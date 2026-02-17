Intentaron entrar a EE.UU. con un envío de rosas, pero la CBP descubrió en Texas un contrabando por más de US$6 millones

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al puerto de entrada de Laredo, en Texas, retuvieron un envío de rosas por San Valentín transportado en un camión. Al analizar el contenido, descubrieron que llevaba un cargamento de droga por más de seis millones de dólares.

La CBP descubrió que llevaban contrabando por más de US$6 millones oculto en un envío de rosas

En el marco de las celebraciones por el Día de los Enamorados, los envíos de rosas en Estados Unidos son muy frecuentes, y algunos delincuentes intentan aprovechar esta situación para pasar desapercibidos.

En este contexto, el martes 10 de febrero, en el Puente de Comercio Mundial, en Texas, un oficial de la agencia encontró un camión y remolque T3 International de 2018 con un manifiesto de envío de rosas/flores frescas.

Al analizar el envío de rosas para San Valentín, expertos de la CBP encontraron 211 paquetes que contenían 507 libras (230 kilogramos) de presunta cocaína Flickr CBP

Tras una revisión inicial, lo remitió para una inspección secundaria, según relató la CBP en un comunicado. Allí, apoyados en un equipo canino y un sistema de revisión no intrusiva, los agentes encontraron algo inusual.

En el interior del vehículo, descubrieron ocultos 211 paquetes que contenían 507 libras (230 kilogramos) de presunta cocaína. De acuerdo con la información de las autoridades, estos narcóticos tienen un valor en la calle de US$6.899.798.

Tras el descubrimiento, la CBP incautó los narcóticos. Luego, agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) abrieron una investigación sobre la confiscación.

“Esta importante incautación de cocaína en el Puente del Comercio Mundial destaca la firme dedicación de nuestros oficiales para proteger nuestras fronteras y comunidades de la amenaza del tráfico ilícito de drogas. El descubrimiento en un cargamento de rosas demuestra la vigilancia y la pericia de nuestros oficiales”, manifestó al respecto Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

Envíos de rosas por San Valentín: las incautaciones récord de la CBP

El 6 de febrero, la agencia emitió un comunicado en el que resaltó que los especialistas en agricultura estaban cerca de establecer otro año récord en cuanto a la incautación de envíos de tallos de flores cortadas antes del Día de San Valentín.

En aquella fecha, los expertos ya habían inspeccionado más de mil millones de flores cortadas. De estos envíos, interceptaron más de 600 plagas y enfermedades vegetales que ingresan ilegalmente a Estados Unidos.

Los especialistas agrícolas de la CBP examinan meticulosamente todas las flores y plantas que entran a Estados Unidos; una sola plaga puede ser muy dañina Ozzy Trevino - CBP

La agencia señaló que, aunque se encuentra un número relativamente pequeño de plagas dañinas entre los millones de tallos inspeccionados, incluso una sola puede causar daños a los cultivos estadounidenses.

La plaga más común hasta la fecha, Entyloma meridionale, es un hongo patógeno que puede causar la muerte del tejido foliar, por lo que reduce la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis.

La segunda más común, Noctuidae (familia de polillas), causa graves daños al cortar las plántulas en la base, defoliar las plantas o perforar frutos y tallos.

Rosas, flores y productos agrícolas: lo que se debe tener en cuenta para evitar problemas

Importar plantas o productos agrícolas a EE.UU. no es solo un trámite aduanero, sino que consiste en un proceso sanitario regulado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés).

Antes de importar flores u otros productos agrícolas, las personas deben consultar los requisitos para evitar problemas con la CBP Flickr CBP

Es importante considerar la obligación de declarar toda mercancía para evitar problemas. No hacerlo puede resultar en confiscación, multas o prohibición futura. En caso de que desee importar un producto de este tipo, la persona debe considerar ciertos factores:

Algunas plantas están prohibidas : es relevante consultar los requisitos específicos en la base oficial de los Requisitos de Importación de Productos Agrícolas (ACIR, por sus siglas en inglés).

: es relevante consultar los requisitos específicos en la base oficial de los Requisitos de Importación de Productos Agrícolas (ACIR, por sus siglas en inglés). Muchos productos requieren permiso previo de APHIS, especialmente plantas vivas, semillas para siembra y material vegetal para investigación.

especialmente plantas vivas, semillas para siembra y material vegetal para investigación. Ciertos productos, como flores cortadas, frutas y materiales frescos, requieren un certificado fitosanitario.

Al ingresar, CBP y APHIS inspeccionan físicamente el envío. Si notan irregularidades, podrán retener el envío, exigir tratamiento adicional o destruir la carga.

Las autoridades aconsejan también mantener documentos completos y originales y consultar a APHIS si el producto no está claramente listado.