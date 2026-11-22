En mi familia, que nunca fue de muchas formalidades ni tradiciones, sí recuerdo la minuciosa preparación para mi ingreso a primer grado. Era algo importante, supongo que más para mi madre, en tanto se confirmaba mi sucesión como alumna de ese mismo colegio al que ella había ido y en el que yo caminaría por los mismos jardines, estaría expuesta a los mismos libros (y si no a los mismos, al menos a muchos de ellos) y terminaría domando el idioma inglés tan bien como ella lo había hecho.

Por eso había guardado con cuidado esa carta manuscrita en la que la directora le escribía personalmente anunciándole, con una felicidad que al menos lograba traspasar el papel, que yo había pasado el examen de ingreso y me esperaban ese año.

Mis padres habían hecho un viaje a Inglaterra un tiempo antes y, tal vez con un exceso de confianza por parte de mi madre, que estaría convencida de mi entrada segura, habían traído de vuelta unas polleras escocesas que serían mi uniforme al menos para esos primeros años escolares. Las había elegido pensando en los colores de los sweaters con los que podrían ser combinadas, y una de ellas venía además con una capita que se abrochaba con un enorme botón labrado a la altura del cuello y que, por supuesto, jamás usé.

"Las polleras escocesas que serían mi uniforme al menos para esos primeros años escolares" Shutterstock

Cada tanto me cruzo ese patrón en alguna foto, en alguna manta y pienso “ahí va una de mis kilts”. Es imposible olvidarlas. Ese patrón geométrico que reconozco fácilmente a la distancia se llama tartán y es mucho más que un simple diseño cuadriculado; es un idioma textil en el que se teje la identidad.

En su mecánica más básica, este entramado nace de cruzar al menos dos franjas de colores alternos de forma vertical y horizontal, creando un patrón repetitivo que el mundo reconoce a simple vista.

Históricamente, en Escocia, estos paños —que dan vida a las icónicas kilts que usé durante toda mi vida escolar— funcionaron como un mapa de pertenencia, asociándose de manera inconfundible a los diferentes clanes y familias.

Sin embargo, la tradición no es un privilegio congelado en el tiempo ni reservado para la antigua nobleza: en la actualidad, cualquier persona puede diseñar su propio entramado y registrarlo oficialmente ante el gobierno en el Scottish Register of Tartans, el registro escocés de tartanes.

En febrero de 2026, estos archivos oficiales sumaron un patrón particular con un nombre aún más peculiar. Se llama “Brujas de Escocia” y fue ideado por dos mujeres con la misión de honrar y visibilizar a las miles de personas —un 85 por ciento de ellas, mujeres— que fueron perseguidas, torturadas y asesinadas bajo la implacable Ley de Brujería que rigió en el país entre 1563 y 1736.

La idea original de las creadoras y fundadoras de la campaña, Claire Mitchell y Zoe Venditozzi, era realizar un clásico monumento físico. Con eso en mente, buscaron otros monumentos similares para ver cómo habían sido resueltos, por ejemplo, el Memorial de los juicios a las brujas de Salem, en Massachusetts, o el de Steilneset, en el norte de Noruega.

Finalmente, por una combinación de financiamiento e incertidumbre acerca de dónde montar algo así, el diseño fue concebido para oficiar como un monumento de tela, un “memorial vivo”.

En este nuevo registro, la belleza del paño es apenas un velo para el rigor de la memoria, porque cada elección cromática y cada fibra cargan con una significación abrumadora.

Los bloques negros y grises encarnan la oscuridad de aquella época y las cenizas de las casi 2500 almas ejecutadas en la hoguera. Atravesando ese luto, las líneas rojas y rosas simbolizan las cintas legales con las que se ataban los implacables expedientes judiciales de antaño.

La matemática del telar es aún más impactante: los cuadros negros constan de exactamente 173 hilos, los años que la fatal ley estuvo vigente, mientras que los trazos menores, de 15 y 17 hilos, suman los dígitos de 1563 y 1736, los años en que la norma fue promulgada y, finalmente, abolida.

Una bitácora tejida que, siglos después, abriga a quienes fueron dejadas a la intemperie de la historia. Imagino a mi madre joven, entusiasmada eligiendo con cuidado mis kilts en una fría tarde de Londres. Solo vi fotos de ese viaje, ella cruzando una calle, ella posando en una esquina. Siempre la cámara de fotos de mi padre, sus ojos (uno estrábico), pero siempre bueno a la hora de retratarnos.

Imagino al vendedor del local entregando el paquete envuelto en el que mi madre veía mi futuro. Tal vez, mucho antes de que sucediese, ella ya me imaginaba recitando el famoso conjuro de las brujas de Macbeth, de Shakespeare, mientras preparan la pócima con ingredientes oscuros.

O mejor, ese comienzo de la parte I de Enrique IV que tanto me gustó con los años. Tan quebrantados como estamos, tan pálidos de fatiga… Aunque con los años pasaría a detestar las kilts y luego volverían a gustarme, si no las polleras, al menos los tartanes, mi primera reacción fue de fascinación.

Históricamente, en Escocia,las icónicas kilts funcionaron como un mapa de pertenencia, asociándose de manera inconfundible a los diferentes clanes y familias Shutterstock

Recuerdo haber observado la prolijidad de las tablitas detrás, las dos hebillas de metal y cuero paralelas una sobre otra, lo ancha que era la prenda extendida cuando no estaba envolviendo el cuerpo, el frente con su borde de flecos y el gran alfiler de gancho siempre sosteniendo todo en su lugar. Ese inmenso alfiler de gancho cerraba, lo sé ahora, mucho más que una simple falda escolar: aseguraba un linaje, un mandato dictado en inglés.