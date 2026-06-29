Omega 3: para qué sirve, sus beneficios y cuánto necesitás por día
Los ácidos grasos omega 3 son un tipo de grasa esencial que el cuerpo no puede producir por sí solo, pero que cumple funciones clave en la salud. Su consumo está asociado con beneficios cardiovasculares, cerebrales y antiinflamatorios. Sin embargo, muchas personas no alcanzan las cantidades recomendadas. ¿Qué dice la evidencia científica sobre su impacto real?
- 3 minutos de lectura'
El omega 3 es fundamental para diversas funciones biológicas. Entre ellas, se destacan su participación en la formación de las membranas celulares y su rol en procesos antiinflamatorios.
Los principales tipos de omega 3 son el EPA (ácido eicosapentaenoico) y el DHA (ácido docosahexaenoico), presentes en pescados grasos, y el ALA (ácido alfa-linolénico), de origen vegetal. Estas grasas esenciales son clave para el correcto funcionamiento del cerebro, el corazón y el sistema nervioso.
Beneficios del omega 3 para la salud
Los beneficios de tomar omega 3 a diario están ampliamente estudiados. Entre los más destacados, la evidencia científica señala:
- Reducción del riesgo cardiovascular
- Disminución de la inflamación
- Apoyo a la salud cerebral
- Mejora en los niveles de triglicéridos
El impacto del omega 3 y bienestar general se vincula con su capacidad para modular procesos inflamatorios y contribuir al equilibrio del organismo.
Propiedades del omega 3 y su impacto en el bienestar
Las principales propiedades del omega 3 incluyen su acción antiinflamatoria, su rol en la salud cardiovascular y su influencia en la función cognitiva.
Según la evidencia científica, estos ácidos grasos pueden ayudar a reducir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas, lo que refuerza su importancia dentro de una alimentación equilibrada.
Cuánto omega 3 necesitás por día
Una de las preguntas más frecuentes es cuánta cantidad de omega 3 consumir. Las recomendaciones pueden variar, pero en adultos sanos suele sugerirse un consumo de entre 250 y 500 mg diarios de EPA y DHA combinados.
En personas con condiciones específicas, como niveles elevados de triglicéridos, las dosis pueden ser mayores, siempre bajo supervisión médica.
Cómo elegir un suplemento de omega 3
A la hora de decidir, es clave saber qué tener en cuenta al elegir omega 3. Algunos aspectos importantes incluyen:
- Concentración de EPA y DHA
- Pureza y control de contaminantes
- Origen del aceite (pescado o algas)
En cuanto a los formatos de omega 3 disponibles, existen cápsulas blandas, líquidos y versiones concentradas. La elección dependerá de las preferencias personales y las recomendaciones profesionales.
Por qué sumar omega 3 a la rutina diaria
Incorporar este nutriente puede tener un impacto significativo en la salud. Para quienes se preguntan cómo incorporar el omega 3 en la rutina diaria, una opción es aumentar el consumo de pescados grasos como salmón o sardinas, así como semillas de chía o lino.
Respecto a cuál es la mejor forma de tomar omega 3, puede ser tanto a través de alimentos como de suplementos, dependiendo de las necesidades individuales.
A la hora de incorporar omega 3, la calidad del suplemento hace una diferencia importante. Propuestas como The Wellness Project priorizan la pureza, la concentración de EPA y DHA y certificaciones que garantizan su origen y seguridad, aspectos clave para obtener todos sus beneficios en la salud cardiovascular y el bienestar general.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
- 1
Mi secreto de longevidad: Leopoldo tiene 93 años, se reinventó después de los 80 y vive a pleno esta etapa
- 2
Alimentación infantil: 6 de cada 10 chicos tienen dietas poco variadas y los expertos advierten sobre sus consecuencias
- 3
Antoni Bolinches, psicólogo: “El hombre protagonista y la mujer subordinada es un paradigma muerto”
- 4
Kintsugi urbano: el arte de reparar las grietas de Buenos Aires