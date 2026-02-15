Anto Roccuzzo mostró la intimidad de San Valentín con Lionel Messi y sorprendió con el menú y el regalo

Antonela Roccuzzo compartió en su perfil de Instagram la intimidad de su noche de San Valentín con su marido: ni más ni menos que Lionel Messi, capitán de la selección argentina y del Inter Miami. Justamente radicados en la ciudad ubicada en la costa de Florida, la influencer compartió fotos de una velada única y solo se limitó a poner dos emojis para describir la publicación: una rosa y un corazón, todos rojos.

La primera foto muestra a ambos sonrientes y de gala, Messi con un look inusual al que suele mostrar. El Diez aparece con camisa y de traje. En esa imagen se los ve a ambos en un restaurante donde compartieron sushi y chocolates, un gran menú acorde al Día de los Enamorados, que tuvo lugar el pasado sábado 14 de febrero.

La publicación que compartió Anto Roccuzzo por el Día de los Enamorados junto a Lionel Messi

El detalle en el menú que degustaron muestra no solo el delicioso y fresco sushi, sino que el postre consistía en frutillas bañadas en chocolate y un cartel con un detalle importante: “LOVE”.

El menú del 14 de febrero para Messi y Anto Roccuzzo

A su vez, Anto Roccuzzo mostró detalles de su outfit que hicieron juego con los tonos que eligió el capitán de la selección. La Pulga lució un traje negro pero su camisa tenía matices en rojo/bordó. Antonela, por su parte, eligió un vestido corto y muy sensual, también en un tono de bordó/chocolate que le hacía juego con los tacos, la cartera y su bronceado de Miami.

Los detalles y la preparación de Antonela Roccuzzo para su festejo del Día de los Enamorados con Messi @antonelaroccuzzo

Como suele hacer en sus redes, Antonela mostró detalles de su preparación y allí se pudo ver las características de su cartera de una reconocida marca: Yves Saint Laurent (YSL).

El look de Anto Roccuzzo para su velada romántica con Lionel Messi @antonelaroccuzzo

Otra imagen que mostró la influencer y modelo, fue una foto de la playa, como si el restaurante hubiera tenido esa vista. Sin embargo, no dieron precisiones de cuál fue el sitio que eligieron para celebrar su amor. Un amor que ya lleva casi dos décadas y tres hijos en común: Thiago, Mateo y Ciro.

La playa de Miami apareció como escenario de la puesta romántica de Roccuzzo y Messi @antonelaroccuzzo

Por último, Anto Roccuzzo reveló el gran regalo que le hizo su marido. El gran regalo tenía un gran tamaño: un oso de peluche gigante donde la modelo aprovechó para descansar y posar para una última foto, ya más informal y de entre casa, que solo logró mostrar, una vez más, todo el amor que se tienen.

Anto Roccuzzo y el enorme peluche que le regaló Lionel Messi para el Día de los Enamorados @antonelaroccuzzo

Lionel Messi se encuentra en estos momentos de reposo en Miami tras sufrir una lesión que lo dejó afuera del último amistoso en Puerto Rico. La lesión la comunicó el propio Messi en un video en el que aparece sentado en una escalera. Informó que en el amistoso frente a Barcelona de Guayaquil, debió ser reemplazado por razones físicas. Tras marcar un gol y dar una asistencia, Messi fue sustituido por Luis Suárez a los 13 minutos del segundo tiempo.

Lionel Messi explica la lesión que lo obliga a postergar un amistoso de Inter Miami

Esto dice Messi en el video: “Quería mandarle este mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la que iba a ir al partido como al entrenamiento. En el último amistoso en Ecuador terminé con una molestia (muscular), por eso salí antes del final. Junto con la organización se decidió suspender este partido. Espero que se pueda reprogramar y nos podamos ver para visitarlos pronto. Les agradezco por el cariño, sé que estaban todas las entradas vendidas. Espero que podamos hacer el partido más adelante. Les mando un abrazo grande”.