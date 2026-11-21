Acceder a un control médico, realizarse un estudio especializado o recibir un diagnóstico a tiempo puede cambiar la calidad de vida de una persona. Sin embargo, para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos o no cuentan con los recursos necesarios, llegar a una consulta de alta complejidad no siempre resulta sencillo. Con el objetivo de reducir esa distancia, se pensó un consultorio sobre ruedas que acerca tecnología médica a hospitales públicos y centros de salud.

Se trata de la primera Unidad Móvil Oftalmológica de la Argentina, un vehículo especialmente acondicionado para realizar controles y estudios que habitualmente requieren equipamiento disponible en centros especializados. El objetivo es descentralizar la atención, facilitar el acceso a diagnósticos tempranos y contribuir a prevenir enfermedades que pueden provocar daños irreversibles en la visión.

Suelen instalarse dentro de camionetas

El proyecto nació de una iniciativa conjunta entre Charles Centro Oftalmológico y la Fundación Facoextrema. En sus primeros tres meses de funcionamiento, la unidad realizó más de 15 operativos en la Ciudad de Buenos Aires y distintos partidos del Gran Buenos Aires, como Merlo, Avellaneda, Tres de Febrero, Almirante Brown y Laferrere. En ese período, más de 500 personas pudieron acceder a evaluaciones oftalmológicas gratuitas.

Uno de los operativos más importantes se realizó en Resistencia, Chaco. Allí, la unidad también cumplió una función logística: trasladó el equipamiento necesario para montar un quirófano completo en el Hospital Perrando, donde se llevaron adelante 250 cirugías de cataratas gratuitas a pacientes en situación de vulnerabilidad.

El consultorio por dentro

La unidad funciona en una camioneta adaptada para realizar estudios oftalmológicos avanzados. Cuenta con un generador propio de energía y conexión satelital, que permite transmitir los resultados para que los especialistas puedan analizarlos en tiempo real, independientemente de la ubicación del vehículo.

Entre sus equipos dispone de un sistema de imágenes digitales que permite fotografiar prácticamente toda la retina en menos de medio segundo, sin contacto con el ojo y sin necesidad de dilatar la pupila. Este estudio ayuda a identificar alteraciones relacionadas con la diabetes, señales de presión arterial alta, lesiones en la retina y otras patologías.

También cuenta con un tomógrafo de coherencia óptica (OCT), que permite observar las distintas capas internas del ojo con gran precisión. Es una herramienta importante para detectar enfermedades que pueden avanzar sin síntomas, como el glaucoma, la degeneración macular asociada con la edad y las complicaciones de la diabetes en la retina. A estos recursos se suman un tonómetro para medir la presión intraocular, un sistema de evaluación de agudeza visual, un refractómetro para determinar la graduación y un equipo para realizar estudios de campo visual.

Prevenir para cuidar

Muchas enfermedades oftalmológicas pueden desarrollarse durante años sin manifestaciones evidentes. Por eso, los controles periódicos y la detección temprana son fundamentales para evitar complicaciones y preservar la autonomía de las personas.

“ El objetivo central del proyecto es llegar a los pacientes que más lo necesitan, apoyando a los hospitales públicos y centros de salud que hoy no cuentan con esta tecnología para que puedan diagnosticarlos a tiempo”, explica el doctor Martín Charles, director médico de Charles Centro Oftalmológico.

Con más de 500 personas evaluadas y 250 cirugías de cataratas realizadas en sus primeros tres meses, el consultorio móvil tiene previsto ampliar su recorrido y llegar a nuevas provincias.

La propuesta pone en evidencia una dimensión fundamental del bienestar: las posibilidades de cuidar la salud no deberían depender del lugar donde se vive ni de la situación económica. Acercar un consultorio puede significar mucho más que facilitar un estudio: puede permitir detectar una enfermedad a tiempo, evitar complicaciones y, en algunos casos, recuperar la visión.