Jason Silva, cineasta: “Hay que construir la vida alrededor de las actividades que te ponen en un estado de flow”

Su tono es de asombro, de un asombro constante. Se refleja en oraciones largas y dinámicas, llenas de ramificaciones y citas científicas que respaldan lo que dice. No llegamos a saludarnos y su presencia ya impacta. Jason Silva es esbelto. De sus hombros cuelgan unos parlantes móviles de los que escapan trompetas de la banda de sonido de la película The Talented Mr. Ripley. Lleva puestos unos anteojos anaranjados; observa la vida en sepia.

Silva, flamante autor de Sacred Derangement (Delirio sagrado), una guía a la contemplación en la era digital, supo ser la cara y voz de la serie Juegos mentales para National Geographic. Fue nominado a un Emmy, es reconocido como storyteller, cineasta y conferencista que ha recorrido el mundo con sus master classes.

Acordamos encontrarnos en la playa, en Miami. Llega, se descalza, fija la vista en el horizonte, se coloca el micrófono que le alcanzo y comienza a compartirse, ahí nomás, sin preámbulos, con la naturalidad de un amigo de toda la vida.

–¿En qué consiste vivir en flow (fluyendo) en lo que denominás frecuencia creativa?

–Postié un clip de Steven Kotler donde él hablaba sobre construir la vida alrededor de las actividades que te ponen en un estado de flow. O sea, el surf para unos, el esquí para otros; la bicicleta, el escalar, el escribir… lo que sea que te ponga en flow. El otro día me quedé loco, estaba viendo la entrevista con la deportista china Eileen Gu, la que ganó los Juegos Olímpicos. La gente se quedó impactada porque le hicieron unas preguntas en la conferencia de prensa, a las que respondió con elocuencia: “Tengo la neuroplasticidad a mi favor y sé cómo dar forma a mis pensamientos”, dijo. Brillante. No solo eso: ella vive en un estado de flow. Si vivís en un estado de flow y eres bueno hablando de eso, la gente se queda magnetizada porque no puede entender que alguien esté tan intrínsecamente motivado. El estado de flow es como un deporte, se entrena.

El estado de flow es como un deporte, se entrena Shutterstock

–¿Cómo llegó este estado a ser una constante en tu vida?

–De chico, junto con mi padre y mi hermano, practicábamos motocross. Lo que ocurrió conmigo es que, en paralelo al flow de adrenalina, también desarrollé una aptitud, una conexión y un flow con experiencia estética y creativa. O sea, me enamoré del cine; por ejemplo, yo entraba en flow viendo películas, leyendo, filosofando. Hoy lo practico al bicicletear por Ámsterdam –donde vivo– o en las afueras, en una bicicleta eléctrica a 20 kilómetros por hora: me siento en una película. Encontré esta combinación donde puedo tener movimiento, sutil y no peligroso; puedo estar escuchando la música de mi película favorita o un gypsy jazz de los años 30 con los lentes anaranjados, que le da a los visuales una estética vintage. Y entonces estoy en la naturaleza holandesa, viendo aldeas poéticas, espectaculares. Estas condiciones me meten dentro del “sueño despierto”, así lo llamo.

–¿A qué llamás soñar despierto?

–Es un sueño despierto, estás completamente lúcido, te sentís bien. No estás desorientado en el sentido de que te vas a perder, pero sí en el sentido de que ya no estás en la cronometría. Creo que si no estás en el tiempo, no estás en la Matrix. Estás en un estado de contemplación, un estado de trance. Pero es un trance como el de un DJ que puede hacerle 100.000 ajustes y a cada ajuste le da un toque diferente. La sutileza ha sido el desarrollo mío. La adrenalina es una forma de entrar a un flow agresivo y un poco más crudo en el sentido de que, si te equivocás, te podés lastimar mucho. Yo tenía ese miedo a lastimarme. Quería un flow, pero responsable. Quería estar fluyendo con el movimiento, pero también quería estar fluyendo con la belleza de la vaina y no me quería caer. Un ritmo más natural antropológicamente. ¿Qué pasa? El caballo va a 20 kilómetros por hora. Y vos sentís adrenalina. Una vez que pasaste los 20, ya no te parece rápido. Entonces siempre vas a buscar 30, 40, 50, 180... Y ahí sí te la ponés. Por esto se trata también de hackear un poco el cerebro, de una manera más responsable o sana.

–¿Creés que Sacred Derangement puede servir como un manual de autoayuda en la era digital, para no perder el alma entre algoritmos?

–Cien por ciento. Me parece que es un libro de recetas; esa es la razón por la que digo que es una guía. Una guía a la creatividad, a la autoexpresión y a vivir en asombro. Y es un libro que refleja lo que yo he aprendido. El saneamiento existencial es una práctica, un modo de vida y tiene varias aplicaciones, varias orientaciones. El libro cristaliza todo esto en la palabra y en la riqueza del lenguaje de alguien que ama la literatura, las palabras. No se siente como un típico libro de autoayuda, sino que tiene su grado de sofisticación y evidencia científica que respalda las experiencias.

–¿Cómo fue el proceso de bajar estas ideas al papel?

–La inspiración para cada capítulo salió de una experiencia directa. No es un libro exclusivamente académico, escrito por alguien que está estudiando todo objetivamente. Es un libro que nació de la subjetividad, la experiencia directa, lo que Terence McKenna llama la “experiencia inmediata”. El libro se enfoca en tratar de traer objetividad a la subjetividad. Entonces, cada capítulo empezaba a escribirlo con experiencia directa y luego buscaba las referencias académicas para validar estas experiencias.

Sacred Derangement puede servir como un manual de autoayuda en la era digital Shutterstock

–Creciste entre Venezuela y los Estados Unidos. Sos referente. Te llaman de las compañías de vanguardia en tecnología para dar charlas. ¿Cómo lo hiciste?

–Me crie en Venezuela en una posición muy privilegiada, gracias a la suerte y el trabajo de mi abuelo. Él era un empresario que empezó de la nada y tuvo mucho éxito. Entonces, todos crecimos en unas casas bellas y pudimos ir a la escuela americana, una educación muy cara en Venezuela. Pudimos viajar a Estados Unidos durante nuestra niñez. Mi abuelo pagó mi universidad. Pero luego, nadie me ayudó financieramente. Entonces, ¿cómo yo iba a crear una vida donde contara con el privilegio de poder ser una persona creativa? ¿Cómo hacer para vivir sin preocuparse por la supervivencia? Mi mamá me decía: “Sé un artista, aprovechá que tu educación está pagada, estudiá lo que amás”. Pero entonces, cuando te graduás, ¿qué vas a hacer? Mi intención era muy clara: yo quería tener suficiente éxito para luego tener suficiente tiempo para mi arte y poder así llegar a una vida de contemplación. Yo quería entender el universo, la vida, los estados de conciencia. Percibir y contemplar. Si estás ocupado todo el tiempo sobreviviendo, no hay espacio en la cabeza para contemplar y percibir. Yo quería contemplar y pagar mis cuentas.

–¿Cómo incorporás inteligencia artificial a tu contenido audiovisual?

–Disfruto explorar el potencial de la inteligencia artificial para la expresión creativa. Hasta ahora, mi expresión, mi arte habían sido los monólogos que luego editaba visualmente (Shots of Awe, se encuentran en Instagram, donde Silva tiene una comunidad de 400 mil seguidores). Esta ‘vaina’ de la IA me abrió una oportunidad. Dije: ¡Wow! Ahora, puedo hacer una película, aunque sea una cortita, sin contratar actores, sin tener presupuesto de producción, sin pedir permisos para grabar en diferentes lugares. Empezaron a tener bastante tracción en las redes, cientos de miles de reproducciones, y eso que era completamente diferente a cualquier otra cosa que había hecho. Ahorita terminamos uno más largo, que es de 23 minutos y fue aceptado en un festival de cine, en la Riviera italiana. ¡Una emoción inmensa!

–Cronos y kairós son dos conceptos griegos que diferencian el tiempo. Cronos es cuantitativo, medible. Kairós es cualitativo: el tiempo oportuno o crucial. ¿Cómo describirías lo que te pasa cuando te sumergís en un delirio sagrado andando en bicicleta por Ámsterdam?

–El contexto no solo afecta la experiencia, la determina. Lo que llaman la relación circular entre la conciencia y el contexto: todo lo que diseñás, te diseña a vos. Lo que elegís, te elige; al punto en que terminás convirtiéndote en aquello que elegís. Esto está ocurriendo inconscientemente en todos los momentos, todo el tiempo. A lo que hago entonces, en inglés lo llamo context engineering, es decir, trabajar sobre la ingeniería del contexto. Me gusta hacer “coreografías móviles”. En Ámsterdam, diseñé estos circuitos de bicicleta. Yo sé que desde este punto nos vamos por aquí o por allá, pero sin importar qué camino tomemos, de aquí hasta las próximas cinco horas va a ser poesía en 360°. No hay sitio que no vaya a ser poesía. Preparo mi playlist y cada canción es mágica. Entonces, pongo la intención, que es como el rezo, y luego me abro y entro en kairós, me voy. Me salgo del cronos. Podés improvisar dentro de esa coreografía también, siempre que te mantengas dentro del contexto que creaste. Entonces, le das forma a la experiencia. Se transforma en un deporte, en el que te sentís más libre que el 99% de la gente en el mundo. Podés ser un billonario malhumorado en la reunión del comité ejecutivo o podés ser un no billonario que sabe que mañana por la tarde su vida va a ser un poema. Casi todo el mundo se preocupa por hacerse rico y, cuando es rico, sufre un vacío existencial. Tienen dinero y tienen libertad, pero están preocupados, temen envejecer, se sienten inseguros en el mundo y viven encerrados en sus departamentos… Quizás, si se animan al delirio sagrado, puedan vivir la experiencia de sentirse vivos nuevamente, como cuando eran niños.