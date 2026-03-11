Qué es el ciclo nasal que regula nuestra respiración y cómo cuidarlo para tener una buena salud

Una de las cosas más molestas de estar enfermo o tener alergias estacionales es que la nariz se congestiona y se bloquea. Esto hace que respirar por las fosas nasales sea frustrante o casi imposible. Pero incluso cuando no estás enfermo, quizás hayas notado que, al respirar profundamente, solo una de tus fosas nasales parece dejar entrar el aire. Antes de que entres en pánico y te preguntes si te estás enfermando, lo que estás experimentando es, en realidad, un proceso corporal normal.

Varias veces al día, sin que nos demos cuenta, el funcionamiento de las fosas nasales se alterna de forma natural, y hay una fosa nasal dominante por la que fluye el aire. Este proceso se llama ciclo nasal y desempeña un papel importante en la salud de nuestra nariz. De hecho, el cuerpo cambia de fosa nasal dominante con una frecuencia de hasta dos horas mientras estamos despiertos. Este cambio es menos frecuente durante el sueño, ya que nuestra frecuencia respiratoria disminuye y el volumen de aire que entra y sale del cuerpo disminuye.

Hay dos aspectos clave del ciclo nasal: la congestión y la descongestión. Durante la fase de congestión, una fosa nasal experimentará un flujo de aire reducido, mientras que la fosa nasal opuesta permanecerá abierta o descongestionada, permitiendo que pase más aire. La fase de descongestión fatiga la fosa nasal abierta, ya que el aire la reseca y la pone en contacto con patógenos. Por eso es importante que la fosa nasal dominante se intercambie.

Este ciclo alterno es automático y está regulado inconscientemente por el hipotálamo. Sin embargo, algunas personas no tienen ciclo nasal (como quienes padecen un trastorno hipotalámico). También existe evidencia de que la fosa nasal izquierda puede ser más dominante, especialmente en personas diestras.

Estudios sobre la respiración nasal incluso sugieren que cuando la fosa nasal derecha es dominante, el cuerpo se encuentra en un estado de mayor alerta o estrés. Pero cuando la fosa nasal izquierda asume el control, el cuerpo se encuentra en un estado más relajado.

El ciclo nasal es importante por varias razones. En primer lugar, protege el revestimiento de la nariz y el sistema respiratorio. Al menos 12.000 litros de aire pasan por él cada día, lo que lo convierte en una defensa clave contra los patógenos. Alternar la fosa nasal dominante reduce el riesgo de daños y facilita la protección del conducto nasal contra los patógenos.

La nariz también necesita descansar y repararse. La exposición al aire la seca, por lo que, sin tiempo para recuperarse, podría ser más fácil que los patógenos y la inflamación provoquen daños. Parte del proceso de congestión nasal también implica un aumento del flujo a los vasos sanguíneos. Esto garantiza que las fosas nasales se humedezcan adecuadamente para los procesos de reparación y recuperación, y que el aire se caliente y humedezca al pasar por ellas.

Función del ciclo nasal

Diversos factores pueden afectar la función normal del ciclo nasal. Afecciones respiratorias como resfriados y gripes provocan un aumento en la producción de moco. Esto restringe la capacidad de alternar las fosas nasales.

Alérgenos como el polen o los ácaros del polvo pueden causar inflamación grave de los tejidos nasales, lo que dificulta el funcionamiento adecuado del ciclo nasal. Ciertos medicamentos, como los utilizados para la hipertensión, también pueden causar irritación del revestimiento nasal. Esto se debe a que estos fármacos afectan los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los de la nariz.

El uso excesivo de descongestionantes nasales (durante más de cinco días seguidos) puede causar rinitis medicamentosa, una forma de congestión que se produce por el uso excesivo de estos medicamentos. La inflamación repentina de los tejidos de las fosas nasales afecta el ciclo nasal.

En otras personas, los problemas estructurales interfieren con su ciclo nasal. Los pólipos nasales, presentes en hasta el 4% de las personas, son una excrecencia del revestimiento nasal que generalmente se presenta en ambas fosas nasales. Estos limitan la facilidad con la que el aire pasa por las fosas nasales, lo que inhibe el flujo nasal y deja ambas fosas nasales constantemente bloqueadas.

Un tabique nasal desviado (donde el cartílago y la placa ósea entre las fosas nasales están descentrados) también puede provocar que las fosas nasales se sientan constantemente congestionadas o bloqueadas. Esto suele requerir cirugía para mejorar la respiración y la calidad del sueño. Incluso factores tan simples como acostarse en la cama o encorvarse pueden afectar el flujo nasal. Al acostarse, la sangre se acumula en los tejidos de la nariz. La gravedad también provoca que el contenido de los senos paranasales se desplace hacia la fosa nasal más cercana a la almohada. Esto puede bloquear una de las fosas nasales, dificultando la respiración e impidiendo que el flujo nasal funcione con normalidad.

Si tenés problemas con las fosas nasales bloqueadas, las infecciones como los resfriados y la gripe suelen ser las causas más comunes. La desobstrucción de las fosas nasales puede tardar hasta dos semanas. La sinusitis, en la que se infectan los senos paranasales, puede durar cuatro semanas.

Las alergias al polen también pueden ser una causa común de un ciclo nasal anormal. Este síntoma puede durar semanas, dependiendo del alérgeno específico al que seas alérgico. Tomar antihistamínicos regularmente durante la temporada de fiebre del heno puede ayudar a reducir los síntomas y despejar la congestión. Pero si notás que una fosa nasal está obstruida persistentemente durante más de dos semanas, suele ser recomendable que la revisen, sobre todo si tenés mucosidad o secreción nasal anormal.

*Por Adam Taylor, profesor de Anatomía de la Universidad Lancaster, en Reino Unido.