Silvia Congost: “La autoestima es la base de la mayoría de los problemas de los seres humanos”

“Cuando nos preguntamos ‘¿cómo es mi autoestima?’, lo que en realidad nos estamos preguntando es ‘¿cuán valioso me siento?’. Y eso nos lleva automáticamente a cómo resolvemos las situaciones que vivimos en la vida. Los psicólogos sabemos que la autoestima es la base de la gran mayoría de los problemas de los seres humanos”.

Después de superar una relación tóxica que vivió en primera persona, la psicóloga Silvia Congost se convirtió en experta en temas como dependencia emocional, autoestima y conflictos de pareja. Es autora de varios libros –entre ellos Si duele, no es amor; Cuando amar demasiado es depender; A solas y Autoestima automática–, brinda conferencias y en forma habitual comparte en sus redes contenido vinculado con la importancia de mantener “relaciones sanas”. Un aspecto en el que, sin lugar a dudas, la autoestima resulta crucial.

“Si pienso que soy una persona poco valiosa, en lo que son las relaciones de pareja eso me va llevar, probablemente, a tener miedo de que nadie me elija. Entonces voy a conectar con el miedo a quedarme sola, a no poder ser madre, a verme desvalida. Y eso puede generar una serie de consecuencias, como que me aferre a una persona y a una relación que tal vez es tóxica. Porque antes que quedarme sola, prefiero seguir ahí”.

Estas reflexiones de Silvia Congost forman parte de otra de las entregas de Aprendemos juntos, la siempre interesante e inspiradora propuesta educativa y transformadora de BBVA que comparte infinidad de charlas, entrevistas y contenidos de la mano de algunas de las personalidades más brillantes de la ciencia, las artes, el deporte, las humanidades y la filosofía.

Los seis pilares de la autoestima

Durante la conversación de casi una hora Congost citó a Nathaniel Branden, psicoterapeuta canadiense que escribió un libro titulado Los seis pilares de la autoestima. “El primero de ellos es vivir de una forma consciente. Es decir: ser personas que nos analizamos, que somos capaces de hacernos preguntas, que tratamos de mirarnos para ver qué deberíamos cambiar para tener una vida mejor o ser mejores personas”, explicó la psicóloga. “Otro pilar es la aceptación de uno mismo. Aceptarnos significa abrazarnos por ser como somos. Y eso no lo podemos hacer sin conectar con algo que para mí es muy importante, que es nuestro niño interior. Hacer un viaje para descubrir cómo ha sido ese niño, cómo nos trataron nuestros padres, qué nos dieron y qué nos faltó ayuda a entender por qué tenemos la autoestima que tenemos”.

Según la experta, aceptarnos como somos, y aun así abrazarnos, nos lleva al tercer paso, que es tomar responsabilidad. “Debo darme cuenta de que es responsabilidad mía hacer algo para mejorar en aquellos aspectos en los que eso sea posible. Y pedir ayuda si la necesitamos. Pero asumir que hay cosas que deberíamos cambiar”.

Aprendemos juntos

“Otro pilar muy importante es la asertividad: es esa capacidad de expresar nuestros derechos, gustos, opiniones y deseos delante de otras personas. Siempre con respeto, pero expresar lo que sentimos y si hay algo que nos disgusta. Y la capacidad de decir no, que tantas veces nos cuesta porque tenemos miedo a lo que pensarán, o a generar una discusión, o a quedarnos solos”.

Otro punto clave tiene que ver con vivir con un propósito. “No podemos tener una buena autoestima si no sabemos hacia dónde vamos. De hecho, creo que hay pocas cosas que en el ser humano generan tanta ansiedad como sentir que vamos a la deriva”, marcó. Y concluyó: “El último pilar sería vivir de forma íntegra, tratar a todos por igual y a todo el mundo con respeto, no juzgar, no etiquetar, ser claros con lo que queremos, dejar espacio, aceptar a los demás como son, pero también poner límites. Cuanto más vivamos como personas íntegras, más vamos a crear en nuestro entorno personas con una buena autoestima”.

