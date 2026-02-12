Prevención y cuidado de la piel: protección solar todo el año para quienes cuidan las playas

La exposición prolongada al sol es uno de los principales factores de riesgo para la salud de la piel, especialmente en quienes trabajan al aire libre. Con ese foco, Dermaglós Solar presentó su primera campaña nacional destinada a guardavidas bajo el concepto “Protegemos a quienes nos protegen”, una acción que busca acompañar a estos profesionales durante toda la temporada de verano con herramientas concretas de cuidado y prevención.

El lanzamiento se realizó en Mar del Plata, Pinamar y CABA; y marca un hito para la marca, que por primera vez desarrolla una iniciativa federal orientada específicamente a uno de los grupos más expuestos a la radiación solar en el país.

Mirá el spot que creó la marca para comunicar este lanzamiento:

Protección concreta para quienes trabajan bajo el sol

Durante la temporada 2025/2026, la campaña alcanzará a cerca de 6.000 guardavidas. La iniciativa contempla la entrega gratuita de protectores solares FPS 50, además de remeras con protección UV, gorras y cupones de descuento, principalmente en las ciudades de la Costa Atlántica como Mar del Plata, Pinamar y el Partido de la Costa.

El objetivo es facilitar el acceso a productos de protección solar de calidad y reforzar hábitos de cuidado en quienes pasan largas jornadas bajo el sol, muchas veces en condiciones climáticas extremas.

Educación y concientización, claves del cuidado diario

Como parte del lanzamiento, se realizó una primera entrega de kits acompañada por una charla de concientización sobre protección solar, a cargo de los dermatólogos Noemí Rearte, Mariel Santamarina y Matías Stringa convocados por Laboratorios Andrómaco. Estas instancias educativas buscan reforzar un mensaje clave: la prevención es la herramienta más efectiva para reducir los daños asociados a la radiación solar, no solo en vacaciones, sino durante todo el año.

Desde Dermaglós Solar destacan que el cuidado de la piel no debe limitarse al verano ni a los momentos de ocio, sino incorporarse como parte de la rutina diaria, especialmente en personas con exposición ocupacional.

Cuidarse del sol, los 365 días del año

Con esta acción, Dermaglós reafirma su compromiso con la salud y el bienestar, promoviendo el uso responsable de protección solar y acompañando a quienes cumplen un rol clave en la seguridad de las playas argentinas. La campaña no solo busca proteger, sino también generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos saludables frente al sol, una recomendación que aplica tanto para trabajadores al aire libre como para toda la población.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.