Una taza de té puede ser mucho más que una bebida caliente. Puede representar una pausa, una alternativa al café o una forma de sumar variedad a la hidratación cotidiana. Entre las opciones que despertaron interés en el último tiempo aparece el té de ginseng, al que popularmente se atribuyen efectos sobre la energía, la concentración y el sistema cardiovascular.

Pero ¿qué hay realmente detrás de estas afirmaciones?

El ginseng es una planta utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional asiática. Las variedades más conocidas pertenecen al género Panax, como el ginseng asiático o coreano (Panax ginseng) y el ginseng americano (Panax quinquefolius).

“Sus componentes más estudiados son los ginsenósidos, sustancias bioactivas a las que se atribuyen buena parte de sus posibles efectos metabólicos, antiinflamatorios y vasculares”, explica el Dr. Hernán Krimer, médico cardiólogo (MN 121253).

No es exactamente un té

Aunque habitualmente se lo llama “té de ginseng”, desde el punto de vista botánico se trata de una infusión. A diferencia del té verde o negro, no proviene de Camellia sinensis, sino de la raíz de ginseng o de preparados que contienen sus extractos. Además, su efecto no depende principalmente de la cafeína, por lo que algunas personas lo consumen buscando vitalidad sin recurrir necesariamente al café.

Un punto importante es que infusión, raíz fresca y extractos concentrados no son equivalentes: la concentración de ginsenósidos varía considerablemente entre productos.

El ginseng es un estimulante que puede tener efectos similares a la cafeína Getty Images

Tres posibles beneficios según la evidencia

1. Salud cardiovascular y circulación

La investigación sobre el ginseng y el corazón muestra indicios prometedores, aunque no definitivos. Un metaanálisis publicado en 2024 que reunió 45 ensayos clínicos aleatorizados observó una reducción promedio de 2,57 mmHg en la presión arterial sistólica, además de pequeñas disminuciones en el colesterol total, LDL y marcadores inflamatorios como la proteína C reactiva.

Sin embargo, la evidencia exige cautela. Un metaanálisis posterior, publicado en 2025 sobre 70 estudios y 4.506 participantes, no halló efectos globalmente significativos sobre la presión arterial o el perfil lipídico.

“Estas diferencias son modestas y existe una importante heterogeneidad entre los estudios. Desde el punto de vista cardiológico, yo lo definiría como un posible complemento dentro de un estilo de vida saludable y nunca como un tratamiento cardiovascular”, señala Krimer.

2. Memoria y función cognitiva

El impacto sobre la mente es otro de los ejes más estudiados. Un metaanálisis de 2024 que reunió 15 ensayos aleatorizados (671 participantes) mostró una mejora modesta en pruebas específicas de memoria, aunque no registró beneficios significativos en la cognición global, la atención o la función ejecutiva.

Por su parte, el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de EE. UU. (NCCIH, por sus siglas en inglés) coincide en que existen hallazgos preliminares sobre el rendimiento cognitivo en adultos de mediana edad, pero subraya que la evidencia actual sigue siendo limitada.

Desde el punto de vista cardiológico la infusión de ginseng podría considerarse como un posible complemento dentro de un estilo de vida saludable, pero nunca como un tratamiento cardiovascular, asegura Krimer Sutprattana Studio - Shutterstock

3. Energía y menor sensación de fatiga

La búsqueda de vitalidad es una de las razones principales para su consumo. Una revisión sistemática de 2023 sobre 19 estudios (2.413 participantes) reportó un efecto favorable pequeño del ginseng asiático sobre la fatiga general.

Pese a esto, los resultados no son uniformes en todos los ensayos clínicos. Las instituciones de salud advierten que no debe considerarse un estimulante de acción inmediata equivalente a la cafeína ni un tratamiento para el cansancio crónico.

¿Entonces protege el corazón?

La evidencia no permite afirmar que el ginseng prevenga eventos graves como un infarto o un accidente cerebrovascular (ACV). Modificar de forma discreta un marcador de laboratorio en un ensayo clínico no equivale automáticamente a un beneficio clínico comprobado en la población general.

“Todavía no podemos afirmar que tomar ginseng prevenga un infarto, un ACV o una enfermedad cardiovascular”, advierte Krimer.

Cómo consumirlo

No existe una “dosis cardiovascular” universal para una infusión casera. Los estudios científicos emplean extractos estandarizados y concentraciones específicas que no se pueden trasladar directamente a una taza preparada en el hogar.

En adultos sanos, un consumo ocasional o moderado de una infusión elaborada según las indicaciones del fabricante resulta razonable. Uno de sus efectos adversos más reportados es el insomnio, por lo que se sugiere consumirlo preferentemente durante la mañana.

Según el NCCIH, el consumo oral de ginseng asiático en dosis recomendadas parece seguro a corto plazo (hasta seis meses), mientras que su seguridad en tratamientos prolongados es menos clara.

Precauciones e interacciones

Que sea un producto natural no significa que sea inocuo. El ginseng posee actividad biológica y puede interactuar con diversos fármacos.

Según el NCCIH, el consumo oral de ginseng asiático en dosis recomendadas parece seguro a corto plazo (hasta seis meses) Pixabay

Se aconseja especial precaución y consulta médica previa en personas que utilicen:

Anticoagulantes (como la warfarina).

Medicamentos para la diabetes (hipoglucemiantes).

Antihipertensivos o estatinas.

Determinados antidepresivos.

Asimismo, se recomienda prudencia en pacientes con enfermedades autoinmunes y se desaconseja su uso como suplemento habitual durante el embarazo y la lactancia sin supervisión profesional.

El principal mito

Para el Dr. Krimer, el mayor error en torno al ginseng es transformarlo en un “medicamento natural para todo”. Aunque se lo promocione para la memoria, las defensas o el colesterol, ninguna infusión reemplaza el tratamiento médico indicado.

“El té de ginseng puede ser un buen invitado en una vida saludable, pero no debería convertirse en el protagonista”, resume el cardiólogo. Para cuidar el corazón, medidas como no fumar, controlar la presión, realizar actividad física y mantener una alimentación equilibrada siguen teniendo un impacto infinitamente superior.