Qué es la intrusión salina y qué efectos puede tener en la economía y nuestra salud

Alguien abre el grifo del agua potable en Nueva Orleans, pero el agua es salada. En Bangladesh, los agricultores se ven obligados a convertir tierras antes fértiles en estanques salobres para criar camarones. En Gambia, una agricultora observa cómo sus cultivos se marchitan y fracasan, empapados en sal. En todo el mundo, los suministros costeros de agua dulce, anteriormente fiables, se están convirtiendo en sal, invadidos por agua de mar. Esta es la extraña y lenta crisis de la intrusión de agua salada, que afecta cada vez más a comunidades de todo el mundo.

La intrusión de agua salada se refiere al movimiento de agua salada continental, proveniente del océano o el mar, hacia acuíferos de agua dulce. Si bien está afectando principalmente a países de baja altitud como Gambia, Vietnam y Bangladesh hasta el momento, es un problema global, incluso para Estados Unidos. Se prevé que todos los continentes, excepto la Antártida, tendrán zonas costeras con al menos 1km de intrusión de agua salada continental para 2050.

Esta invasión del agua salada tiende a ocurrir gradualmente durante un período prolongado, pero presenta un impacto devastador a largo plazo sobre las fuentes de agua potable, el cultivo de arroz y las comunidades costeras de todo el mundo, dice Robert Young, profesor de geología costera en la Universidad de Carolina Occidental, en Estados Unidos.

Los buques del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. en el río Misisipi utilizan tuberías para contener la intrusión de agua salada Getty Images

“La intrusión de agua salada es un ejemplo perfecto de una crisis climática de evolución lenta”, afirma Young. Con demasiada frecuencia, nos centramos en grandes eventos como las tormentas y no prestamos atención a otros cambios que ocurren más lentamente. “Nos preparamos para los desastres equivocados, pero los efectos climáticos de evolución lenta son los que realmente pueden afectar el futuro de las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo”, añade.

Sal invasora

En Estados Unidos, la intrusión de agua salada ya está presente en muchos acuíferos costeros y amenaza las explotaciones agrícolas y el suministro de agua potable, especialmente en las zonas bajas del sur de Florida, donde el vulnerable acuífero Biscayne es la principal fuente de agua dulce.

Científicos descubrieron pozos en Rhode Island contaminados con agua salada. Los residentes de Luisiana incluso empezaron a notar un sabor salado en el agua del grifo, según informó The Guardian, y en 2023 el gobernador del estado de Luisiana solicitó una declaración de emergencia presidencial debido a sus efectos. La intrusión de agua salada en el agua potable no solo es desagradable. Estudios demostraron que las personas que beben agua salada tienen un mayor riesgo de sufrir consecuencias adversas para la salud, como hipertensión arterial y problemas de salud durante el embarazo.

La intrusión suele ocurrir en la frontera o interfaz entre el agua salada y el agua dulce. La posición de la sal depende del equilibrio entre el nivel del mar y el nivel del agua en tierra, afirma Holly Michael, hidrogeóloga costera de la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. “Cualquier proceso que incline ese equilibrio en un sentido u otro provocará que el frente salino se desplace tierra adentro”, añade.

La intrusión de agua salada puede dejar estériles tierras que antes eran fértiles Lena Nian/ BBC

Este proceso se está viendo agravado por el cambio climático, que provoca un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un aumento global del nivel del mar, afirma Michael. En algunos lugares, incluido Estados Unidos, la extracción excesiva de agua subterránea para necesidades domésticas, agrícolas e industriales también ha contribuido significativamente a la intrusión, permitiendo que el agua salada subterránea se introduzca en el suelo y los ríos.

Problemas para los agricultores

Pero son los agricultores costeros de algunos de los países más pobres del mundo los que ya son los más afectados por la intrusión de agua salada.

La enfermera Senneh era niña cuando empezó a cultivar arroz con sus padres en Sankandi, una pequeña aldea de unos 600 habitantes rica en manglares en Gambia. Sus padres le enseñaron que las plántulas de arroz prosperan en el agua, por lo que los cultivos solo deben cultivarse durante la temporada de lluvias, cuando el agua pluvial abundante favorece el riego. La práctica había funcionado para la familia durante generaciones: “Mi padre no era rico”, dice Senneh, que ahora tiene 59 años. “Trabajaba duro para mantener a la familia, pero durante la temporada de lluvias teníamos una cosecha abundante que nos permitía mantenerla”.

El arroz necesita mucha agua para crecer: se necesitan unos 2.500 litros para producir tan solo 1kg Getty Images

Senneh comenzó a cultivar arroz por su cuenta en 1987, poco después de casarse. Las abundantes cosechas de su campo, dice, ayudaron a alimentar a su familia, pero comenzaron a disminuir cuando el agua salada del océano Atlántico empezó a filtrarse en su arrozal de una hectárea hace unos cuatro años. La situación era completamente desconocida para Senneh. Empezó a observar retrasos en el crecimiento y menores rendimientos en sus cultivos de arroz y, a pesar de los esfuerzos por limitar el impacto, tuvo que trasladar su cultivo a otro lugar.

Gambia se encuentra entre los países más bajos del mundo, y la intrusión de agua salada se reportó por primera vez aquí en el siglo XIX. Sin embargo, el cambio climático es ahora el principal responsable de la intrusión de agua salada, afirma Sidat Yaffa, profesor de cambio climático y agronomía en la Universidad de Gambia. El río Gambia, que da nombre al país y es una de las vías navegables más largas de África Occidental, es la principal fuente de agua dulce para el cultivo de arroz en el país. El arroz necesita mucha agua para crecer: se necesitan unos 2.500 litros para producir tan solo 1kg.

Menos lluvia, menos agua dulce

El río Gambia se encuentra casi al nivel del mar y se ve gravemente afectado por la intrusión de agua salada, que transporta agua salina hasta 250 km tierra adentro, donde desemboca en afluentes comúnmente utilizados para la producción de arroz, afirma Yaffa.

Al mismo tiempo, añade, el aumento de las temperaturas provocó una disminución de las precipitaciones anuales en el país de aproximadamente un 30% desde la década de 1970, lo que ralentiza la recarga de aguas subterráneas y aumenta aún más la salinidad de los suelos. “Ahora tenemos menos lluvia y menos agua dulce proveniente de la lluvia”, dice Yaffa. En cambio, “tenemos más agua salobre que avanza río arriba desde el océano Atlántico y desemboca en el río Gambia”.

Senneh (a la izquierda) y Ceesay cultivaban arroz pero los campos ahora son salinos Lena Nian/ BBC

Empujando hacia atrás

Entre 2009 y 2023, Gambia experimentó una reducción del 42% en las áreas dedicadas al cultivo de arroz y una caída del 26% en la producción debido a la intrusión de agua salada, según una evaluación de impacto de 2024 realizada por la Agencia Nacional del Medio Ambiente de Gambia. Estos cambios se concentran en el sector tradicional del cultivo de arroz, que sustenta a miles de personas en el país. Esta nueva realidad amenaza la seguridad alimentaria en un país donde el 91% de las personas en extrema pobreza son agricultores.

Senneh no es una agricultora pasiva. En cuanto empezó a notar el problema, construyó un dique improvisado, que consistía en llenar bolsas con lodo y enterrarlas en la tierra para evitar que el agua salada penetrara más en su granja. Sin embargo, a pesar de intentarlo tres veces, dice que la solución nunca funcionó.

La producción de arroz en Gambia ha caído un 26% Getty Images

Finalmente abandonó la granja. “Tuve que irme por la intrusión de agua salada”, dice Senneh. “Ahora, todo el arrozal afectado está sin cultivar”. Senneh ahora cultiva en un pequeño terreno cercano que posee, pero dice que obtiene menos de un tercio de lo que antes obtenía y que sus siete hijos ya no comen bien. “Me siento muy mal porque mi familia antes comía hasta saciarse, pero ya no. Esto solo es una carga”, dice. Senneh ahora compra una bolsa de arroz importado por unos 30 dólares. “Nunca pensé que llegaría el día en que compraría arroz”, dice. “Es muy duro para mí”.

El arroz es una fuente de alimento crucial para los agricultores de subsistencia en Gambia, y si bien el país importa la mayor parte de su arroz , comprarlo resulta desconocido para muchos. Además, es inasequible, afirma Yaffa, en un país donde el salario mensual promedio es inferior a US$69.

Reteniendo la sal

Los agricultores de otras zonas bajas del mundo, desde Vietnam hasta la costa mediterránea y zonas costeras estadounidenses, como Florida y la península de Delmarva, se enfrentan a los efectos de la intrusión de agua salada. En Bangladesh, algunos pequeños agricultores reaccionaron a la inundación de sus tierras convirtiéndolas en estanques salobres para la cría de camarones, lo que puede contaminar aún más los suelos y generar conflictos entre los residentes costeros.

Pero la gente también está luchando contra esta invasión del agua salada. Florida, por ejemplo, instaló estructuras de control de salinidad que ayudan a separar el agua dulce del agua salada. “Lo que hizo Florida fue colocar compuertas de marea en los canales para evitar que el agua salada regrese”, dice Michael. “Abren las compuertas durante la marea baja, lo que permite que el agua se drene”.

De manera similar, Vietnam —donde una grave sequía en 2016, agravada por El Niño, empujó el agua salada 90 km tierra adentro— construyó compuertas multimillonarias para proteger el delta del Mekong, su granero de arroz, de la intrusión de agua salada. Sin embargo, estos proyectos a menudo estuvieron plagados de fracasos.

El aumento del nivel del mar está arrasando las zonas bajas, mientras que tormentas empujan el agua salada tierra adentro Getty Images

Otra solución de ingeniería en Florida es la inyección de aguas residuales, dice Michael, donde estas se recolectan, se tratan y se vierten al río. “Esto ayuda a repeler el agua salada en las aguas subterráneas. Eleva los niveles de agua en la tierra y, en cierta medida, reemplaza el agua extraída”.

China y los Países Bajos también adoptaron el enfoque del tratamiento de aguas residuales. En la ciudad china de Yingli, por ejemplo, el agua de lluvia tratada se utiliza directamente en las tierras de cultivo como agua de riego. En Gambia, Yaffa cuenta que en 1994 se construyó un dique para evitar que el agua salada se filtrara en los arrozales. “El dique fue una buena solución”, afirma. “Pero ahora está en mal estado y necesita muchas reparaciones”.

Con el “smartphone”

En Vietnam se están explorando otras soluciones para ayudar a los agricultores a adaptarse a la intrusión de agua salada. Un año después de la sequía de 2016, investigadores de la Universidad Tra Vinh pusieron a prueba una nueva técnica de cultivo de arroz con aguas más bajas, que alterna entre la inundación y el drenaje de los campos, y les ayudaron a monitorear los niveles de agua en los campos mediante sus teléfonos inteligentes.

Si bien la tecnología de sensor-aplicación utilizada actualmente es demasiado cara, los investigadores afirmaron que la caída en los precios de los sensores significa que pronto será más accesible, según Mongabay.

Las mujeres en Bangladesh va a buscar agua potable después de que su pueblo se viera afectado por la intrusión de agua salada Getty Images

Dương Văn Ni, director de la Fundación para la Conservación del Mekong, desarrolló un sencillo dispositivo portátil que permite a los agricultores de arroz comprobar si el agua es demasiado salada para el cultivo, aunque no ayuda a reducir la salinidad. También inspiró el cultivo de juncos nativos en el delta del Mekong, que prosperan en suelos salinos y se secan, se tejen en artículos como cestas y se venden, lo que proporciona una fuente de ingresos alternativa.

En la balanza

Pese a todas estas medidas, lo que está claro es que “no hay soluciones milagrosas, y lo que funciona en un lugar puede no funcionar en otro”, señala Lizzie Yarina, investigadora sobre adaptación climática en la Universidad Northeastern de Estados Unidos. A medida que el cambio climático se intensifica y el aumento demográfico continúa ejerciendo presión sobre los acuíferos de agua dulce, la crisis de salinidad no hará más que agravarse. Para 2100, casi el 77% de las costas mundiales se verá afectado por la salinidad, según un estudio de 2024. El sustento de muchos agricultores penderá cada vez más de un hilo.

En Gambia, Binta Ceesay, de 63 años, también empezó a experimentar la intrusión de agua salada en sus arrozales en Sankandi en 2019. Intentó aplicar excrementos animales a sus campos para mejorar la fertilidad del suelo, pero el agua salada seguía invadiendo. Entonces construyó un dique improvisado. También fracasó. Se vio obligada a abandonar su campo, donde antes cosechaba al menos 30 sacos de arroz por temporada para alimentar a su familia y pagar las facturas médicas y escolares de sus siete hijos.

La disminución de la producción de arroz generará hambre, dice un experto Getty Images

Senneh y Ceesay pasaron a cultivar hortalizas como lechuga y repollo, pero las escasas ganancias no cubren sus gastos, ni siquiera la compra de arroz importado. Para cubrir las necesidades de su familia, Ceesay dice que a veces pide dinero prestado a un grupo de mujeres al que pertenece en su aldea.

A Yaffa le preocupa el impacto de importar más arroz. “Temo que Gambia, especialmente las comunidades agrícolas, se enfrente a una grave escasez de alimentos que afectará sus vidas y medios de subsistencia”, afirma. La disminución de la producción de arroz, añade, “generará hambre y podría desencadenar disturbios en el país”.

Senneh también está profundamente preocupada y espera una solución permanente. Pero cree que la crisis se acabará pronto. “Apoyo la construcción de diques”, dice. “De lo contrario, la intrusión de agua salada empeorará y la vida será insoportable para nosotros. Temo que en el futuro mi segundo arrozal pueda verse afectado si no se hace nada”.