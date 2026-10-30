Un mercado boutique del cuidado personal: el paseo de compras reflejó las tendencias de consumo consciente

Si el Bienestar Fest sigue afianzándose como el evento dedicado al mundo wellness más importante de la región, su nutrido paseo de compras encuentra también su identidad de la mano de proyectos de impronta emprendedora y caracterizados por sus elaboraciones cuidadas, calidad en las materias primas y foco en la sustentabilidad.

Desde cosmética a suplementos dietarios, pasando por propuestas gourmet y deco, algo de fitness y hasta elementos para el bienestar espiritual, la galería fue, una vez más, una demostración de que el bienestar es tendencia.

Alimentación consciente, ciencia y disfrute

Dahi & Masseube. Dos marcas que por primera vez aterrizaron juntas en el Fest. Los yogures “del frasquito” (que todos aman por su increíble textura y cremosidad) y los dulces del Valle del Medio (justo entre Lago Puelo y El Bolsón) compartieron un concurrido stand en el que se ofrecieron degustaciones de esta dupla que combina calidad, cuidado y disfrute. Además Titi Siegrist, cocinera especializada en alimentación consciente, brindó en la Zona Chill una charla en la que enseñó a preparar dressings y postres a base de yogur.

Dahi + Masseube: la dupla más rica del festival. IGNACIO ARNEDO

Lovelia. “Objetos para intencionar que te acompañan en tu proceso de transformación personal” es la propuesta de este emprendimiento de joyería, accesorios, talismanes y piedras energéticas que despertaron sumo interés entre los visitantes. “En Lovelia pensamos el talismán como un recordatorio –explican desde la marca–, ese elemento que empieza a funcionar como un anclaje que te devuelve a eso importante para vos”.

Lovelia: el talismán como recordatorio y anclaje en el presente. Nicolas Astarita/AFS

Santo Padre Orgánico. El primer tambo orgánico del país fue también parte de la propuesta de este recorrido wellness: allí pudieron ofrecer sus quesos fabricados de forma artesanal, con leche de pasturas vivas y procesos orgánicos certificados, sin químicos ni aditivos y siguiendo los tiempos que dicta cada etapa. Con ingredientes de la tierra, mucha conciencia y toda la nobleza de lo simple.

Los increíbles quesos de Santo Padre Orgánico fueron furor. Nicolas Astarita/AFS

So gut Microbiota. Una propuesta realmente innovadora en el mundo del bienestar, con ciencia de fondo, polifenoles de origen vegetal, efecto prebiótico y una mirada integral de la salud que va mucho más allá de la digestión. So gut es un suplemento innovador que, a diferencia de los prebióticos tradicionales a base de fibra, utiliza el poder de los taninos, con un efecto que favorece el equilibrio de nuestra propia microbiota intestinal.

El innovador suplemento So Gut despertó gran interés entre los asistentes. Nicolas Astarita/AFS

Hygge. “Dos días de movimiento, diversión y encuentros que nos llenaron de energía”, expresaron desde la marca que ya se convirtió en un clásico de tus entrenamientos, meditaciones y prácticas de yoga o pilates. Por segundo año consecutivo, Hygge formó parte del paseo de compras con su propuesta de mats, bolsters y zafus: siempre originales, funcionales y fabricados con materiales nobles.

Los originales y muy funcionales mats de Hygge fueron también parte del recorrido. Nicolas Astarita/AFS

TLS The Longevity Supplement. La marca enfocada en simplificar la nutrición para un envejecimiento saludable pudo exhibir en el Fest su oferta completa en el marco de un creciente interés por la suplementación nutricional. El stand también contó con la presencia de un “científico loco” que puso manos a la obra para mostrar, de una manera visual y sorprendente, el poder antioxidante de la vitamina C.

La propuesta de TLS The Longevity Supplement en el Fest. Nicolas Astarita/AFS

Piropo. La propuesta causó sensación con sus originales salsas de tomate pensadas como aderezo, ideales para sumarle ese wow moment a cualquier preparación. Elaboradas a partir de recetas familiares “secretas” –y disponibles en dos versiones (la que “pica suave” y la que no pica, “para enamorar”)– las salsas Piropo resultan aptas para celíacos y veganos y no tienen conservantes.

Las geniales salsas Piropo en sus dos versiones: "picante" y "para enamorar". Nicolas Astarita/AFS

Del cuidado personal a las nuevas búsquedas de bienestar

The Wellness Project. La firma dijo presente en el Fest con su portfolio de suplementos nutricionales premium, pensado para consumidores exigentes, orientados al rendimiento físico, la energía, el descanso y el cuidado personal.

The Wellness Project, suplementos nutricionales para exigentes. Nicolas Astarita/AFS

Néctar. “Fueron dos días de compartir, conocernos, charlar sobre cuidado consciente y acercar un poquito más de Néctar a cada persona que pasó por nuestro stand”, compartieron desde la marca de cosmética natural que por segundo año consecutivo llevó al Fest su propuesta de belleza libre de químicos y componentes agresivos.

Las chicas de Néctar, cosmética natural. Nicolas Astarita/AFS

Primont. La empresa argentina que desde hace más de cuatro décadas fabrica productos de cosmética capilar profesional estuvo presente con su amplísimo portfolio, muestras de productos y novedades para descubrir.

El espacio de Primont en el epicentro del festival.

Bör. La propuesta de cosmética natural, limpia y de base científica –que además guarda una hermosa historia familiar– despertó el interés de los visitantes con sus fórmulas limpias (totalmente libres de parabenos, siliconas y fragancias artificiales), cruelty-free, 100% veganas y certificadas sin TACC.

Las fórmulas limpias, cruelty free y veganas de Bör. Nicolas Astarita/AFS

Tachyona. Distribuidores internacionales de Terra Tachyon desde 2006 y cocreadores de la Red Abierta de Cámaras Tachyónicas, Tachyona comercializa objetos de uso cotidiano elaborados artesanalmente, principalmente en vidrio o cristal y con formas geométricas específicas. Las piezas atraviesan un proceso denominado “tequencia” que, según su filosofía, las convierte en antenas resonantes capaces de interactuar con el campo de taquiones, partículas teóricas que viajarían más rápido que la luz.

La propuesta de Tachyona. Nicolas Astarita/AFS

Pequeños hábitos, grandes protagonistas

Kuati. Por segundo año consecutivo la adorada marca de snacks, granolas y “barranolas” libres de sellos llevó su riquísima y nutritiva cartera de productos al Fest. Sabores saludables e irresistibles con la combinación perfecta entre rico, crocante y nutritivo.

Nadie quiso perderse las delicias de Kuati. Nicolas Astarita/AFS

Matilda Deco. La belleza también es bienestar. Por eso la fabulosa y siempre vanguardista colección de manteles, cortinas, alfombras y piezas de bazar con estampas exclusivas de Matilda Deco enamoró en el Fest con sus diseños originales, colores vibrantes y telas antimanchas.

Diseños exclusivos de Matilda Deco. Nicolas Astarita/AFS

Barritas Wik! Una golosina saludable que no solo es riquísima como ninguna, sino que además la pueden consumir celíacos, veganos e intolerantes a la lactosa. Wik! es el snack sabroso y sano que siempre te acompaña.

Wik!, el snack saludable que siempre te acompaña. Nicolas Astarita/AFS

Bloomlife. Gummies para tu bienestar: la marca de suplementos adaptógenos para el equilibrio y la vitalidad hizo furor en el Fest con su propuesta de una rutina de “wellness gummies” (gomitas ricas y fáciles de consumir) que prometen aportar foco, energía y calma.

Bloomlife, gummies para tu bienestar. Nicolas Astarita/AFS

PSA. En un evento dedicado al bienestar y la construcción de hábitos saludables no podía faltar la compañía líder de purificadores de agua, que mostró en el paseo de compras sus equipos diseñados para conectarse sobre o bajo mesada.

La marca líder de purificadores de agua PSA. Nicolas Astarita/AFS

Sabores naturales y propuestas para una vida más saludable

NaNa Naturalmente Bien. Este emprendimiento familiar participó del Bienestar Fest con sus conservas vegetales y encurtidos que elabora artesanalmente desde 2019. Su propuesta incluye condimentos, especias y productos saludables, con un diferencial que distingue a sus berenjenas en conserva: no tienen sal agregada. Todos sus productos son aptos para dietas veganas, y además están libres de conservantes y aditivos.

Naturalmente bien: conservas naturales, encurtidos y condimentos. Nicolas Astarita/AFS

Showbread. Desde Salta, esta tienda de alimentos reales participó del Bienestar Fest con su propuesta de productos saludables, suplementos nutricionales y endulzantes naturales, aptos para dietas keto, sin azúcar y libres de gluten. Además, quienes se acercaron a su espacio pudieron probar el fruto del monje, una alternativa natural para endulzar, sin aditivos químicos y con propiedades prebióticas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Desde Salta llegó Showbread. Nicolas Astarita/AFS

Pacha Bakery. La pastelería y panadería también tuvieron su lugar en el Bienestar Fest de la mano de esta propuesta, que busca combinar el placer de comer rico con opciones más saludables. Su portfolio incluye productos sin ultraprocesados, elaborados 100% con harinas alternativas al trigo y sin azúcar refinada. Hay opciones low carb, aptas para dietas keto y veganas, sin lácteos, sin azúcar y con alto contenido proteico.

Pacha Bakery, rico y saludable. Nicolas Astarita/AFS

Sauzal. Este emprendimiento argentino participó del Bienestar Fest con su propuesta de medicina basada en plantas para acompañar necesidades cotidianas. Su catálogo incluye tinturas madre, infusiones y productos de skincare simple, organizados según distintas necesidades, como el cansancio, la ansiedad o la concentración. Con una comunicación fresca y transparente, Sauzal busca acercar sus productos a su comunidad de manera clara y cercana.

Sauzal y su propuesta de medicina basada en plantas.

Sri Sri Tattva. La referente indiscutida del Ayurveda en Argentina fue parte también del festival con una propuesta integral para quienes buscan incorporar este estilo de vida saludable y espiritual a su día a día. Su portfolio incluye productos de cuidado personal orientados al equilibrio físico y mental, alimentos puros, suplementos y la clásica línea de snacks saludables Laddu.