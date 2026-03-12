La verdura rica en calcio y vitamina K recomendada para mayores de 60 años

No es una hoja verde más. En un escenario donde la espinaca, la rúcula y el kale tienden a monopolizar la conversación de las ensaladas saludables, el pak choi —con sus tallos carnosos y crocantes, y sus hojas verdes intensas— avanza con bajo perfil pero argumentos sólidos.

También conocido como bok choy, es una verdura originaria de China, donde se cultiva desde hace más de 1500 años, y se usa tanto en preparaciones crudas como cocidas.

Pertenece a la especie Brassica rapa var. chinensis y forma parte de la familia de las crucíferas, como el repollo y el brócoli. Su domesticación se dio en la región del delta del río Yangtsé y, con el tiempo, su uso se expandió a otros países asiáticos como Corea, Japón y el sudeste asiático. En el siglo XVIII llegó a Europa, y en el XIX a América del Norte, de la mano de las comunidades migrantes chinas. Hoy es un alimento clave en la gastronomía oriental y gana terreno en cocinas de todo el mundo.

Beneficios

Aunque a primera vista el pak choi podría parecer solo una hoja verde más dentro del universo vegetal, su perfil nutricional lo distingue y posiciona como un aliado estratégico en la cocina saludable. “A diferencia de otras hojas verdes, combina un buen contenido de calcio con baja presencia de oxalatos (compuestos naturales presentes en muchas plantas y verduras que funcionan como antinutrientes), lo que favorece su absorción”, explica Ana Cascú, médica clínica especializada en nutrición (M.N. 105261), “junto con un perfil antioxidante propio de las crucíferas, que no está presente en todas las verduras de hoja”.

Entre los principales beneficios asociados al consumo de pak choi, Cascú destaca los siguientes:

1. Rico en nutrientes

El pak choi se destaca por su alta densidad nutricional, destaca Cascú, aportando cantidades significativas de:

Fibra dietaria

Vitamina C

Vitamina A (en forma de carotenoides)

Vitamina K

Folatos

Minerales como calcio, potasio y magnesio.

“Además, contiene antioxidantes característicos de las verduras crucíferas, como el brócoli, coliflor o repollo”, agrega. “Esta combinación de compuestos bioactivos está asociada a un menor estrés oxidativo celular, y podría contribuir al control de la presión arterial y a la reducción de la inflamación de bajo grado.

2. Aliado para la salud ósea

El pak choi aporta calcio y vitamina K, de acuerdo con la experta en nutrición consultada, dos nutrientes clave para el metabolismo óseo, aspecto especialmente relevante para adultos mayores y mujeres.

Además, Cascú resalta que, al tener una menor proporción de oxalatos que otras verduras de hoja (como la espinaca), el calcio que aporta el pak choi resulta más biodisponible.

El pak choi aporta calcio y vitamina K Shutterstock

3. Salud metabólica

Al ser un alimento de bajo índice glucémico, alto volumen y baja carga calórica, favorece la saciedad y ayuda a mejorar la calidad global de la alimentación, plantea Cascú. “Sus tallos carnosos aportan textura y agua, y ayudan a aumentar el volumen del plato sin sumar calorías, algo especialmente relevante para planes de alimentación orientados al control del peso”.

Consumo y recomendaciones

Históricamente, el pak choi se ha utilizado como un componente en sopas, salteados y platos a base de vegetales. La mejor forma de consumir esta verdura, sostiene Cascú, es mediante cocciones breves, como salteado rápido, vapor corto o agregado al final de una preparación caliente. “Estas técnicas permiten conservar vitaminas y antioxidantes”, observa la experta en nutrición. “Aunque en la mayoría de los casos el pak choi se digiere bien cuando está crudo, en personas con digestión sensible o tendencia a la distensión abdominal puede tolerarse mejor ligeramente cocido, ya que la cocción ablanda la fibra y mejora la digestibilidad”.

En cuanto a combinaciones de alimentos que potencian la absorción de micronutrientes del pak choi, Cascú realiza tres recomendaciones:

Combinarlo con fuentes de grasa saludable (aceite de oliva, palta, frutos secos) mejora la absorción de carotenoides.

Asociarlo con alimentos ricos en vitamina C potencia la absorción de minerales.

Integrarlo con proteínas (vegetales o animales) ayuda a armar platos más completos desde el punto de vista nutricional.