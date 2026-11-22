Pasajes, alojamiento, documentación e itinerarios; la organización de las vacaciones suele empezar meses o varias semanas antes de la partida, pero hay otro aspecto que conviene incorporar a esa planificación: la salud. Una consulta médica previa permite conocer los riesgos sanitarios del destino, revisar los antecedentes de cada persona y definir qué medidas de prevención pueden ser necesarias antes, durante y después del viaje.

Son diferentes los cuidados que requiere una estadía urbana de los de un viaje a una zona selvática o rural, y también influyen la duración, la edad, las condiciones de salud, la medicación habitual y las actividades previstas. Por este motivo, la consulta con un especialista en medicina del viajero, debería realizarse de 4 a 6 semanas antes del inicio del viaje.

No ocuparse de la prevención puede arruinar las vacaciones picture alliance - picture alliance

“Los viajes, en este mundo globalizado y la movilidad de las personas, sumado a la disminución de las coberturas de vacunación, favorecen la propagación de enfermedades inmunoprevenibles. Por eso, es importante verificar el estado de vacunación antes de viajar”, explicó la Dra. Gabriela Vidal, médica infectóloga y Coordinadora de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

La consulta médica también permite anticipar cuestiones prácticas: llevar suficiente medicación habitual, preparar un botiquín acorde al destino y las actividades previstas, contar con cobertura médica y conocer qué hacer y dónde recurrir ante una emergencia. A eso se suman medidas que dependerán del destino, como protegerse del sol y de las picaduras de mosquitos y -siempre- prestar atención al consumo de agua segura, evitar hielo cuando se desconoce su procedencia y elegir alimentos bien cocidos y servidos calientes.

Las vacunas dependen del destino

Revisar el calendario de vacunación forma parte de esa preparación. Además de tener los esquemas de rutina completos y las vacunas indicadas según la edad y los antecedentes, algunos destinos pueden requerir inmunizaciones específicas o hacer recomendable una protección adicional.

Un ejemplo es la fiebre amarilla, una enfermedad viral grave, transmitida por mosquitos, presente en zonas de Sudamérica y África. No existe un tratamiento específico una vez contraída la enfermedad, pero sí existe una vacuna segura y eficaz que brinda protección de por vida.

La vacuna contra la fiebre amarilla genera protección de por vida Imagen ilustrativa generada con IA

Durante 2025 se confirmaron 346 casos y 143 muertes en siete países de América, más de cinco veces los casos registrados el año anterior. Además, desde 2024 se observa una expansión de la enfermedad hacia zonas sin antecedentes históricos de transmisión, incluso por fuera de la región amazónica.

Entre enero y mayo 2026, seis países reportaron casos confirmados de fiebre amarilla: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Desde entonces Brasil, Colombia, Perú y Venezuela han continuado reportando casos con predominio en Colombia.

La Dra. Vidal señaló que “hay que diferenciar la recomendación (por riesgo de infección) del requisito de entrada (certificado exigido por el país). La recomendación de vacunarse contra la fiebre amarilla se basa en el riesgo real de exposición en el destino por transmisión activa, presencia del mosquito vector, estación, duración del viaje y tipo de actividades; mientras que el requisito de entrada es un certificado internacional de vacunación que algunos países exigen, incluso a viajeros en tránsito o según su país de procedencia.”

Para quienes viajan, la vacuna con la fiebre amarilla está recomendada cuando el destino presenta transmisión comprobada o cuando constituye un requisito de ingreso al país. En personas que no hayan sido vacunadas, la vacuna debe administrarse al menos 10 días antes de partir y una dosis brinda protección de por vida. La indicación debe evaluarse individualmente, por eso es importante consultar con un especialista en medicina del viajero sobre ésta y otras medidas de prevención.

La vacuna no reemplaza las medidas para evitar las picaduras de mosquitos. En destinos con circulación de enfermedades transmitidas por este vector, se recomienda utilizar repelente, ropa que cubra la mayor superficie posible del cuerpo y reforzar especialmente la protección al ingresar en zonas silvestres o áreas naturales.

La vacuna no reemplaza las medidas para evitar las picaduras de mosquitos (Fuente: Pexels)

Cuáles son las vacunas habituales

También se recomienda revisar y actualizar las vacunas habituales como la antigripal (se recomienda recibir la vacuna anualmente especialmente en los grupos de riesgo), hepatitis B, difteria-tétanos y coqueluche y triple viral (sarampión, rubéola y paperas).

La tos ferina (Bordetella pertussis) es una infección respiratoria muy contagiosa que puede afectar a cualquier viajero. La vacuna triple bacteriana acelular (dTpa: difteria-pertussis-tétanos) es la mejor forma de prevenirla.

Antes de viajar, verificar que la vacunación esté al día. Los niños deben tener completo el esquema para Bordetella pertussis, y los adultos deben recibir un refuerzo con tiple bacteriana acelular, si no lo han recibido recientemente.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que hasta el 3 de octubre la Región de las Américas notificó 55.792 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios que supone un aumento de 4,8 veces en comparación con el mismo período de 2025 y 77 muertes. Guatemala (34.355), México (13.595), Estados Unidos (3.887), Perú (2553) y Canadá (1.121) concentran la mayoría (99,5%) estos casos.

Con respecto a vacunas específicas según las características del viaje, tener en cuenta (entre otras):

Hepatitis A y fiebre tifoidea: recomendada para todos los viajeros, por el riesgo de transmisión a través de agua y alimentos contaminados.

recomendada para todos los viajeros, por el riesgo de transmisión a través de agua y alimentos contaminados. Dengue: la vacunación puede recomendarse en viajeros de acuerdo con la evaluación individual del riesgo.

la vacunación puede recomendarse en viajeros de acuerdo con la evaluación individual del riesgo. Rabia: especialmente si existe posibilidad de contacto con animales o dificultad para acceder a la profilaxis post exposición si fuera necesario.

especialmente si existe posibilidad de contacto con animales o dificultad para acceder a la profilaxis post exposición si fuera necesario. Meningococo ACWY se indica para determinadas peregrinaciones religiosas en Arabia Saudita (Meca) y viajes a zonas de África con mayor riesgo de enfermedad meningocócica.

También se deberá evaluar la necesidad de recibir medicación para prevenir malaria de acuerdo al destino.

Responsabilidad social

La consulta previa tiene otra dimensión: un viajero puede exponerse a una infección y, al regresar, introducirla en una comunidad donde existen personas susceptibles. “Las vacunas son eficaces y seguras y están sufriendo la paradoja de su éxito: han sido tan exitosas que las enfermedades disminuyeron al punto tal que muchos médicos jóvenes no las han visto” analizó la especialista, al mismo tiempo que alertó: “laa gente olvida el peligro, lo que genera reticencia o una falsa creencia de que vacunarse ya no es necesario. Hoy convivimos con grupos que tienen esquemas incompletos e incluso personas que nunca recibieron vacunas, lo que crea condiciones propicias para que reaparezcan enfermedades prevenibles”.

Para finalizar, hay que tener en cuenta que los cuidados deben continuar al regreso. Si al volver aparece fiebre, erupciones en la piel, tos, secreción nasal, conjuntivitis, diarrea, vómitos u otros síntomas, es importante consultar e informar al equipo de salud qué lugares se visitaron y cuándo. Conocer el antecedente del viaje puede contribuir a orientar el diagnóstico y, frente a un cuadro transmisible, adoptar rápidamente medidas para evitar nuevos contagios. En definitiva, la doctora explica que a la hora de viajar tener el calendario de vacunación al día es tan importante como tener el pasaporte sin vencer.