Vanguardia médica y calidez humana: así Medifé busca simplificar la experiencia de sus asociados

Con un enfoque centrado en el paciente, la compañía de medicina privada Medifé refuerza su apuesta por la calidez y la cercanía, con el objetivo de que cada asociado se sienta escuchado, comprendido y respaldado frente a cualquier escenario de vulnerabilidad.

Desde sus comienzos en 1994, la empresa ha mantenido un crecimiento sostenido que la posicionó entre las prepagas más reconocidas de la Argentina, gracias a la amplitud de sus planes y a su capacidad de adaptación. Este acompañamiento humano se apoya sobre una sólida estructura de excelencia y vanguardia que conforma junto a la Fundación Medifé y el Sanatorio Finochietto. Su centro de salud propio es hoy un referente indiscutido en la atención de alta complejidad, avalado por su prestigio científico, constantes inversiones, acceso a tecnología de punta y cobertura en cirugía robótica.

Medifé hoy cuenta con 46 sucursales, como también una amplia cobertura de prestadores que complementan sus centros propios de atención a lo largo de todo el país.

En la actualidad, la compañía tiene como uno de sus objetivos centrales simplificar la vida diaria de las personas mediante la prevención y una autogestión ágil manteniendo siempre la calidez humana que la caracteriza. Para lograrlo, Medifé trabaja permanentemente en la actualización de sus plataformas digitales, facilitando la resolución de trámites, la reserva de turnos y las consultas. El desarrollo más destacado en esta línea es Cam Doctor, su servicio de telemedicina que integra la innovación de manera directa al cuidado cotidiano y que está organizado para resolver de forma personalizada el 80% de los problemas de salud más usuales.

La transparencia institucional se refleja en beneficios tangibles y en el acceso a los centros médicos más importantes del país. Los asociados cuentan con atención priorizada en el área de salud mental, soluciones concretas para trabajadores independientes y monotributistas mediante planes específicos, así como diferentes alternativas de cobertura médica que se adaptan a las necesidades individuales, familiares y también de las organizaciones.

Con la participación del comediante Nachito Saralegui, la campaña "Con vos en todas" tiene como objetivo reforzar su enfoque de acompañamiento de calidad centrado en las personas.

A través del trato humano directo, el respaldo de la más alta tecnología médica y el impulso a los programas de prevención, el grupo reafirma que el cuidado de la salud requiere un abordaje integral. Este valor diferencial es el eje que consolida el lanzamiento de su última campaña, “Con vos en todas”, un mensaje que funciona como una promesa explícita de respaldo constante y reafirma el compromiso de la institución de estar siempre presente.

Más detalles sobre la red de cobertura y beneficios en la web de Medifé.

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