o si es posible obtener las mismas ventajas con un número menor.

Se piensa que la creencia de los 10 mil pasos por día surgió en la década del ‘60 debido a que una empresa japonesa sacó al mercado un podómetro -dispositivo electrónico o electromecánico, generalmente portátil que cuenta cada paso que realiza una persona- llamado “Mampo Kei”, que traducido al español significa literalmente: “medidor de 10.000 pasos”. En el país del sol naciente, el kanji -caracteres utilizados en la escritura del idioma japonés- 10.000 (万), imita la figura de un hombre caminando, por lo que a la compañía le sirvió como estrategia publicitaria para instalar socialmente que la cantidad de pasos diarios para mantenerse bien eran 10 mil.

Desde entonces, la mayoría de dispositivos inteligentes ha establecido ese número como meta diaria a lograr; a la vez que ciertos profesionales, influencers “fit” en las redes sociales, programas de televisión y revistas, también promulgan la cifra.

Con el paso del tiempo, aquel número se convirtió en objeto de estudio científico y en varios informes se llegó a la conclusión que alcanzar esta cantidad de pasos se asociaba con una reducción del riesgo de enfermedades crónicas y una mejor calidad de vida. Sin embargo, investigaciones más recientes desafían esta noción y han demostrado que una menor cantidad de pasos diarios es suficiente para disminuir el riesgo de mortalidad y mantenerse saludable.

Cuáles son las recomendaciones para caminar de manera regular

Una investigación publicada en el Journal of the American Medical Association y realizada por la Universidad de Massachusetts, revela que la mayor cantidad de beneficios para la salud en un adulto promedio –es decir, sin problemas graves de salud– se obtiene al dar 7000 pasos diarios. Los participantes que dieron esa cantidad de pisadas por día experimentaron tasas de mortalidad más bajas en comparación con los que caminaron menos de siete mil pasos al día. En las conclusiones, los expertos detallan que notaron resultados positivos para la salud independientemente de la intensidad y velocidad con la que caminaban los sujetos.

Sumado a ello, un meta-análisis publicado en la prestigiosa revista The Lancet estudió a una cantidad de 48.000 personas adultas y reveló que para los adultos de mediana edad y mayores de 60 años sanos, la cantidad recomendada de pasos a realizar por día es de 7000. Se observó que el riesgo de mortalidad disminuía cuando los participantes pasaban de hacer 3.000 a 7.000 pasos diarios. Asimismo, en el escrito se destaca que no se halló evidencia que demostrara que sobrepasar los siete mil pasos diarios disminuyera aun más el riesgo de mortalidad o presentara beneficios extra para la salud.

“A medida que aumenta la edad, las limitaciones de movilidad, la disminución de la capacidad aeróbica y las ineficiencias biomecánicas pueden restringir el posible número de pasos por día que pueden acumular los adultos mayores”, se especifica en el artículo respecto de los casos de personas que por distintos motivos no tienen tiempo para realizar una gran cantidad de pasos diariamente.

Jonathan Hoban, pionero de la terapia de caminar y autor de Walk With Your Wolf: Reconnect with your Intuition, Confidence and Power dice que para él, el cuerpo humano está diseñado para moverse y cuando no lo hace, la energía reprimida se queda en el interior y crea estrés.

Una investigación realizada por la Universidad de Massachusetts revela que la mayor cantidad de beneficios para la salud en un adulto promedio se obtiene al dar 7000 pasos diarios Shutterstock - Shutterstock

“Tenemos una necesidad primaria y fundamental de caminar al menos 40 minutos por día si es posible”, señala Hoban en su libro. Sucesivamente, añade que la caminata presenta beneficios psicológicos como:

Revitalizar el cerebro

Calmar los niveles de adrenalina

Crear una sensación de claridad

Para la psicóloga Sol Buscio (M.N. 71610) escuchar música mientras se camina, aprovechar para hacer meditaciones guiadas o practicar el ejercicio de la atención plena (mindfulness) son acciones que aportan más bondades para la salud mental y hacen más llevadero el recorrido a pie.

“Lo más importante es que cada persona encuentre un equilibrio que se adapte a su estilo de vida y objetivos de salud, estableciendo metas realistas y alcanzables. No sirve ponerse una meta de nueve mil pasos por día si es algo que te va a estresar cumplir o si después te deja de cama”, advierte el kinesiólogo y fisioterapeuta, Javier Furman.

En definitiva, aunque algunos no estén de acuerdo en la cantidad exacta de pasos que se deben caminar por día, es innegable que cualquier incremento en la actividad física tiene un impacto positivo en la salud. Aunque a nivel general se ha comprobado que en adultos sanos caminar alrededor de 7 mil pasos diarios es beneficioso, la elección de la cantidad de pisadas a dar debe adaptarse a las circunstancias y capacidades individuales.

Jonathan Hoban, pionero de la terapia de caminar dice que el cuerpo humano está diseñado para moverse y cuando no lo hace, la energía reprimida se queda en el interior y crea estrés getty