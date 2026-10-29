Respirar y hacer una pausa: en Bienestar Fest TENA invitó a conectar con el cuerpo y el movimiento a través del yoga

El bienestar también puede encontrarse en una pausa, en una respiración profunda o en la posibilidad de volver a conectar con el propio cuerpo. Con ese eje, TENA participó de Bienestar Fest con una propuesta centrada en el movimiento y el disfrute: dos clases de yoga que invitaron a los asistentes a regalarse un momento para sí mismos.

La experiencia se inscribió bajo del concepto “Siempre en movimiento con TENA”, una invitación a no dejar de lado aquellas actividades que hacen bien y forman parte de la vida cotidiana. Para la marca, acompañar a las personas con incontinencia también implica brindarles las herramientas adecuadas y construir la confianza para que puedan continuar disfrutando de sus rutinas y de aquello que les gusta hacer.

La Zona Chill del festival estuvo repleta: nadie quiso perderse la clase de yoga propuesta por TENA. IGNACIO ARNEDO

Una momento para estar en contacto con uno mismo

Las clases estuvieron a cargo de Nicole Guillemette, quien trabaja con el yoga y el autoconocimiento como herramientas para reconectar con uno mismo. En ese contexto, la práctica permitió llevar el mensaje de TENA a una experiencia concreta: detenerse por un instante, prestar atención al cuerpo y disfrutar del movimiento desde un lugar personal.

Nicole Guillemette fue la responsable de las dos clases, quien alentó a los presentes a participar sin sentirse limitados. IGNACIO ARNEDO

La propuesta se aleja de la idea de que el bienestar está asociado a exigencias o a determinados niveles de rendimiento. En cambio, planteó el movimiento como una posibilidad para todos, respetando los tiempos de cada persona.

La clase era apta para los diferentes niveles de flexibilidad y entrenamiento. Para que todos puedan ser parte. IGNACIO ARNEDO

La experiencia también permitió abordar desde un lugar cotidiano una temática que puede generar inseguridad y condicionar algunas actividades: la incontinencia. Por eso, TENA acompaña a las personas para que puedan continuar con sus actividades y mantener aquellos espacios que son parte de su bienestar, ofreciendo diferentes tipos de productos que acompañen este síntoma, generando confianza.

Como parte de la experiencia de la marca en el festival, las participantes recibieron muestras de productos TENA después de la actividad. IGNACIO ARNEDO

TENA facilitó mats de yoga para hacer la práctica con mayor confort. IGNACIO ARNEDO

Además de participar de las clases, los asistentes recibieron muestras de productos como una manera de extender la experiencia más allá del festival. Así, el paso de TENA por Bienestar Fest puso el foco en una idea sencilla: el bienestar también consiste en poder seguir haciendo aquello que nos gusta. Moverse, relajarse, encontrarse con uno mismo y disfrutar de cada momento para mantener de una vida activa, con seguridad.

Para conocer más de sus productos, podés visitar el sitio web de TENA.

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