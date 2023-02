El desafío de la primera cita: nueve entrenadores dan las claves para encontrar el amor en tiempos modernos

escuchar

Un artículo titulado “Cómo conquistar a un hombre”, publicado por la revista Cosmopolitan en 1903, le dijo a los lectores: “Una chica inteligente no sobresale con sus discursos brillantes, tampoco eclipsa a quienes la rodean ni los hace sentir incómodos comparándolos”.

Un ensayo del año 1958 de la revista femenina McCall´s, (hoy fuera de circulación) se llamó: “129 maneras de conseguir un marido”. Allí se les aconsejó a las mujeres a que “rompieran su auto en lugares estratégicos” y que luego “lean los avisos fúnebres para encontrar a los mejores viudos de la zona”.

Por otro lado, en el exitoso libro “El arte de la seducción”, publicado en 2001, su autor Robert Greene le recomendó a todos aquellos que estuvieran en la búsqueda de parejas románticas, “usar el poder demoníaco de las palabras para sembrar confusión”.

Ahora bien, para obtener consejos sobre relaciones modernas y menos crueles, consultamos con algunos de los asesores de citas más destacados de la actualidad acerca de estrategias que no fallan sobre cómo encontrar el amor.

Kimberly Moffit, terapeuta de relaciones

Antes de obtener su título de doctorado en psicología, la Dra. Moffit, de 40 años, era miembro de Untamed, un trío de pop de chicas adolescentes con sede en Toronto. Ahora combina sus habilidades de actuación con la investigación clínica para sus 1,8 millones de seguidores en TikTok, donde publica videos como en el caso del llamado “Cuatro trucos psicológicos para parecer más atractiva”.

“Cuando empecé con TikTok, pensé que tal vez la gente aún quería saber cómo dar un beso”, dijo la Dra. Moffit. Así que, “hice un video que se llamó: ‘Cómo dar un buen beso’. Y le fue muy bien. Pero lo más sorprendente fue el siguiente: ‘Cómo dar un buen abrazo’. Ese video se volvió increíblemente viral”, contó la especialista.

Qué hacer en una cita: “Llenate de herramientas porque a veces, obtener lo que queremos no se da de manera natural”.

Qué no hacer en una cita: “Poner todo sobre la mesa”.

Bandera roja: “Mentiras piadosas”.

Punto de partida: “Acercate a alguien en una librería y preguntále si sabe dónde se encuentra el libro que estás buscando”.

Un emoji para coquetear: “Carita sonriente al revés. Es coqueto porque la persona del otro lado nunca sabe lo que significa”.

Lamont White, entrenador de citas, consejero de parejas

El Sr. White, de 42 años, es un casamentero y consejero de relaciones para hombres homosexuales y bisexuales de Atlanta. Además, fundó Better Way to Meet, una base de datos nacional con más de 5,000 solteros. Sus servicios incluyen simulacros de citas, donde él oficia de la segunda parte.

Después “les doy una devolución sobre su actuación”, contó este hombre y agregó: “La gente me dice: ´sonreí y fui educado´, pero, acaso ¿le halagaste el perfume? Para dar la mejor impresión tenés que oler fresco.

Necesito que vayas a tu casa y te duches. Usá ropa limpia. Si estuviste todo el día en el trabajo, eso es lo que vas a irradiar”. A su vez, recomienda que las citas sean activas y propone hacer escaladas indoor o lanzar hachas. “Tengo algunos consejos para los homosexuales”, dijo el Sr. White en un video reciente de Instagram. “No saques a cenar a tu chico. Repito, ¡matá la idea de la cita para cenar!”.

Qué hacer en una cita: “Lograr que la persona se sienta especial”.

Qué no hacer en una cita: “Mentir”.

Bandera roja: “Mal temperamento”.

Punto de partida: “Halago seguido de pregunta: ‘Me encantan esos anteojos que tenés puestos, ¿dónde los conseguiste?’”.

Un emoji para coquetear: “No podés comunicarte correctamente a través de mensajes de texto”.

Lamont White, entrenador de citas y consejero de parejas, sugiere que las citas sean activas y no en formato cena Shutterstock

María Avgitidis, casamentera

La Sra. Avgitidis, de 38 años, dice que ha generado más de 5000 primeras citas a través de su empresa para conocer gente, Agape Match, con sede en Nueva York. “Mi trabajo es sacarle las gafas color de rosas a la gente y decirles: ´Hola, estás confundido´”, comentó la experta. Según dice, “si todavía estás estancado hace tres meses en la misma situación, la otra persona te está haciendo perder el tiempo”, arremetió.

Esta casamentera describe su negocio, -cuyo nombre deriva de una palabra griega para aludir a un amor espiritual y desinteresado-, como una alternativa que a diferencia de las aplicaciones de citas actuales, tiene que ver con la vieja escuela. “¡Preparo a la gente para ganarse la vida como mi abuela!” así se describe a sí misma en su biografía de Instagram.

Su trabajo es tratar de encontrar coincidencias entre sus clientes. Además, cuenta con un programa para crear perfiles optimizados y actualizados en base al estilo personal y con fotografías profesionales. En su podcast, Ask a Matchmaker, la Sra. Avgitidis ofreció la ‘Teoría de Tucci’, que postula que los hombres que aprecian al actor Stanley Tucci, suelen ser personas de gran devoción por el otro.

Qué hacer en citas: “Conocé la diferencia entre el amor eros y el amor ágape”.

Qué no hacer en una cita: “No obsesionarse. El propósito de una primera cita es tener una segunda”.

Bandera roja: “Escuchan a Andrew Tate”.

Punto de partida: “Hola. ¿Cómo te llamás?”.

Un emoji para coquetear: “La carita derretida”.

Uno de los consejos es no obsesionarse con el otro en la primera cita, porque el propósito es tener una segunda Shutterstock

Anna Kai, influencer de citas

La Sra. Kai, de 32 años, se llama a sí misma “una fracasada convertida en influenciadora”. ¿Qué significa eso exactamente? “Me gano la vida hablando de mis relaciones fallidas en Internet”, dijo. Esta influencer, publica videos en una sección que apodó “Preparate conmigo”, donde brinda consejos sobre relaciones de amor complicadas. Mientras se maquilla, cuenta sus propias historias de angustia.

En un video habló sobre un ex (“llamémoslo Chad”) que trabajaba en finanzas. A él se refirió con aforismos soñadores como: “La vida no se trata de ser perfecto, se trata de ser real”, y continuó: También bebía una botella de Malbec todas las noches y fumaba cigarrillos porque, en el fondo, odiaba su vida”.

Mientras se pegaba pestañas postizas, explicó que “no estaba saliendo con el verdadero Chad”, sino con una “fantasía”. Y al final, uno de sus dichos le quedó resonando: “La vida realmente no se trata de ser perfecta, se trata de ser real contigo mismo”, dijo la Sra. Kai, antes de arrojar un tubo de lápiz labial líquido sobre la mesa y alejarse de la cámara.

Qué hacer en una cita: “Confiá en quien te hace sentir cómodo. Es posible que de inmediato no sepas si amás a alguien, pero lo importante es saber con quién te sentís en casa”.

Qué no hacer en una cita: “No cuestiones tu intuición. Si alguien te hace sentir raro, es la persona equivocada”.

Bandera roja: “Los que dan malas propinas. Si el otro puede sentarse en un bar y tomarse un cóctel de US$18, también puede dar una propina del 20%”.

Punto de partida: “Investigá. La biografía de mi esposo en la app de citas Bumble era “amante de los condimentos”. Así que le pregunté sobre su condimento favorito. Ahora tenemos mucha salsa picante en nuestra heladera”.

Un emoji para coquetear: “Usá el emoji de las heces y fijate qué pasa”.

Anthony Recenello, entrenador de habilidades sociales

El Sr. Recenello, de 38 años, es un estudiante del encanto. Se fija quién lo tiene y cómo funciona. Después, lo desglosa en sus videos de YouTube como “Los 5 hábitos atractivos que usa Taylor Swift cuando conoce gente”. Al respecto contó: “Me gusta cuando las cosas están completamente diseñadas y pensadas”.

Durante los últimos 15 años, el Sr. Recenello, que vive en Los Ángeles, ha estado transmitiendo sus hallazgos a clientes privados, espectadores de YouTube y estudiantes de sus cursos online (como Textual Healing). En el libro “Citas para introvertidos”, menciona tres cualidades que hacen atractiva a una persona: presencia, propósito y salud.

Qué hacer en una cita: “Descubrí quién sos, quién te gusta y dónde está”.

Qué no hacer en una cita: “Coquetear con la gente. Simplemente metete en comunidades de personas con ideas afines y hacete amigos”.

Bandera roja: “Negatividad en una primera cita y demostrar necesidad ya que, se trata de un aspecto que tiene que ver con pedir y el amor es lo contrario, es entrega.

Punto de partida: “No es lo primero que decís si no, los diez a 30 segundos segundos que dura tu presentación. Lo importante es dejar en claro que la conversación no es solo tuya, también le pertenece al otro”.

Un emoji para coquetear: “El jabalí al que le explota la cabeza”.

Según Anthony Recenello, hay tres cualidades que hacen atractiva a una persona: su presencia, propósito y salud Shutterstock

Daphney Poyser, casamentera

En el pico de la pandemia, Daphney Poyser, de 59 años, contrató a un casamentero. No funcionó. “Me quitaron el dinero y nunca me dieron nada”, dijo. La experiencia la dejó decepcionada con la industria en general.

“Fue desafortunado cuando me di cuenta de que no todos trabajan con personas trans, pansexuales y bisexuales, o género fluido”, añadió. Entonces, en 2020, la Sra. Poyser fundó Fern Connections, una empresa para buscar parejas LGBTQIA en Dallas. “Una de las cosas únicas que hago es sentar las bases”, dijo. “Si un cliente tiene VIH, le advierto a su potencial pareja sobre la situación. Todo tiene que estar claro y aceptado antes de conocerse. Lo mismo aplica a si una persona es trans. Nadie debería preocuparse por contar su historia y pensar que podría ser rechazado por eso”, explicó la especialista.

Sus servicios de búsqueda de pareja incluyen entrevistas de compatibilidad con preguntas como “¿Qué te hace feliz a diario?”. En las sesiones de asesoramiento, la Sra. Poyser da consejos prácticos, como su regla de los 30 días: “Todos estamos atravesando distintas cosas o enredos con otras personas. Entonces cuando empezás una nueva relación, se necesita tiempo para volver a arrancar de cero. Se estima que esto lleva un promedio de 30 días”.

Qué hacer en una cita: “Seguí la corriente y divertite”.

Qué no hacer en una cita: “Ser cauteloso”.

Bandera roja: “La gente no se presenta como dice que lo hará”.

Punto de partida: “¿Cómo estás?”

Un emoji para coquetear: “Me encanta el guiño. Hazlo en persona también”.

La casamentera, Daphney Poyser, propone seguir la conversación y divertirse EpicStockMedia - Shutterstock

Megan Weks, entrenadora de citas en línea

Cuando la Sra. Weks, de 43 años, trabajaba en ventas en el área de telecomunicaciones, su jefe tiraba un cuaderno arriba de la mesa de la sala de conferencias con el dibujo de un embudo. Allí les pedía a los empleados que anotaran nombres de los posibles clientes. Después les repetía: “Solo con el 20% de sus clientes potenciales se cerrarán tratos”.

Años más tarde, la Sra. Weks aplicó esta idea a su vida amorosa: “Si no estás teniendo suerte, no es que no seas adorable”, dijo desde su casa en Long Island. “Es que tu proceso no está optimizado”. Su llamado Método Manfunnel se trata de no quedarse atascado en el 98% de las coincidencias de las primeras citas online. “Veo que las mujeres se encariñan muy temprano y pasan años en estas relaciones imaginarias”, sostuvo la Sra. Weks y agregó: “La idea con The Manfunnel, es enfocarse en personas que se interesan por vos”. Para la especialista, esta teoría está dirigida a mujeres heterosexuales.

Qué hacer: “Dejá que el miedo al rechazo no te interceda”.

Qué no hacer en citas: “Algo que yo llamo ‘recostarse y rezar’ es el error más grande que están cometiendo las mujeres. Tienen intimidad en la primera cita, y después esperan que prospere”.

Bandera roja: “Nombres de mascotas”.

Punto de partida: “Admiro que vos...”.

Un emoji para coquetear: “Los emojis son cursis y caricaturescos. Estoy en contra de los besos en la cara y los corazones. Usá punto y coma y paréntesis para un guiño sonriente. Nada exagerado. BlackBerry Messenger, cariño”.

Thomas Edwards recomienda animarse a dar el primer paso ViDI Studio - Shutterstock

Thomas Edwards, “compañero profesional”

El Sr. Edwards, de 37 años, está notablemente relajado. En una publicación de su blog titulada “Cómo convertirse en la persona más relajada del planeta”, propone que cultivar la “relajación” tiene que ver con la “aptitud emocional”.

A través de su curso online llamado “Dynamic Dating” y sesiones de asesoramiento, el Sr. Edwards, que vive en Carlsbad, California, enseña a los clientes a contenerse un poco. “No importa cuán atractiva pueda ser, podés actuar como si no fuera gran cosa”, advierte. Cuando comenzó su negocio, el wingman, acompañaba regularmente a sus clientes a salidas, por ejemplo a Starbucks o el supermercado Whole Foods. Luego, les brindaba comentarios acerca de sus comportamientos dudosos, aquellos que podrían evitar que establezcan conexiones románticas. Según confesó, gracias a su trabajo logró alrededor de 400 matrimonios.

Qué hacer en una cita: “Estate dispuesto a dar el paso”.

Qué no hacer en una cita: “Ocultar tus intenciones”.

Bandera roja: “La forma en que manejan los conflictos no se alinean con vos”.

Punto de partida: “Sé que esto es aleatorio y que no me conocés, pero tenía que venir a saludarte, me resultaste muy interesante”.

Un emoji para coquetear: “No podés equivocarte con un emoji de beso. Existe cierta sutileza entre el emoji del beso y el del beso con el corazón, pero no te asustes. Igualmente, cualquiera de los dos son una buena señal”.

Matthew Hussey, orador motivacional, autor

Es conocido como experto en citas gracias a su best-seller de 2014, “Get the Guy: Learn Secrets of the Male Mind to Find the Man You Want and the Love You Deserve”. El Sr. Hussey, de 35 años, nació en Essex, Inglaterra, y vive en Los Ángeles. A través de videos de YouTube, brinda consejos prácticos y entusiastas sobre citas.

Entre ellos se destacan: “3 mensajes de texto que se pueden enviar para llamar su atención de alguien al instante” y “5 formas irresistibles de coquetear con hombres.”

En el último caso, el Sr. Hussey aconseja a las mujeres que “tomen un sorbo” de una bebida para llamar la atención de la persona con la que están saliendo. Eso atraerá su atención hacia los labios y te dará la oportunidad de “atraparlo”, dijo.

Una vez que hayas terminado el sorbo, el Sr. Hussey aconseja decir: “No podés mirarme así”. No obstante, advierte a los espectadores que usen todos sus tips con cuidado.

Qué hacer en una cita: “Que tu juego sea largo, sin apuros. Se necesita mucho tiempo para entablar relaciones con las personas equivocadas”.

Qué no hacer en una cita: “No inviertas en alguien basado en cuánto te gusta. Hacelo en base a cuánto el otro está dispuesto a dar por vos”.

Bandera roja: “Inconsistencia”.

Punto de partida: “La mejor frase para captar la atención de alguien es hablarle de manera natural, sin parecer que estuviera todo premeditado”.

Un emoji para coquetear: “Cara sonrojada. Hay dos que se sonrojan. Estoy hablando del que tiene la sonrisa más estrecha. Hay una vulnerabilidad en ello. Si dijiste, ‘Esta noche fue divertida’, está bien. Pero si agrega el emoji sonrojado, es instantáneamente más vulnerable. Lo que significa es: ’Me generaste algo´”.

Por Cara Schacter

The New York Times

The New York Times