5 consejos para cuidar los oídos en verano y evitar la otitis

Pileta, mar, río y duchas eternas: el verano es sinónimo de agua y también puede serlo de molestias en los oídos si no se cuidan bien. La otitis externa es uno de los problemas más frecuentes de la temporada, tanto en niños como en adultos. La buena noticia es que se puede prevenir con hábitos simples.

1. Mantener los oídos siempre secos

Después de nadar o bañarse, secar suavemente los oídos con una toalla, sin introducirla en el canal auditivo. Inclinar la cabeza hacia el lado del oído mojado y tirar suavemente del pabellón para facilitar que el agua drene.

La humedad acumulada es la principal causa de la otitis externa, por eso este paso es clave.

2. Si queda humedad, ayudar al secado, pero con cuidado

Si aún se siente el oído mojado, usar un secador de pelo con aire tibio, siempre a distancia del conducto auditivo.

También existen gotas comerciales o alcohol boricado que ayudan a eliminar la humedad, pero lo ideal es consultar antes con un especialista.

3. No usar hisopos ni objetos para limpiarse

Limpiar los oídos con hisopos u otros elementos. Aunque parezcan inofensivos, pueden lastimar la piel del conducto auditivo, empujar la cera hacia adentro y favorecer infecciones.

4. Cuidar la piel del oído si se es sensible o alérgico

Si se tiene piel sensible, alergias o asma, prestar especial atención. En verano pueden aparecer picazón, descamación, enrojecimiento o supuración en el conducto auditivo.

Es importante mantener la piel hidratada con cremas y emolientes, evitar productos perfumados cerca del oído y secarlo bien después de cada baño.

5. Consultar a tiempo ante síntomas

Acudir al especialista si aparece dolor (interno o al presionar), secreción o pus, picazón persistente, hinchazón, enrojecimiento o sensación de oído tapado que no mejora.

Qué no hacer: no usar gotas ni alcohol boricado si hay dolor, salida de pus, descamación, un tímpano perforado o un tubo de ventilación timpánico (diábolo).

*Marina Rosende es médica otorrinolaringóloga del servicio de otorrinolaringología del Hospital Italiano.